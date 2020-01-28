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Телерейтинги: бокс, политика и кино

от Дмитрий Раевский
От Дмитрий Раевский 554
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На предпоследней неделе января сетки каналов постепенно стали возвращаться в свое обычное русло, отходя от праздничных концертов и спецпроектов.

На четвертой неделе (20-26 января) телеканалы стали все больше возвращаться к привычным непраздничным сеткам. Из отпусков вернулись одноименные политические ток-шоу ICTV и «Украины». Тем не менее на каналах «большой шестерки» все еще доминирует межсезонье: вещатели StarLightMedia пока еще отдыхают, наполняя сетки повторами голливудских фильмов. «Интер» ранним утром в воскресенье показал бокс с участием украинского боксера Ивана Редкача; в прайме воскресенья на ICTV вышла телепремьера фильма «Дракула. Неизвестная история» с Люком Эвансом. Премьеры позапрошлой недели – «Женский доктор-4» и «Голос країни-10» — постепенно начали набирать показатели.

Общий топ

Канал «Украина» почти догоняет «1+1», но «Плюсы» остаются первыми. Заметно нарастил СТБ, а канал «НЛО» заметно сбавил. На 15-е место ворвался канал «Индиго», потеснив М1. Рост «ПлюсПлюс», после того как канал 1 января расширил сеть вещания общенациональной «цифрой» (Т2), похоже, остановился.

В прайме «1+1» уверенно первый с крупным отрывом. Кроме СТБ заметно также рост К1 и «Энтер-фильма». Проседание НЛО незаметное.

Канал «1+1» с «Украиной» соревновались все дни недели за исключением пятницы, где доминировал канал ICTV.

В топе программ в основном снова проекты «1+1». По три места у передач ICTV и «Украины».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

25 января в 20:20 «1+1» показал повтор новогоднего выпуска «Вечернего квартала». Выпуск вошел в топ дня по аудитории 18-54(50k+) и принес каналу доли 16,5%/13%. Хуже дела обстоят с повторами «Женского квартала». Так, в пятницу, 24 января, выпуск в 20:20 стартовал с показателей 11%/9,5%, в 22:20 цифры снизились до 10,5%/8,6%. На позапрошлой неделе показатели были приблизительно похожими — 9,9%/9,1% в начале и 11,2%/8,9% ближе к концу выпуска.

10 юбилейный сезон вокального шоу «Голос країни», который стартовал вечером 19 января, немного поднялся в цифрах по сравнению с премьерой. Так, второй выпуск, стартовавший 26 января на «1+1» принес каналу 18%/15,4% по 18-54/18-54(50k+) (ранее — 16,7%/15,1%).

«Голос країни»

Утром будней тележурнал «ЖВЛ» (09:20-11:10) также набирает обороты. Если на позапрошлой неделе по целевой доля не превышала 11%, то на прошлой неделе выпуск в среду, 22 января, принес каналу 13,3%. В утренний и дневной слот вернулись повторы реалити «Міняю жінку» (будни 11:10, 12:20). 12 сезон развлекательного проекта колеблется в пределах от 5,6% до 8,6% по аудитории 18-54(50k+). «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» остается в будни (с 12:40-13:20 до 15:30-15:40), самые высокие показатели были в среду в 14:00 — 12%/10,3%.

 «Интер»

В воскресенье, 26 января, на канале в 4 утра состоялась трансляция поединка между украинцем Иваном Редкачом и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Дэнни Гарсией, где в андеркарте выступил еще один украинец Арнольд Хегай против американца Стивена Фултона за чемпионский пояс по версии IBO. Цифры были соответствующие событию — 17,6%/10,9% в 4 утра, в 5:40 доля проекта «Большой бокс» стала падать до 7,7%/8,5%. Между поединками в 5:20 канал показал документальный фильм, посвященный Ивану Редкачу «По кличке “Киллер”» — 15,7%/8,9%. Общий охват зрителей составил без малого 2 миллиона.

Иван Редкач и Дэнни Гарсия

Со вторника по субботу канал продолжает показывать горизонтальной линейкой «Полезную программу» (10:00). Самые высокие показатели были в субботу — 5%/4,2%. Напомним, на позапрошлой неделе, в пятницу, проект получил максимум — 5,8%/7,6%. В понедельник программа «Жди меня, Украина» (15:50-17:40) собрала 4,6%/7,4% (неделей ранее — 2,9%/6,5%).

Также всю неделю по будням вечером выходило ток-шоу «Касается каждого» (18:00). Максимальные показатели были во вторник — 8,5%/11,9%. На позапрошлой неделе – 7,4%/11,6% в пятницу.

Кулинарная программа «Готовим вместе» (9:00, суббота-воскресенье) – 6,9%/4,5% и 7,8%/7,5% соответственно (было 4%/6,8% и 7,1%/6,2%). В воскресение прошли повторы «Орла и решки» (10:00). Первый выпуск – 6,6%/5,2%, второй – 6%/4,6%, третий – 7,2%/4,9%.

ICTV

В эфир вернулось политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:20, понедельник) — показатели первого после зимних каникул выпуска желали лучшего — 3,3%/3,6%.

Ведущий «Свободы слова» Вадим Карпьяк

Показатели проектов вертикальной линейки программ будней колебались. «Богач-Бедняк» (20:10, понедельник) — 7,4%/7,8% (было 6,6%/7,9%), «Гражданская оборона» (20:10, вторник) — 8,7%/6,7% (было 8,9%/8%), «Секретный фронт» (20:10, среда) — 7,9%/7,3% (было 6,8%/5,5%), «Антизомби» (20:10, четверг) — 8,2%/7,7% (было 7,1%/6,9%).

В пятницу «Дизель шоу» (20:10) — начало с 13,5%/13,6%, закончило с 17,6%/17,5%. На позапрошлой неделе — 14,9%/13,3% и 15,8%/15,9% соответственно. Уже вторую неделю комедийный проект ICTV входит в топ дня по обеим аудиториям.

Сразу после него с 22:30 и до 2:40 канал поставил повторы скетчкома «На троих». Доля развлекательного шоу не падала ниже 13,2% по обеим аудиториям (что характерно для проектов, транслируемых в ночное время). Максимальные показатели были в 2:00 — 21,5%/17,2%.

СТБ

В субботу в 19:00 канал показал «Х-Фактор. Дайджест. Лучшее на Youtube». Показатели желают лучшего — 5,7%/5,6%. Но это выше, чем неделей ранее показал третий спецпроект, посвященный красивым мужчинам, — 4,5%/3,7%. До него в 15:10 дайджест «МастерШеф. Профессионалы» — 4,4%/5,5%. На позапрошлой неделе кулинарный проект получил 2,1%/2,4% и закончил с 4,2%/4,1%.

Повторы проектов канала в этот раз шли линейно поздно вечером после программы «Вікна-новини». Во вторник в 22:50 «Тайны ДНК» — 5,5%/3,8%, в среду — «Давай поговоримо про секс» — 4,2%/5,9%, в четверг — «Я соромлюсь свого тіла» — 4,2%/5,9%, продолжение — 6,1%/7,2%.

Следствие ведут экстрасенсы

Ток-шоу «Один за всіх» в воскресенье в 20:00 8%/12%. Неделей ранее — 7,9%/10,4%. По будням повторы шоу показывали вечером (16:40-20:10) с перерывом на выпуски новостей: в пределах 3,4–7,9% по 18-54 и 5,1–8,5% по крупным городам. «Следствие ведут экстрасенсы» (18:00, воскресенье) стартовало с 5,7%/7,1%, закончилось с 7,5%/10,6%. На позапрошлой неделе в пределах 4-6,5%.

В воскресенье, 26 января, с 6:50 и до 18:00 канал показал повторы проекта «Хата на тата». Самые высокие показатели были в 13:00 — 11%/10,1%. Также с 22:30 в воскресенье СТБ показал повторы выпусков «Детектор лжи» — самые высокие показатели были в 00:10 — 10,5%/10,6%.

«Украина»

По будням продолжает выходить тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) – в приделах 7,5-13%. Вечером по будням ток-шоу «Говорить Украина» (20:00) собирало 9,6-16,2%; лучшими показатели были в понедельник – 13,3%/16,1%.

Вертикальная линейка программ будней прошла с переменчивым успехом. Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) – 5%/7,9% (было 8,6%/8,2%); «Громкое дело» в это же время в среду – 8,4%/11,1% (было 7,6%/10%); «По следам» в четверг в 23:20 – 7,1%/9,4% (было 4,7%/6,2%).

В пятницу в 21:00 вернулось политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» — увы, но только 5,4%/6,3%.

Ведущий «Свободы слова» Савик Шустер

В субботу ток-шоу «Главная тема» (19:50-20:50) — 11,2%/12,5% (было 10%/10,9%).

ТЕТ

Самые высокие показатели «Панянки-селянки» (понедельник-четверг, 18:10) были в среду — 4%/3,3% (неделей ранее — 4,5%/5,8%). «4 свадьбы» шли по будням в 19:10, максимум был в среду — 4,3%/3,4%

Кино и сериалы

«1+1»

На «1+1» после праздников вернулись турецкие горизонтальные сериалы будней — «Величественный век» и «Невеста из Стамбула». Показатели первого сериала (15:30) пока остаются на уровне значительно ниже того, какими были в декабре. По целевой аудитории (18-54) в понедельник: 5,6%; во вторник: 6,7%; в среду: 4,3%, в четверг: 5,8%; в пятницу: 6,5%. У «Невесты из Стамбула» (17:10-19:30) ситуация ненамного лучше. В понедельник — 6%; во вторник — 7,5%; в среду — 7%, в четверг — 7,8%; в пятницу — 7,1%.

В 20:20 с понедельника по четверг на «1+1» можно было увидеть четыре части «Форсажа». Первая часть получила 11,5%/11,9%, вторая — 11,2%/10,7%, третья — 12,1%/11,5%, четвертая — 11,5%/11,8%.

Кадр из фильма «Форсаж»

В 22:10 с понедельника по среду — три части фильма «Назад в будущее». Первая часть — 9,6%/9,7%, вторая — 9,5%/9%, третья — 10,9%/10.1%. В четверг в это же время канал показал ленту «Черный рыцарь», которая собрала 11%/10,2%. В воскресенье в 23:20 — фильм «Оверлорд» — 12,1%/10,6%.

«Интер»

С понедельника по четверг в 21:00 канал повторял собственную докудраму «Вещдок. Особый случай». Понедельник — 5,3% по обеим аудиториям, вторник — 6,6%/5,4%, среда — 5,7%/4,3%, четверг — 6,3%/4,9%. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» выходила в промежутке с 22:00 до 00:50 со вторника по пятницу. Цифры проекта были в пределах от 7% до 11,6% по аудитории 18-54. На прошлой неделе они колебались от 4,8% до 8,7%. «Вещдок» в дневной сетке со вторника по пятницу (14:45-17:40, два выпуска + «Особый случай»), собирал от 2,1% до 8,6%.

В субботу в 11:00 на канале вышел советский фильм «Кортик» — 8,4%/7%. В 15:10 — «Белое солнце пустыни» — 8,6%/6,9%. С 16:50 до 22:40 «Интер» показал повтор сериала «Не женская работа». Самые высокие показатели были в начале трансляции — 7,9%/6,5%.

В воскресенье прошло пять лент: «Из Неаполя с любовью» (13:00) – 2%/1,2%; турецкий сериал «Меня зовут Малек» (15:00) – по-прежнему только 1,6% по обеим аудиториям; «Золото Флинна» (18:10) – 3,1%/2,9%.

Кадр из фильма «Затерянный город Z»

Вечером прошла комедия «Затерянный город Z» (20:30) – 2,8%/2,9%; «Неуловимый» (23:10) – 2,5%/1,8%.

СТБ

С понедельника по четверг с 20:10 до 22:00 канал повторял сериала «Зоя» по две серии за раз. Самые высокие показатели были в среду. Первая серия получила 7,6%/6,6%, вторая — 9%/7,1%.

В пятницу в 19:00 канал показал американскую ленту «Горничная из Манхеттена» — 7,7%/6,6%. Сразу после — комедию «Ночь отдыха для мам» — 4,6%/4,7% до новостей, а после (22:30) — уже 3,9%/3,8%. В субботу «Женская интуиция» (22:00) – 8,7%/7,4%; «Мужская интуиция» (00:10) – 6,5%/7,3%.

«Украина»

В 21:00 с понедельника по четверг канал продолжал транслировать сериал «Женский доктор-4» (по две серии). Показатели после скромного старта раскачались, но несильно. Самые высокие доли были на второй серии в четверг — 12,6%/16,6%. На позапрошлой неделе самые высокие цифры сериала составили 11,7%/15,3%.

Кадр из сериала «Женский доктор-4»

Днем по будням канал восстановил свою привычную горизонтальную сетку. Скриптед-реалити «Реальная мистика» (будние дни с 11:20 до 13:30) собрало самые высокие показатели в 12:20 в среду — 13,8%/13,7%. После — «Агенты справедливости» по три серии за раз с 13:20 по 18:00. По целевой аудитории доля колебалась в пределах от 9,9% до 14,3%. С 17:00 до 19:00 — «История одного преступления» по две серии за раз. Самые высокие доли на прошлой неделе были в среду на первой серии — 11,6%/13%. В пятницу с 12:40 до 17:00 «Украина» разместила в сетке повтор сериала «Стеклянная комната» — больше всего охвата удалось получить в 14:30, сразу перед выходом «Сегодня», —11,4%/15,4%.

Днем в субботу с 8:40 до 17:10 канал «марафоном» повторял сериал «Балерина». Самый большой охват аудитории произошел в 15:30, когда доли сериала составили 14,3%/15,3%. Сразу после — четырехсерийный фильм «Чужой грех» — самые высокие показатели были на последней серии в 22:00 — 14,7%/17,8%; фильм «Любовь и немного перца» (22:50) – 11,3% по обеим.

В воскресенье с 12:50 и до 17:00 канал крутил четырехсерийный фильм «Подари мне жизнь». Самые высокие доли припали на финал — 14,3%/20,6%. С 17:00 до 19:00 — четырехсерийный фильм «Беглянка» — 12,9%/17%, 13,7%/16,2% (вторая серия). Третья серия (после итоговых новостей в 21:00) — 10,4%/12,1%, четвертая — 12,5%/14,7%. После, в 22:50, — сериал «Рябины гроздья алые». Первая серия — 10%/12,3%, вторая — 12,4%/13,1%, третья — 14,3%/16,9%.

ICTV

С понедельника по четверг в 16:40 канал линейкой повторял фильмы с позапрошлой недели. В понедельник канал показал повтор ленты «Ограбление по-итальянски» — 11,8%/10,4%, во вторник — повтор «Пассажира» — 9,7%/8,3%, в среду — «В тылу врага» — 8,9%/11,1%, в четверг — «Экспат» — 9,9%/8,3%.

С понедельника по среду в 21:30 на ICTV выходил сериал «В плену у оборотня». По целевой аудитории сериал не превысил 7% доли. Во вторник в 22:20 на канале можно было увидеть ленту «Брейвен» — 6,1%/8,6%; в среду «Экспат» (23:10) – 6,7%/10%; в четверг «Эон Флакс» (21:30) — 6,9%/6,8%; «Быстрее пули» (23:10) – 10%/9,1%.

Кадр из фильма «Брейвен»

Праймовые фильмы субботу были такими: «Последний охотник на ведьм» (19:10) – 10,5%/10,6%; «Темная башня» (21:00) – 8,8%/9,3%; «Время ведьм» (22:50) – 10%/11,8%. В воскресенье днем примерно на том же уровне повторялись субботние фильмы, а вечером прошла телепремьера «Дракула. Неизвестная история» (20:40) — 10,5%/10,3%; в 22:20 фильм «Охота на ведьм» собрал уже 12,5%/12%; «Пекло» (23:50) — 11,1%/13,2%.

Новый канал

Эфирная сетка канала, как и на позапрошлой неделе, состояла из почти одних только голливудских фильмов. Разве что днем по будням их разбавили американские сериалы «Библиотекари» (08:00-10:00, понедельник-пятница) и «Отчаянные домохозяйки» (10:00-15:30, вторник-пятница). Первый – в приделах 2,5%-6%; второй – 4-8,4%.

Далее сосредоточимся на фильмах вечернего прайма. Понедельник: «Медальон» (19:20) — 9,2%/11,1%, «Блэйд» (21:00) — 12,5%/12,1%; вторник: «13-й район. Ультиматум» (19:10) — 9,9%/9%, «Блэйд-2» (21:00) — 10%/9,1%; среда: «13-й район. Кирпичные особняки» (19:20) — 8%/10%, «Блэйд. Троица» (21:00) — 9,9%/10,5%, «Монстры» (23:10) — 9,2%/8,1%; четверг: «Клоны» (19:20) — 8,5%/7,1%, «Медовый месяц» (21:00) — 6,3%/6,2%, «Монстры-2» (23:00) — 7,4%/6,1%; пятница: «Школа супергероев» (19:00) — 7,3%/6,6%, «Космос между нами» (21:00) — 7,4%/6,1%; суббота: «Битва за Землю» (18:50) —5,4%/5,2%, «Элизиум» (21:00) — 5,6%/5,9%; воскресенье: «Репродукция» (19:00) — 6%/6,4%, «Семь сестер» (21:00) — 4,9%/5,4%.

«2+2»

В прайме будней шли сериалы «Ментовские войны. Харьков» (19:30-21:30) и «CSI. Место преступления» (21:20-00:50) – в среднем 3,8–5,4%. Западный кинопоказ на канале в эти дни присутствовал в дневных слотах. Фильмы в прайме традиционно стояли только в пятницу-воскресенье.

Кадр из фильма «Морской пехотинец»

Пятница: «Морской пехотинец» (19:20) — 4,6%/5,5%, «Морской пехотинец-2» (21:00) — 5,5%/6,5%, «Холодная смесь» (22:50) — 5,5%/5,9%. Суббота: «Вторжение. Битва за рай» (18:10) — 3,4%/5,1%, «Книга Илая» — 3,9%/5%, «Колония» (22:10) — 3,3%/5%. Воскресенье: «Морской пехотинец-3» (18:50) — 4,1%/5,5%, «Морской пехотинец-4» — 5%/6,7%, «Судья Дредд» — 3,9%/7%.

«UA: Перший»

Канал, похоже, открыл для себя классику европейского кино. В субботу вечером итальянский фильм «Семейный портрет в интерьере» (22:00) собрал 0,3%/0,2%; в воскресенье канал показал франко-итальянский фильм «Бассейн» (22:00) – 1%/0,8%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-20:55) начала с долей 15,2%/14,8% по 18-54/18-54 (50+), закончила на уровне 16,7%/15,8%. Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) стартовала с 10,7%/13,4%, а после рекламного блока —  8,8%/10,7%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV: начали (18:45) с 12,6%/10,8%, закончили после рекламного блока (19:50-20:40) с 12,6%/10,1%. Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) — 6,1%/5,3% до перерыва и 5,1%/5,3% — после.

Общий топ телеканалов

Фото: СТБ, «Новый», «1+1», ICTV, «Интер», официальные постеры фильмов

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