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Телеканал иновещания UATV запускает корпункт в США

от Telekritika
От Telekritika 728
Главная Новости Телеканал иновещания UATV запускает корпункт в США

В Вашингтоне начинает работать корпункт канала иновещания UATV. Это будет третий зарубежный корпункт вещателя.

С 8 августа официально запускается собственный корпункт телеканала иновещания Украины UATV в столице США – Вашингтоне. По словам начальника отдела международной информации канала Варвары Миранковой, теперь все важные новости будут «прилетать» в эфир из-за океана. Об этом сообщается на сайте UATV.

«Корпункт в Вашингтоне – первый на другом континенте, и это очень мотивирует. Вашингтон – центр политической жизни США, город, где принимаются решения, которые влияют на весь мир и на Украину, в частности. Будем рассказывать о том, как живут украинцы в Соединенных Штатах, чего достигают и как борются за то, что считают важным для своей родной страны. О технологиях и тенденциях, которые уже давно существуют в США, но для нас – пока в новинку, об опыте, который мы можем перенять у одной из самых развитых стран планеты, о выборах президента, которые пройдут в Америке в следующем году – в общем, тем будет очень много», – рассказала Варвара Миранкова.

Для телеканала корпункт в Вашингтоне был одним из приоритетных. Как говорят в команде, организовать его работу, вопреки ожиданиям, было не так уж сложно. В США достаточно лояльно относятся к журналистам, для них существуют даже специальные визы, получить которые можно без лишней бюрократии.

«В Вашингтоне у нас очень сильная команда – оператор с огромным опытом работы на одном из крупнейших украинских телеканалов и корреспондент “Укринформа”, который уже несколько лет живет в США и пишет для информагентства. Так что ожидаем эксклюзивных, качественных и неповерхностных материалов в нашем эфире», – добавила Варвара Миранкова.

Корпункт в Вашингтоне UATV будет делить с информационным агентством «Укринформ» – так же, как в Польше, и до недавнего времени – в Турции. Свой турецкий корпункт канал перенес из Анкары в Стамбул.

Напомним, «Телекритика» писала, что главный российский пропагандист Владимир Соловьев получал приглашение от Игоря Коломойского работать на «1+1».

Фото: ukrinform

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