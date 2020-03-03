Телеканалы ТЕТ и «2+2» группы 1+1 media начали вещание в HD-качестве

В продолжение реализации стратегии 1+1 media по расширению портфолио телеканалов и улучшению контента собственного производства, сегодня, 3 марта 2020 года, группа запустила HD-версии телеканалов «2+2» и ТЕТ. Они уже доступны для просмотра на VOD-платформе 1+1 video и на платформе платного телевидения «Киевстар ТВ», сообщает пресс-служба.

Такие действия группы имеют целью обеспечить зрителей доступом к просмотру их любимых телевизионных продуктов в HD-качестве. Также это должно стать дополнительным стимулом для вклада отечественных вещателей и провайдеров в развитие рынка платного телевидения и максимального удовлетворения потребностей абонентов в качественном контенте. Сейчас для партнеров 1+1 media, которые придерживаются принципов ведения честного бизнеса и своевременно выполняют договоренности, группа предлагает возможность транслировать эти каналы в их сетях без уплаты дополнительного роялти.

«Переход на HD – это логичный шаг в выведении украинского телевидения на более высокий уровень, поэтому мы продолжаем постепенно переводить каналы группы в Full HD. Следующий на очереди – детский канал «ПлюсПлюс», запуск HD-версии которого запланирован на второе полугодие. Убежден, что зрители по достоинству оценят новую более качественную картинку», – прокомментировал генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

«2+2» – общенациональный информационно-развлекательный телеканал, который выходит в эфир с 2010 года. За время своего существования телеканал снискал расположение большого количества зрителей благодаря качественной подборке художественных фильмов, сериалов зарубежного и собственного производства, новостям, тематическим информационным программам, развлекательно-познавательным проектам и трансляциям футбольных матчей. Телеканал «2+2» постоянно увеличивает объемы собственного производства. За последние несколько лет было снято более 15 остросюжетных детективных сериалов. Уже с успехом прошли премьеры сериалов: «Одиночка», «Ментовские войны. Одесса», «Ментовские войны. Киев», «Стоматолог»; четыре сезона сериала «Опер по вызову»; «Звонарь»; а также продолжение культовой саги «Ментовские войны. Харьков-2»; сериалы: «Братья по крови», «Возмездие» и «Карпатский Рейнджер».

ТЕТ – главный развлекательный телеканал Украины, который создает собственные проекты и радует зрителей с 1992 года, а с 2009 – в составе группы 1+1 media. По результатам ежегодных измерений канал стабильно входит в топ-10 самых рейтинговых украинских каналов и каналов с наибольшей суточной долей. Среди самых популярных проектов канала – ситкомы «Однажды под Полтавой», «Танька и Володька», скетчкомы «Страна У», «Семейка В», «Сказки В» и «Отель «Галиция», сериалы: «Вечірка» и «Новая жизнь Василисы Павловны», реалити-шоу «СуперЖенщина», «Богиня шопинга», «4 свадьбы» и «Барышня-крестьянка» и другие.

Напомним вчера стало известно, что телеканалы УНИАН ТВ и 1+1 International начали вещание на открытом спутнике.

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!