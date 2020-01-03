«Интер» покажет премьеру итальянского и турецкого сериалов

8 января в 13:00 на телеканале «Интер» стартует многосерийная итальянская историческая драма «Побег от мафии», а 5 января, в 15:10 телеканал покажет турецкую многосерийную драму «Меня зовут Мелек». Об этом пишет пресс-служба.

Мини-сериал «Побег от мафии» рассказывает о непростой жизни итальянской семьи, вынужденной эмигрировать из Сицилии в США. Главные роли в картине сыграли Луиза Раньери, Томас Трабакки и Франческо Арка.

По сюжету главная героиня 30-летняя Кармела Карризо. На ее долю выпадает немало испытаний. Женщину домогается Винченцо Спано – хозяин фермы, где работает Кармела и вся ее семья. Винченцо убивает мужа Кармелы.

Съемки сериала «Побег от мафии» проходили в итальянских городах Монополи, Таранто, Нардо и Джулиано ди Лечче, а также в столице Болгарии — Софии.

Режиссер – Рики Тоньяцци.

Сценаристы: Франко Маротта, Лаура Тоскано.

В ролях: Луиза Раньери, Франческо Арка, Кристиано Каккамо, Томас Трабакки, Лина Састри, Мириам Далмацио, Примо Реджани, Марко Фоски, Франческа Мая, Джузеппе Спата и другие.

Турецкий сериал «Меня зовут Мелек» расскажет историю о матери троих детей по имени Мелек. В один день ее жизнь превращается в сплошной кошмар. Сначала она узнает о том, что смертельно больна. А когда рассказывает об этом своему мужу Алпаю, мужчина вместо того, чтобы поддержать супругу и помочь ей, решает подать на развод и отобрать детей, оформив все опекунские права только на себя. Теперь Мелек вынуждена вернуться в отчий дом, где ее уже давно не ждут.

В новом турецком сериале сыграли: Нехир Эрдоган, Каан Чакыр, Кутси, Шериф Сезер, Рабиа Сойтюрк, Ульви Кахьяоглу.

Съемки картины проходили в турецких городах Стамбуле и Газиантепе, а также в столице Сербии, Белграде, и в столице Германии, Берлине.

Режиссер – Джем Акйолдаш.

Сценаристы: Нилюфер Озчелик, Берфу Эргенекон.

Напомним, ранее стало известно, что 5, 6 и 7 января 2020 года «Интер» подготовил праздничную рождественскую телепрограмму, сообщает пресс-служба телеканала.

Фото: пресс-служба «Интер»

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