Третий DTH-игрок: французский холдинг Vivendi запустит спутниковую платформу в Украине

Французский конгломерат Vivendi готовится к запуску в Украине собственной DTH-платформы. Событие произойдет после кодирования спутникового сигнала телеканалов ведущих телегрупп, которое запланировано на 20 января 2020-го. В Vivendi достигли предварительного соглашения с французским спутниковым оператором Eutelsat, который скорее всего будет предоставлять холдингу услуги на спутнике. Об этом «Телекритике» стало известно из собственных источников на рынке.

Это будет третья платформа спутникового телевидения, после XtraTV и Viasat. «Телекритика» разбиралась в перспективах существования третьего игрока на рынке спутникового телевидения.

Большая тройка

В Vivendi последние два года обдумывали запуск спутниковой платформы в Украине . Запуск платформы в Vivendi откладывали в связи с отсрочкой по кодированию на спутнике телеканалов ведущих украинских медиагрупп. Разговоры о кодировании спутника украинские телегруппы ведут последние три года, сроки постоянно переносились. Во французском холдинге решили дождаться кодировки сигнала, запланированного на 20 января.

«Телекритике» также известно, что у Vivendi хотят также адаптировать в Украине телеканалы из пула Canal+ Group, что входит в Vivendi, и сделать их дополнительной услугой для потенциальных абонентов на ряду с закодированными украинскими каналами четырех основных украинских телегрупп. Canal+Group включает в себя платные тематические телеканалы, а также компании по распространению услуг платного телевидения. Во Франции, в дополнение к премиум-каналам (Canal+, Canal+ Cinema, Canal+ Series, Canal+ Family, Canal+ Sport), группа владеет тремя бесплатными вещателями: CANAL8 (C8), CANALSTAR (CSTAR) и CANALNEWS (CNEWS).

Предоставлять услуги новой платформе может, скорее всего, французский спутниковый оператор Eutelsat. По информации «Телекритики», компании вели переговоры и предварительно достигли соглашения. В Украине Eutelsat работает последних три года. В частности, компания предоставляет операторские услуги DTH-платформе XtraTV, последняя арендует у компании емкость на спутнике Eutelsat 9В. Услуги по передаче телеканалов на спутник Eutelsat официально предоставляет украинская компания «Европорт» (ООО «Європорт»). Передающая станция (аплинк) «Европорта» находится в селе Колонщина Киевской области. «Телекритика» обратилась к представителям Eutelsat с просьбой предоставить официальный комментарий.

Украина для Vivendi не является новым рынком. Холдинг много лет владеет рекламным бизнесом в Украине, а именно — рекламным агентством Arena Media Expert. Партнером холдинга в рекламном бизнесе является Татьяна Попова, эксперт ОО «Информационная безопасность», экс-заместитель министра информационной политики. По информации «Телекритики» , в Vivendi консультировались с Татьяной Поповой по поводу запуска спутниковой платформы. Татьяна Попова отказала «Телекритике» в комментарии, перенаправив в центральный офис компании в Париже. На официальный запрос «Телекритики», отправленный на e-mail пресс-службы Vivendi, на момент публикации компания не ответила.

Французский медиаконгломерат Vivendi работает на рынке звукозаписи, телевещания, выпуска фильмов и телепередач, занимается издательской деятельностью, телекоммуникациями, разработкой компьютерных игр. Vivendi также принадлежит крупнейшая в мире музыкальная компания — Universal Music Group. Холдинг является мажоритарным акционером второго по величине во Франции мобильного оператора SFR, оператора мобильной связи Maroc Telecom, издателя книг Editis, коммуникационной компании Havas, медиахолдинга Canal+Group, компании по производству видеоигр Gameloft и видеохостинга Dailymotion. В 2017-м оборот холдинга составил €12,444 млрд, операционная прибыль – €1,036 млрд.

За рубежом Canal+Group представлена в Азии, а также во франкоязычных странах Африки, где, в частности, и доступна DTH-платформа Canal+ (ранее носила название CanalSat). В мае уведомлялось о покупке Canal+ медиакомпании M7 Group, базирующейся в Люксембурге, за € 1 млрд. Последняя управляет несколькими платформами спутникового и цифрового телевидения: HDAustria в Австрии (ранее в Венгрии), TéléSAT Numérique и TV Vlaanderen в Бельгии, Skylink в Чехии и Словакии, Diveo в Германии, CanalDigitaal и Online.nl в Нидерландах. Также Canal+ Group является лидером в области платного телевидения в Польше. Через киносериальную компанию Studiocanal группа также является европейским лидером в производстве и распространении фильмов и сериалов для международной аудитории. Компания владеет каталогом фильмов, что включает 5500 тайтлов.

Третий не лишний?

Согласно официальной статистике Госстата, с апреля по июль 2019 года украинская аудитория спутникового ТВ сократилась в два раза: с 81 тыс до 39,8 тыс абонентов. Но данные Госстата не раз поддавались критике из-за некорректности подсчета. Ныне действующие спутниковые провайдеры XtraTV и Viasat не предоставляют точное количество своих абонентов, оперируя понятиям «десятки тысяч». Количество абонентов бесплатного спутникового ТВ, по подсчетам 1+1 меdіа, сегодня составляет порядка 4,5 млн домохозяйств. По прогнозам 1+1 меdіа, после кодирования спутникового сигнала, на платный «спутник» за год после «кодировки» перейдет 570 тыс семей.

Телегруппа StarLightMedia предоставляет несколько другой прогноз – на конец 2021-го количество абонентов платного спутника может вырасти до 700 тысяч.

Директор консалтинговой компании BigDataRating, экс-президент телеком-провайдера «Воля» Сергей Бойко предоставляет еще более скромный прогноз роста платного «спутника»: «Я делал прогнозы относительно того, что от 200 до 300 тысяч домохозяйств в Украине за два года перейдут на платные DTH-платформы. На конец 2021-го может быть 400-500 тысяч. Но это произойдет только в том случае, если на спутнике закодируются все отечественные телеканалы, уменьшатся или закодируются телеканалы в эфирной «цифре», будет вестись активная борьба с пиратством».

Среди главных затрат DTH-провайдера – оформление лицензии провайдера спутникового телевидения в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания (разовая затрата, выдается на 10 лет); обеспечения колл-центра (в 2012-м по информации «Телекритики» у колл-центра Xtra TV было 20 человек); технические затраты для построения сервиса; получения прав на ретрансляцию ведущих украинских телеканалов, а также популярных в Украине заграничных премиум-вещателей; затраты на оплату труда.

Телегруппа StarLightMedia пока не получила запрос от Vivendi на предоставление прав для ретрансляции каналов группы, отмечает Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia. Появление европейского игрока, по его мнению, может привлечь внимание к украинскому рынку платного телевидения другие западные компании. «К нашей команде не поступал запрос от новых DTH-платформ на предоставление прав для ретрансляции телеканалов StarLightMedia. В любом случае, мы приветствуем появление любых новых легальных игроков на рынке платного телевидения Украины. Заход нового игрока повысит конкуренцию в этом сегменте, а также будет говорить о том, что западные компании верят в возможность развития нашего рынка Pay TV. Я думаю, что факт таких тектонических изменений на рынке спутникового телевидения Украины привлек внимание и заставил сделать просчеты не одну зарубежную DTH платформу. Но объем нашего рынка в деньгах все-таки пока сильно отстает от западных», — сообщил Николай Фаенгодьд.

Сергей Бойко оценивает перспективность DTH-платформы как бизнес: «DTH-платформа в нашей стране станет прибыльным бизнесом при условии, что будет иметь более 200 тыс. абонентов с ARPU более $5, и это при условии, что не надо будет субсидировать спутниковые ресиверы абонентов. Одной кодировки спутниковых сигналов телегрупп будет мало, хотя это кодирование повлияет на рынок положительно. Необходимо не просто закодировать сигнал на спутнике всем отечественным телеканалам, а и, как я уже говорил, уменьшить или даже избавиться от открытых бесплатных версий в цифровом эфире, а также продолжить бороться с пиратством. У Vivendi есть шанс взять солидную долю среди пользователей спутниковых платформ. Но здесь не нужно рассчитывать на быстрый возврат инвестиций. Это долгий инвестиционный проект — до 5 лет», — добавляет он.

Формируя ценовое предложение в Украине, Vivendi придется выходить с украинских реалий рынка платного ТВ. Пока что стоимость пакетов у ныне действующих спутниковых провайдеров колеблется от $1,5 до $10. Стоимость семи пакетов Xtra TV варьируется от 39 до 149 грн в месяц. Они разделены по жанрам: «Детский», «Познавательный», «Фильмовый», «Футбол». В последнем пакете эксклюзивно находятся телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2», которые на спутнике есть только у Xtra TV (они вместе входят в «Медиа Группу Украина»). Стоимость этого пакета – 99 грн в месяц. Провайдер Viasat, который косвенно относится к 1+1 media (в числе совладельцев – менеджмент телегруппы), предлагает 5 тарифных пакетов, стоимость которых колеблется от 49 до 249 гривен в месяц. Главное отличие предложения Viasat от Xtra TV – отсутствие телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» из-за нежелания «Медиа Группы Украины» продавать их провайдерам-конкурентам.

Николай Фаенгольд предполагает, что новый игрок может кроме DTH-платформы запустить также ОТТ-сервис: «Если вы говорите о DTH-платформе, которая входит в группу компаний Vivendi, то, наверное, речь может идти о брендах, которые входят в M7 Group. CANAL+ стал акционером М7 Group в этом году. Часть провайдеров M7 Group предоставляют гибридный сервис – DTН + ОТТ. Если подобный технологический сервис появится на территории Украины, он даст еще более широкий выбор абонентам платного телевидения, предоставив им новые возможности», — акцентировал он.

Приметно, что нынешние DTH-игроки активно развивают собственные ОТТ-проекты. Viasat в партнерстве с «Киевстар» несколько лет предоставляет интернет-абонентам услугу «Домашнее ТВ», количество абонентов которой насчитывает уже 60 тысяч. Как сообщалось ранее, сервис в этом году впервые вышел «в плюс». Xtra TV, несмотря на «родственные» связи с ОТТ-сервисом OLL TV, с октября этого года начал предоставлять ОТТ-услугу для пользователей Android–устройств. Украинские телегруппы не раз акцентировали на перспективности развития рынка ОТТ-сервисов, которые предоставляют ТВ-услугу, отмечая ежегодный рост абонентов.

Фото: pixabay

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