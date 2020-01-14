Телерейтинги: «Рождественские истории» Тины Кароль и «батл» православных церквей

На прошлой неделе заметен общий упадок телесмотрения – цифры стали значительно ниже, чем на позапрошлой неделе. На бесконечных повторах «Женский квартал» и «Вечерний квартал» сдали обороты, принеся «1+1» не столь хорошие цифры как обычно. Даже «Дизель шоу» на ICTV, которое в последние недели перед Новым годом входило в топ дня, на прошлой неделе, перейдя в дайджест, значительно утратило показатели. Тем не менее премьер было немало, в основном на «1+1». На Рождество канал показал «Рождественские истории с Тиной Кароль» и концерт Дана Балана, поздно ночью в пятницу – телепремьеру украино-итальянского фильма «Изи», а в прайме воскресенья – премьеру мультфильма «Пой», а также детектива «Убийство в Восточном экспрессе». «Интер» в канун Рождества традиционно сделал акцент на трансляции литургии преимущественно православной церкви московского патриархата, традиционно игнорируя Православную церковь Украины. Зато общественный «UA: Перший» показал трансляции с ПЦУ и греко-католической церкви, игнорируя московскую православную. Со среды в дневной сетке «Интера» прошла премьерная 8-серийная итальянская драма «Побег от мафии». СТБ в прайме субботы показал спецпроект, посвященный 10-летию в эфире шоу «Х-фактор». Новый канал и ICTV продолжили киномарафон. Последний, к примеру, удивил своим программированием, показав мюзикл «Ла-ла ленд» глубокой ночью на Рождество. 9 января сетки вещателей были несколько изменены из-за траура по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране. С 3 января в телерейтингах Nielsen начали отображаться показатели второго канала общественного вещания – «UA: Культура». Какие показатели собирает телеканал, читайте в конце публикации.

Общий топ

«Украина» и ICTV фактически поделили первое место. Канал «1+1» с небольшим отрывом занял третье место, канал заметно потерял на неделе вместе с ICTV и «Новым». Зато заметно подтянулись ТЕТ, К1 и «ПлюсПлюс». Для последнего прошлая неделя была первой полноценной неделей работы в эфирной общенациональной цифровой сети, соответственно, рост вполне закономерный.

В прайме «1+1» остается первым, ICTV сохранил второе место. Заметно также резкое проседание НТН, а также рост «Индиго» и М1.

Канал «1+1» был первым только в четверг и воскресенье, ICTV — в Сочельник, в понедельник, «Украина» — в остальные дни.

В топе программ ожидаемо новости и обращение президента из-за авиакатастрофы, а также драма «Украины», мультфильмы на «1+1» и ICTV.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

К Рождеству телеканал «1+1» подготовил специальный музыкальный вечер, анонсируя премьеры за несколько недель. Первой в эфир в 21:50 вышла телевизионная версия концерта «Рождественские истории с Тиной Кароль». Показатели откровенно желали лучшего – 8,9%/8% по 18-54/18-54(50k+). Сразу после нее в сетке располагался концерт напарника Тины по проекту «Голос країни» Дана Балана – Ventigo. Dan Balan. Показатели последнего упали в разы ниже, не достигая даже 5% доли по обеим аудиториям – 4,7%/4,8%.

В понедельник, 6 января, с 6 утра и до 15:20 «1+1» показывал повторы выпусков «Женского Квартала». Самые высокие показатели были в 11:30, когда доли поднялись до 10,3%/8,7%. «Женский Квартал» также выходил в эфир в пятницу, 9 января, с 20:15 до полуночи. В начале трансляции показатели составили 10,9%/9,6%, но уже ближе к ночи упали до 9,4%/8,1%. В понедельник и субботу канал показал повторы «Вечернего квартала». 6 января (в 15:20) проект получил 11,2%/9,8%. В субботу в 17:30 – 12,5%/11,8%, в 20:20 – 11,6%/11,4%.

В среду на канале с 13:50 до 17:00 также можно было посмотреть несколько старых выпусков «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым». Самые высокие показатели были в 16:20 – 7,8% по обеим аудиториям.

«Интер»

В понедельник, 6 января, с 8:40 до 12:00 «Интер» повторял марафон «Чудо начинается» – 2,7%/2,5% по 18-54/18-54(50k+). В Сочельник в 17:00 Рождественское богослужение с Лавры собрало 3%/3,9%. На Рождество утром канал показал Рождественскую литургию с Лавры в 9:00 — 3,3%/3,8%, а в 10:50 поздравление с Рождеством главы российской православной церкви в Украине Онуфрия – 3,5%/3%.

Со среды по субботу канал показал горизонтальную программу «Полезная программа». Среда – 2,7%/3,3%, четверг – 4,4%/3,8%, пятница – 4,7% по обеим аудиториям, в субботу – 6,3%/6,1%. Напомним, на позапрошлой неделе, в субботу, проект получил 5,3%/6,5%. Также всю неделю по будням вечером выходило ток-шоу «Касается каждого» (18:00). Максимальные показатели были в среду – 6,3%/8,7%. Предрождественский спецвыпуск в понедельник (19:00) – 2,8%/3,9%.

Куда лучше обстоят дела на проекте «Готовим вместе» (9:00, суббота-воскресенье) – 5,8%/6,3% и 9,7%/8,3%. В воскресение прошли летние выпуски «Орла и решки» (10:00). Первый – 9,7%/7,6%, второй – 9,9%/5,9%, третий – 7,7%/4,2%.

ICTV

На Рождество, как и на Новый год, канал показал свое главное развлекательное шоу «Дизель шоу» в 21:00. Показатели проекта составили 12,8%/12,1%. «Дизель шоу» также можно было увидеть в эфире в пятницу и в субботу. В пятницу в 21:00 — 13,5%/11,5%, в 22:30 — 14,6%/12,6%. В субботу в 10:30 — 14,1%/13,4%, после выпуска «Фактов» в 12:50 — 10,9%/11,7%.

СТБ

На Рождество на СТБ можно было посмотреть старые выпуски «Хата на тата». В 15:50 показатели повтора седьмого сезона составили 6,1%/6,6%, в 17:50 — 6,7%/7,4%, в 19:10 — 6,1%/7,8%. В выходные дни в утренних слотах также расположили «Хату на тата». Так, в субботу проект показывали с 6:30 до 8:20 — 9,9%/7,4%. В воскресенье — с 6:10 до 16:10. Самые высокие показатели были в 6-7 утра — 10,5%/11,7%.

В субботу в 19:00 канал показал «Х-Фактор. Дайджест. Самые эмоциональные выступления за все 10 лет» — только 4,6%/4,4%.

Со среды по пятницу, а также в воскресенье, канал в начале вечера показал повторы проекта «Следствие ведут экстрасенсы». В среду в 17:50 проект принес СТБ 5,8%/6%, в четверг в 18:10 — 6,4%/6,1%, в пятницу в 17:50 — 5,2%/5,4%. В воскресенье программа вышла двойным выпуском. Самые высокие показатели были в 19:10, когда доли поднялись до 8,6%/7,6%.

Вечером в будни на канале также можно было наблюдать повторы проекта «Один за всіх» и «Тайны ДНК». Первый проект транслировали в среду, четверг и воскресенье. Так, в среду в 19:00 доли «Один за всіх» составили 5,1%/5,9%, в четверг в это же время — 5,1%/7,2%. В воскресенье канал показал сразу два выпуска проекта в 20:00 и в 21:10. Доли первого — 8,5%/10,7%. Доли второго — 9,2%/13,9%. «Тайны ДНК» вышли в эфир в прайме в среду и в четверг в 20:00. В среду показатели шоу составили 5,7%/5,4%; в четверг — 6,6%/6,8%, в 21:10 цифры поднялись до 7,9%/8,5%.

«Украина»

Со среды по пятницу с 6:30 до 9:00 канал «Украина» единственный среди больших каналов вернул в сетку утреннюю программу. Первая часть «Утра с Украиной» с 6:30 до 7:00 вышла с большим разрывом между аудиториями — в среду: 11,1%/18%; в четверг: 8,8%/17,2%; в пятницу: 9,2%/16,2% — то к 7:20 цифры по аудиториям выровнялись. Так, в среду показатели утреннего шоу составили 14,8%/17,2%, после выпуска «Сегодня» — 12,7%/13,5%. В четверг: 16,6%/17,3%, 17%/15,1. В пятницу: 16,2%/15,8%, 16,6%/14,1%.

В понедельник и вторник на этом месте выходила программа «Звездный путь» с 7:30 до 9:20. Она же стояла в сетке в это время в выходные, а в среду и пятницу тележурнал выходил в привычное для себя время (09:30-11:30). Самые высокие показатели были в субботу в 7:30 — 13,2%/12,2%.

В прайме пятницы в 19:50 канал показал вместо «Говорить Украина» «Громкое дело» — весьма удачные 11,6%/15,2%. Ток-шоу «Говорить Украина» выходило на неделе только в понедельник, среду и четверг, лучшими показатели были в среду – 11,6% и 14,7%. В субботу в 20:00 в эфир вышло ток-шоу «Главная тема» — 8,1%/10,9%. Вечером в воскресенье с 17:20 до 22:00 с перерывом на выпуск новостей и рекламные блоки канал повторял новогодний концерт «Привет, 20-е» — 9,4%/11,3%, в 20:00 — 8,1%/8,7%.

ТЕТ

С 6 по 12 января канал практически залпом транслировал три своих самых популярных проекта — скетчкомы «Однажды под Полтавой», «Страна У» и шоу «Панянка-селянка». Скетчкомы получили от 1,5 до 6,9% доли по обеим аудиториям. Самые высокие показатели «Панянки-селянки» были в четверг в 20:30 — 4,3%/4,5%.

«UA: Перший»

7 января С 4:40 до 8:00 Общественное телевидение транслировало Рождественскую литургию в Патриаршем соборе Воскресения Христова — 0,7%/0,3%. В 9:40 — праздничное богослужение в Михайловском Златоверхом соборе — 1,8%/1,7%. В 14:00 канал показал спецпроект «Украинское Рождество на Общественном» — 0,1%/0,3%. В 23:30 канал показал повтор концерта, посвященного Новому году — 0,2%/0.1%. Напомним, в новогоднюю ночь этот проект получил 0,7%/0,5%.

За день до Рождества в 15:30 канал показал концерт «Новая. Украинская. Твоя музыка 2020» — 0,1% по обеим аудиториям. В 16:20 6 января прошел «Святой вечер в Михайловском Златоверхом соборе» — 0,7%/0,8%. В 19:50 «Украинское Рождество на Общественном» — 0,5% по обеим аудиториям, в 23:30 — 1,3%/0,7%.

Кино и сериалы

«1+1»

Во вторую неделю после Нового года трансляция фильмов продолжилась. В понедельник в 20:20 на канале вышла вторая часть мультфильма «Ледниковый период» — 9,5%/10,2%. Сразу после — вторая часть «Парка юрского периода» — 6,3%/7,8%.

Во вторник канал показал в дневном прайме две части «Кингсмена». Первая часть в 14:20 — 9,4%/10,8%, вторая в 16:40 — 10,9%/10,3%. В 20:10 — третья часть «Ледникового периода» — 11,9%/12,2%. В среду в 16:50 канал показал «Пятый элемент» Люка Бессона — 8,5%/9,5%. В 20:20 — четвертую часть «Ледникового периода» — 13,6%/14,4%. Сразу после, в 22:00, — третья часть «Парка юрского периода» — 10,3%/8,7%. В четверг в 17:00 в сетке расположилась лента «Мир юрского периода» — 11,8%/11,7%. В 20:20 — «Кинг Конг» — 10,3%/9,5%.

В пятницу поздно ночью телепремьера украино-итальянской комедии «Изи» (00:00) выхватила 5,7%/6,3%. В субботу в 11:30 канал показал семейную комедию «Дюплекс» — 6,3%/5,9%. В 15:30 — советский фильм «Операция Ы и другие приключения Шурика» — 11,8% по обеим аудиториям. В воскресенье в 17:50 — «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» — 13,7%/12,2%. В 20:20 — премьера мультфильма «Пой» — 9,3%/7,1%. В 22:10 — премьера «Убийство в Восточном экспрессе» — почти те же 9,5%/7,3%.

«Интер»

6 января в 15:40 канал показал «Вечера на хуторе близ Диканьки» — 6,6%/7,3%. Он же прошел в 22:00, собрав уже 8,4%/6%. Также с понедельника по среду в 21:00 канал показывал сериал «Ее мужчины» (2019). Самые высокие показатели были на первой серии в понедельник — 5,6%/4,2%. Днем в среду-пятницу премьерная 8-серийная итальянская драма «Побег от мафии» (13:00) собрала всего 1,5-2,5%.

Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» в праздничную неделю выходила хаотично в промежутке с 22:00 до 01:00 со вторника по пятницу. Цифры проекта были в пределах от 3,9% до 7,2% по аудитории 18-54.

В прайме четверга фильм «Невозможное» (21:00) собрал 5,2%/4,7%; вечером в пятницу «Схватка» (20:30) – 4%/5,4%; в субботу «Танго любви» (22:50) – 5%/3,4%; в воскресенье «Выстрел в пустоту» (20:30) – 4,5%/4,8%; «Дот» (22:50) – 4,7% по обеим.

СТБ

С 6 по 12 января канал утром и днем показывал блоками повторы сериалов «Когда мы дома» и «Когда мы дома. Новая история». Самые высокие показатели были в утреннее время. К примеру, на Рождество в 5:50 доли сериала составили 11,8%/14,4%. В пятницу в 18:50 на СТБ вышла американская комедия «Кто в доме папа?» — 4,6%/4,4%. Сразу после — вторая ее часть — 6,4%/7,2%. В понедельник в 20:00 канал показал собственный фильм «Новогодний ангел» — 7,8%/7,2%.

С понедельника по четверг с 23:30 до 2:00 канал поставил повтор сериала «Позднее раскаяние» по 3 серии за раз. Самые высокие показатели сериала были у последней серии в четверг, когда к часу ночи доля проекта поднялась до 20,6%/15,6%.

«Украина»

В будние дни с 5 утра до 16:00 «Украина» также, как и другие телеканалы, транслировала блоками два сериала — «Реальная мистика» и «Выходите без звонка». Показатели первого проекта не поднимались выше 11% по аудитории 18-54, аналогично произошло и с документальной драмой. «История одного преступления» (16:00,17:00 будни) колебалась от 6,5% до 9,5% по аудитории 18-54.

На Рождество в 10:10 и до 13:50 канал запустил повтор сериала «Ты моя любимая». Самые высокие показатели проекта были на последней серии в 13:10 — 12,4%/12,9%. В 16:20 во вторник канал показал четырехсерийный фильм «Кровная месть». Первая серия — 14,6%/13,3%, вторая — 15,2%/14,8%, третья — 16%/16,3%, четвертая — 15,4%/16,1%.

В 21:00 с понедельника по пятницу канал повторял 16-серийный сериал «Ангелина» по три серии за раз, в пятницу — четыре серии. Самые высокие показатели были на последней серии — 15,7%/18,2%. Сериал повторно можно было увидеть утром в субботу и воскресенье. Правда, показатели выше 13,6% по аудитории 18-54 не поднимались.

В субботу с 17:00 до 23:10 с перерывами на новости и рекламу канал повторил четырехсерийку «Тайсон» «Украинской продакшн студии». Показатели колебались от 9,9% до 12,5% по целевой аудитории.

ICTV

Канал несколько удивил программированием. К примеру, для мюзикла «Ла-ла ленд» канал не смог найти другого времени показа кроме как 2 часа ночи после фильма ужасов. А Сочельник канал посвятил российским мультфильмам студии «Мельница» (был украинский дубляж).

Так, в понедельник, 6 января весь день шли такие мультсериалы: «Как поймать перо жар-птицы» (11:40) — 10,3%/10,7%, «Три богатыря и Шамаханская царица» (13:00) — 11,8%/12,1%, «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (14:20) — 13,8%/15,3%, «Алеша Попович и Тугарин Змей» (16:00) — 14,1% по обеим аудиториям, «Добрыня Никитыч и Змей Горыныч» (17:30) — 15,5%/14,3%, «Иван Царевич и серый волк» (19:20) — 11,4%/11%, вторая часть мультфильма вышла в 21:00 — 12,3%/9,6%, «Три богатыря на дальних берегах» (22:20) — 12,6%/10,2%. Ночью на канале нашлось время для фильма «Леди-ястреб» (23:50) — 11,2%/8,2%, а по его окончанию канал удивил показом мюзикла «Ла-ла ленд» (02:00), собрав 7,1%/5,4%.

Рождество на канале прошло под девизом «Властелин колец»: первая часть «Хранители» (8:10) — 9,6%/8,8%, «Две крепости» (11:30) — 10,4%/9%, «Возвращение короля» (14:50) — 10,5%/8,8%. В прайме «Подарок на Рождество» (19:10) — 8%/8,7%; поздней ночью повтор украинского фильма «Благородные бродяги» (01:30) собрал 12,3%/10,6%.

В прайме 8 января прошли такие фильмы: «Стиратель» (19:10) — 9,5%/10,6%, «Неудержимые-3» (21:10) — 10,5%/13,1%, «Считанные секунды» — 12,1%/13%. 9 января: «Командо» (19:10) — 10,8%/12,8%, «Три дня на убийство» (20:50) — 11,8%/11%. 10 января: «Близнецы» (19:20) — 10%/9,4%

Меню выходного дня было таким: 11 января канал показал две части «Терминатора» — третья в 19:00 собрала 9,8%/9,5%, а четвертая в 21:00 — 12,8%/11,2%; «Улица Монстро, 10» (00:00) — 13,3%/12,3%; повтор «Ла-ла ленда» (02:10) – 8,6%/10,7%; 12 января «Исходный код» (19:10) выхватил 8%/8,2%, «Жизнь» (20:50) — 9,3%/7,8%, «Три дня на убийство» (22:40) – 10,4%/9,4%.

Новый канал

Эфирная сетка канала, как и на позапрошлой неделе, состояла из одних только фильмов и одного сериала «Сирена». Последний прошел в дневное время в четверг с 10:50 до 17:30 с показателями ниже средних по каналу, — цифры колебались от 3,9% до 6,3%.

В кинопоказе сосредоточимся на вечернем прайме. Понедельник: «Гадкий Я» (19:10) — 9,1%/8%, «Ну что поехали?» (21:00) — 8,2%/8,5%, «Ну что поехали? Ремонт» — 8,6%/9,9%. Вторник: «Гадкий Я-2» (19:10) — 7,5%/8%, «Проблемный ребенок» (21:00) — 9,4%/8,7%, «Проблемный ребенок-2» (22:40) — 11,5%/11,8%.

В среду: «Остров» (19:00) — 5,1%/5,3%, «Интерстеллар» (21:40) — 6,5%/5,9%. В четверг: «Копи царя Соломона» (20:50) — 7,1%/8,1%. В пятницу: «Секреты домашних животных» (19:10) — 11,5%/9,4%, «Супернянь» (21:00) — 7,5%/6,6%, «Супернянь-2» (22:40) — 9,2%/10,3%. В субботу: «Как приручить дракона» (19:10) — 10,4%/7,3%, «Затерянный мир» (21:00) — 6,8%/5,9%. В воскресенье: «Рататуй» (19:00) — 8,9%/6,6%, «Эван Всемогущий» (21:00) — 9,8%/8,3%.

ТЕТ

Вечером в пятницу в 21:00 — «Панда Кунг-фу-3» — 2,9%/3,2%, в 22:40 канал показал фильм «Рождество с неудачниками» — 2,2%/1,9%.

«2+2»

Вещатель решил не менять свою сетку. Прайм будней был слеплен с сериалов «Ментовские войны. Харьков» (19:30-21:30) и «CSI. Место преступления» (21:20-00:30) – в среднем 3-6%. Западный кинопоказ на канале в эти дни присутствовал в дневных слотах. Фильмы в прайме стояли только в пятницу-воскресенье. 10 января: «Экспансивная пуля» (19:20) – 3,8%/4,1%; «Время бешеных псов» (21:10) – 3,9%/4,8%; «Шесть пуль» (22:50) – 5,7%/9,1%. 11 января прошли 4 части «Лучших из лучших» — 3-5,6%. 12 января набор вечерних фильмов был таким: «Геркулес» (18:20) – 5,1%/7,1%; «Орел Девятого легиона» (20:10) – 4,6%/7,5%; «Королевство гладиаторов. Турнир» (22:10) – 3,6%/6,6%.

«UA: Перший»

В ночь перед Рождеством Общественный вещатель запустил художественную ленту «Апостол Павел. Чудо на пути в Дамаск» (21:20) — 1,2%/1,1%. В прайме выходных канал показал фильм «Клара и Франциск» (21:20) – 0,3%/0,6% и 0,2%/0,3%.

«UA: Культура»

Первая неделя измерения телеканала в телеисследовании Nielsen, несмотря на присутствие телеканала в эфирной «цифре» и во всех провайдерах платного телевидения (канал входит в обязательную для провайдеров «Универсальную программную услугу»), позволила телеканалу собрать доли 0,08%/0,16% и занять последние места в общей забеге (18-54, 50+ и 18+, 50+). В топе программ недели по старшей аудитории — рождественские богослужения.

Общий топ телеканалов

Фото: СТБ, «Новый», «1+1», ICTV, «Интер».

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