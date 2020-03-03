Телерейтинги: футбол, «Голос країни» и успех старых добрых фильмов

Новый канал вырвался вперед, но не за счет нового сезона «Від пацанки до панянки» или премьеры нового сезона «СуперИнтуиции», а благодаря кино. «Дневник медиума» и «Родственные связи» на «1+1» не собирают много, зато «Голос страны» – лидер недели. «Украина» запустила вполне успешную четырехсерийку «Хрустальная мечта». «Дизель-шоу» на ICTV набирает обороты перед грядущим новым выпуском.

Общий топ

На первом месте остается канал «Украина», который почти не теряет. Дальше – ICTV, с потерей в 5%, а вот на третьем и четвертом местах — «1+1» и «Новый». Кроме, того сильно потерял канал НТН и набрал Enter Film.

В праймовом топе вперед вырывается «Новый». Следом за ним — ICTV, «1+1», «Украина» и СТБ.

Канал «Украина» начал неделю в топе, а потом вернулся туда к воскресенью, ему на пятники наступал «1+1». Со вторника по четверг доминировал ICTV, а в пятницу вперед вырвался «Новый».

Топ программ возглавил «Голос страны» на «1+1».

Программы

«1+1»

Вторая неделя реалити «Дневник медиума» (будни, 17:00) не принесла шоу успеха. Показатели остаются ниже среднего по каналу. Понедельник – 7,9%/5%, вторник – 6,8%/4,3%, среда – 5,3%/5,5%, четверг – 5,1%/3%, пятница – 6,4%/5,5%. Неделей ранее показатели были в пределах 3,2%-6,2%.

Новый сезон тележурнала «ЖВЛ» (09:30-11:20, оригинальный выпуск + повтор) на прошлой неделе получил самые высокие показатели в среду – 11%/9%. В слоте в 18:00 цифры проекта все еще значительно ниже утренних. Так, в понедельник – 5,8%/3,9%, во вторник – 6,9%/4,4%, в среду – 5,6% по обеим аудиториям, в четверг – 5,4%/3,1%, в пятницу – 5,5%/4,2%.

13 сезон реалити «Міняю жінку» (будни 11:20, 12:20) в среднем получил от 4,5% до 7,8% по аудитории 18-54 (50k+) и от 5,5% до 11,3% по 18-54. «Секретные материалы» (будни, 19:00) – самые высокие показатели были опять во вторник – 7,9%/4,6%.

Программа «Гроші» (понедельник, 22:50) собрала 4,6%/4,4% (было 5,5%/5,7%, еще раньше – 9,5%/6,8%). Следом за ней в 00:00 «Дубинизмы» – 6,6%/5,7% (было 3,9%/6,7%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» (вторник, 22:50) − 9,8%/7,5% (было 9,8%/7,9%); «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) − начал с 9,2%/8%, к полуночи опустился до 8,6%/6,9, закончил с 7,5%/7,2% (неделей ранее максимум был 12,5%/8,9%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) – 5,3%/4,6% (было 5,9%/5,1%).

Повторы «Женского квартала» в прайме пятницы продолжают оставаться ниже среднего по каналу. Выпуск в 20:30 стартовал с показателей 8,8%/7,2%. Напомним, на позапрошлой неделе доли «Женского квартала» составляли 9,2%/7,1%. После этого прошел дайджест «Лиги смеха» (22:20) – 5,4% по обеим аудиториям. В субботу в 18:30 дайджест «Рассмеши комика» собрал 7,1%/5,7% (было 5,4%/3,5%). На прошлой неделе продолжились повторы «Вечернего квартала» в 16:40, а также в 21:30. В предпрайме комедийное ток-шоу получило 8,3%/6,7%, ближе к вечеру – 9,1%/6,8% по 18-54/18-54(50k+) (было 6,3%/6,9%). Новый сезон «Украинских сенсаций» (суббота, 20:20) – 7,9%/5,8% (было 6,3%/5,9%).

В воскресенье седьмой выпуск 10 сезона «Голосу країни» пока удерживает аудиторию – 17,1%/12,4% (было 16,6%/13,1%, ранее – 17,2%/12,3%).

«Интер»

Со вторника по субботу канал продолжает показывать горизонтальной линейкой «Полезную программу» (вторник-суббота, 10:00). Самые высокие показатели на прошлой неделе были также в четверг – 5,5%/4,4% и в субботу – 7,6%/4,3% (на позапрошлой неделе в четверг – 5,5%/4,4%). В понедельник программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) собрала 4%/4,2% (было 5%/5,6%).

Всю неделю по будням вечером традиционно выходило ток-шоу «Касается каждого» (18:00, 18:10). Максимальные показатели были во вторник − 7,9%/9,8%. На позапрошлой неделе в пятницу − 8%/10,2%.

Кулинарная программа «Готовим вместе. Домашняя кухня» (09:00, суббота-воскресенье) – 8,3%/5% и 9,5%/5,4% соответственно (было 7,6%/5,5% и 12,4%/8,1%). В воскресенье прошли два выпуска «Орла и решки» (10:00). Первый выпуск – 9,2%/4,5% второй – 9,2%/4,4%.

ICTV

Ток-шоу «Свобода слова» (22:10, понедельник) остается ниже среднего по каналу – 4,5%/3,4% (было 5,6%/4,1%).

«Гражданская оборона» (20:20, вторник) – 9,6%/7% (было 8,8%/6,2%), «Секретный фронт» (20:20, среда) − 9,2%/5,6% (было 7,5%/5,5%), «Антизомби» (20:20, четверг) − 7,8%/4,6% (было 7,4%/5,5%).

В пятницу «Дизель шоу» (20:10) – 15%/10,9%. В 21:40 – 16%/14,1%. На позапрошлой неделе − 12,1%/9% и 15,3%/11,5% соответственно.

СТБ

По будням в прайме с 19:00 до 20:00 идут повторы проекта «Один за всіх». Самые высокие показатели были во вторник – 7%/7,3%. Новый сезон проекта в воскресенье в 20:00 набирает 11,6%/10,7% (было 12,3%/13,3%).

Во вторник в 22:50 повтор дайджеста «Тайны ДНК» − начал с 5,7%/4,8%, закончил с 6%/5,9%, в среду − «Давай поговоримо про секс» − 3,2%/4,2%.

В пятницу с 18:00 до 22:00 СТБ снова показал повтор «Хати на тата-8» − 6,1%/5,1%, в 21:30 – 6,7%/6,9% (на позапрошлой неделе – 6,9%/6,1% и 7,1%/10% соответственно). «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00, воскресенье) − 8%/8,6% (было 8,2%/8,9%).

Новый канал

Продолжается 4 сезон проекта «Від пацанки до панянки» (понедельник, 19:00) – 11,5%/8,7%. Премьера неделей ранее прошла с цифрами 11%/7,4%. Во вторник в 19:00 на канале продолжился третий сезона «Хто проти блондинок?» – 8%/5,6% (на позапрошлой неделе – 7,2%/5,3%).

В среду в 19:00 стартовал 5 сезон шоу «СуперИнтуиция» – 10%/6,8%. В четверг и пятницу в то же время прошли повторы «Хто зверху?» – 10,9%/8,8% и 11,2%/8,1% соответственно.

«Украина»

По будням продолжает выходить тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) – самые высокие показатели были в понедельник – 12%/8,2% и среду – 11,1%/12,1%. Вечером по будням ток-шоу «Говорить Украина» (19:50, 20:10) собирало 8,5%-10,3% по 18-54 и 12,1%-14,6% по крупным городам; лучшими показатели были в понедельник – 10,3%/12,5%.

Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) – 7,4/8,7% (было 7,5/8,9%); «Громкое дело» в это же время в среду – 7,4%/8,6% (было 7,9%/9,7%); «По следам» в четверг в 23:20 – 6,3%/7,2% (было 6,5%/6,9%).

В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 6,5%/5,2% (было 5,7%/5,5%).

В субботу ток-шоу «Главная тема» (19:50) – 8,1%/7,9% (было 7,4%/6,7%).

ТЕТ

Самые высокие показатели «Панянки-селянки» (понедельник-среда, 19:00) были в среду – 2,6%/3,8% (неделей ранее в понедельник – 3,4%/2,1%). «4 свадьбы» идут по будням в 17:50, максимум был в среду – 3,8%/3,3% (на позапрошлой неделе в понедельник – 3,8%/2%).

Кино и сериалы

«1+1»

«Великолепный век» на прошлой неделе выходил то в 14:50, то в 15:10, 15:20 и 15:30: по целевой аудитории (18-54) в понедельник – 6,6%; во вторник – 7,1%; в среду – 8,2%, в четверг – 9,3%; в пятницу – 6,8%. В 20:40 в понедельник и вторник на «1+1» прошла премьера второго сезон сериала «Родственные связи». Сериал прошел с показателями ниже среднего по каналу. Так, премьера принесла «Плюсам» 5,8%/4% и 5,9%/4,6% по 18-54/18-54(50k+) в понедельник; и 5,6%/4,3% и 5,4%/4,3% во вторник. В среду и четверг в то же время показали две части фильма «Перевозчик»: первая – 9,7%/7,5%, вторая – 9%/7,3%.

В 23:10 в воскресенье «1+1» показал фильм «Шанхайский полдень» – 9,9%/7,7%.

«Интер»

С понедельника по четверг в 21:00 канал продолжил показ нового сезона собственной докудрамы «Вещдок. Особый случай». Понедельник – 6,1%/4,2% по 18-54/18-54(50k+), вторник – 6,1%/4,5%, среда – 6,1%/4,7%, четверг – 5,2%/3,6%. По будням российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) – 4,1%-8,9% по 18-54 и 3,8%-7,7% по крупным городам. «Вещдок» в дневной сетке со вторника по пятницу (14:50-17:40, один или два выпуска + «Особый случай») собирал от 2,3% до 8,5% (по всей Украине).

В 12:20 с понедельника по пятницу канал показал горизонтальную линейку фильмов. В понедельник – «Дилемма» – 2,3%/1,9% и «Невыносимая жестокость» в 14:00 — 2,5%/1,6%, во вторник – «Огнеборцы» – 1,9%/2,2%, в среду – «Вий» 2014 года – 6,3%/4%, в четверг – «Выжить среди волков» – 3,3% по обеим аудиториям, в пятницу – «Крейсер «Индианаполис»: История мужества» – 4,6%/3,9%.

В субботу канал начал день с советских фильмов, которые прошли успешно: «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» (11:10) – 8,6%/5%; «Семь стариков и одна девушка» (12:40) – 7,4%/4,4%; «В бой идут одни «старики»» (14:10) – 10,8%/7,1%; «Не могу сказать прощай» (16:00) – 10,6%/8,1%. Потом прошел повтор четырехсерийки «Голос ангела» (17:40–22:30) – самые высокие показатели были на первой серии – 8%/5,8%. После этого показали фильмы «О нем» (22:30) – 5,5%/4,9% и «Сказка о женщине и мужчине» (00:00) – 6,2%/5,3%.

В воскресенье прошли: турецкий сериал «Меня зовут Малек» (с 14:10 до 17:50) – самые высокие показатели были в 16:50 – 2,1%/1,9%; «Следы апостолов» (17:50) – 1,8%/1,9%; «Код «Красный»» (20:30) – 2,2%/1,5%; «Я, Тоня» (22:20) – 1,1%/1,2%.

СТБ

Стартовал повтор сериала «Водоворот» (будни, 20:00, по две серии за раз). Самые высокие показатели были в 21:00 в пятницу – 7,7%/4,9%, в понедельник начал с 3,6% по обеим аудиториям. В четверг с 22:50 по 00:40 прошло еще две серии «Водоворота» – 7,9%/4.2% и 11,4%/6,8% соответственно. В субботу прошел советский фильм «Бриллиантовая рука» (23:10) – 8,4%/6,6%.

«Украина»

В 21:10 с понедельника по четверг канал продолжил показ сериала «Исчезающие следы» (по две серии). Понедельник – 10%/10,8% и 12%/14% по 18-54/18-54(50k+); вторник – 8,4%/11,5% и 10,4%/13,8%; среда – 8,2%/10,7% и 10,6%/13,8%; четверг – 8,3%/9,7% и 11,9%/12,5%.

Скриптед-реалити «Реальная мистика» (будние дни с 11:20 до 13:30) собрало самые высокие показатели в 12:30 в понедельник – 12,7%/11,6%. После – «Агенты справедливости» (понедельник-четверг, по три серии за раз с 13:30 по 17:00. Самые высокие показатели в 15:40 в понедельник – 11,9%/12,5%. С 17:00 до 19:00 – «История одного преступления» – по две серии за раз. Самые высокие доли на прошлой неделе были опять на первой серии в четверг – 10,9%/11,2%.

В субботу с 17:00 по 23:00 повторили четырехсерийку «Добро пожаловать на Канары» – самые высокие показатели были в 18:00 – 10,6%/11,6%. После, в 23:00, канал показал ленту «Вальс-Бостон» – 8,2%/10,1%.

В воскресенье с 12:50 до 16:50 канал повторил сериал «Письмо надежды». Самый большой охват аудитории был в 15:50, когда доли сериала составили 15,1%/15,4%. Сразу после, с 16:50 по 23:00 с перерывом на итоговые новости, – премьера сериала «Хрустальная мечта»: первая серия – 14,4%/14,8%, вторая – 13,9%/14,7%, третья – 10%/10,5%, четвертая – 13,5%/13,7%. После шел повтор сериала «Белые розы надежды», самые высокие показатели были в 00:00 – 11,3%/10,4%.

ICTV

На канале продолжился комедийный сериал «Участковый с ДВРЗ» (вторник-четверг, 21:30). Во вторник – 11,4%/8,5%; в среду – 13%/9,1%; в четверг – 11,7%/8,4%.

В предпрайме понедельника прошел фильм «Специалист» (16:50) – 9,7%/8,1%, а в 20:10 – «Рембо-4» – начал с 7,6%/6%, после перерыва на новости – 8,7%/8,5%. Во вторник в 22:20 на канале можно было увидеть ленту «Падение Олимпа» − 9,2%/7,7%; в среду − «Падение Лондона» (22:30) – 10,5%/7,8%; в четверг − «Альфа» (22:30) − 10,5%/9,7%.

Праймовые фильмы в субботу были такими: «Джек Ричер» (19:10) – 10,1%/7,9%; «Джек Ричер. Не отступай» (21:40) – 13,2%/11,5%; «Человек человеку волк» (23:40) – 9%/9,5%. В воскресенье: «Похищение» (20:30) – 7,4%/6,2%; «Похищенная-2» (22:10) – 8,4%/7%.

Новый канал

Повтор американского сериала «Отчаянные домохозяйки» (11:00-13:30, вторник-четверг) собрал максимум в среду – 7,5%/5,2%.

Понедельник: «Смешанные» (21:00) − 10,7%/8,4%, «Блондинка в законе» (23:10) − 12,1%/9,3%; вторник: «Бесстыдное путешествие» (21:00) − 7,1% по обеим аудиториям, «Блондинка в законе-2. Красное, белое и блондинка» (22:40) − 5,8%/5,3%; среда: «50 первых поцелуев» (21:00) − 7,2%/4,7%, «Как избавиться от парня за 10 дней» (22:50) − 6,1%/3,6%; четверг: «Сахара» (20:50) − 7,7%/7,1%, «Цвет ночи» (23:00) − 6,8%/4,5%; пятница: «Пираты Карибского моря: проклятие Черной Жемчужины» (20:50) – 12,9%/9,4%, «Кокни против зомби» (23:40) − 7,3%/6,8%, суббота: «Книга джунглей» (19:10) – 12%/10,3%, «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» (21:00) – 11,1%/9,4%, «Голубая лагуна» (23:50) − 10,8%/8,3%; воскресенье: «Пираты Карибского моря: на краю света» (19:00) – 13,9%/11%, «Добро пожаловать в рай» (22:10) − 8,6%/7,5%, «Возвращение в Голубую лагуну» (00:00) − 8,3%/6,3%.

«2+2»

В понедельник подошли к концу «Ментовские войны. Харьков-2» (19:30-20:30) − 3,8%/4,3%. В 20:30 в тот же день уже начался премьерный сериал «Карпатский рейнджер». Сериал прошел в целом на среднем уровне по каналу и выше, максимум был на первой серии в понедельник – 6,4%/7%, а закончил неделю в пятницу с 6,3%/5,3%. «CSI. Место преступления» (понедельник-четверг, 21:20-00:40) − в среднем 2,3%-5,1%. В четверг канал показал фильм «Наутилус: повелитель океана» (20:40) − 6,2%/7,3%.

В пятницу показали футбол, матч «Днепр 1 – Динамо» (19:00) — 2,1%/2,8%. А потом продолжили повтор сериала «Перевозчик» (21:00-01:00) − 1,8%-3,1% (по 18-54) и 2%-3,8% (по 50k+). Прайм субботы: «Хитмэн. Агент 47» (18:50) – 3,9%/4,5%, «Короли улиц» (20:40) – 2,1%/3%, «Короли улиц-2» (22:40) − 2,2%/2%. Прайм воскресенья: «Свирепая планета» (19:20) – 3,6%/3,1%, «Пуленепробиваемый монах» (21:00) – 4%/3,7%.

«UA: Перший»

В воскресенье канал показал драму «Тебя никогда здесь не было» (22:00) – 0,1%/0,2%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:05) прошла с долей 12,6%/11%, под конец – 12,8%/10,1% (было 10,9%/8,2%) по 18-54/18-54 (50+). Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – начали с 10,2%/10,1%, закончили с 6,6%/6,7% (было 9%/7,8%). «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 11,4%/9%, закончили после рекламного блока (19:40-20:30) с 9,5%/7% (было 12,2%/8% и 10,9%/7,4% соответственно). Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – начали с 4,7%/5,2%, после первого рекламного блока – 3,7%/3,4%, после второго – 2,3%/2,9% (неделей ранее показатели были 4,7%/5,5% в начале и 3,8%/3,4% соответственно в конце выпуска).