ОТТ-сервис Viasat «Домашнее ТВ» в этом году впервые станет прибыльным

ОТТ-услуга «Домашнее ТВ» спутникового провайдера Viasat, которая работает на базе интернет-сети «Киевстар», впервые становится прибыльной. Абонентская база услуги составляет около 50 тысяч пользователей. Об этом изданию tech.liga рассказал член правления 1+1 media и совладелец Viasat Ярослав Пахольчук.

Менеджер уточняет, что у Viasat есть два проекта – спутниковая платформа и ІРТV-платформа «Домашнее ТВ» в партнерстве с «Киевстаром». Последний занимается биллингом, продажами и получает комиссию. Остальное – на стороне Viasat. «С Домашним ТВ мы хотели попрощаться. Но сегодня оказалось, что оно не менее интересно, а в каком-то плане даже более интересно», – сообщил изданию Ярослав Пахольчук.

Он отказался рассказывать или даже намекать на сумму сделки с предыдущим собственником компании, но дал понять, что спутниковый оператор достался очень дешево: «Позиция была такая, что нам бы еще и доплатили – только заберите», – уточняет Ярослав Пахольчук.

Изначально группа «Плюсов» хотела приобрести Xtra TV, но не сошлись в цене с тогдашним собственником спутникового оператора: «Мы были со спутниковой платформой Xtra TV (ею владел тогда бизнесмен Мохаммад Захур, ISTIL Group. – Ред.) в переговорном процессе длительное время. И ставка была сделана на нее. Мы даже не допускали, что можем зайти в Viasat», – рассказывает менеджер «Плюсов». В мае 2015 года, как пишет издание, «Медиа Группа Украина» получила контроль над платформой за долги.

Экс-гендиректор холдинга Александр Ткаченко познакомился с представителями MTG (прежние владельцы Viasat), которые предложили стать партнерами. Менеджеры «1+1» предложили такой вариант Игорю Коломойскому. «Он не хотел. Потом позиция поменялась, и он был готов нам дать добро заниматься этой темой», – вспоминает Ярослав Пахольчук.

Но возникла проблема с Антимонопольным комитетом. Он не одобрил покупку. По словам менеджера, нужно было спешить, так как MTG не поддерживал компанию. «И в конечном итоге мы решили войти в сделку с Александром сами», – говорит член-правления «Плюсов».

Менеджеры, по его словам, договорились с Игорем Коломойским о том, что 1+1 media может поддерживать Viasat (рекламой, контентом и т. д.).

Отметим, 20 января 2020 года 4 ведущие телегруппы готовятся закодировать свой спутниковый сигнал. В Украине есть только два провайдера спутникового телевидения – Viasat и Xtra TV. По прогнозам «Плюсов», обе платформы на двоих смогут получить 400 тысяч абонентов.

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