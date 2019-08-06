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Пропагандист Владимир Соловьев мог работать на «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 460
Главная Новости Пропагандист Владимир Соловьев мог работать на «1+1»

До войны на Донбассе олигарх Игорь Коломойский приглашал главного пропагандиста РФ работать на телеканале «1+1».

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев в 2011–2012 мог вести авторскую программу на телеканале «1+1». По словам бизнесмена Игоря Коломойского, еще до начала войны на Донбассе он вел переговоры о работе с пропагандистом канала «Россия 1». Об этом он сообщил в интервью российскому изданию РБК.

«Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы», – заявил Коломойский.

Но в последствии, как пишет РБК, Соловьева «простили» и он вернулся в Россию. Игорь Коломойский говорит, что не встречался с ним лично. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат пропагандиста Александр Шапиро, по словам Коломойского, «его товарищ», с которым они вместе учились.

Олигарх высоко оценивает профессионализм ведущего. «Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один», – считает Игорь Коломойский.

Владимир Соловьев в комментарии РБК сообщил, что «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было». «Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно», — рассказал ведущий. Он утверждает, что «не знает никаких Александров Шапиро», работает на ВГТРК с 2010 года и никаких проблем в России в 2010–2011 годах у него не было.

Соловьев работает на телеканале «Россия 1», где выходят его проекты «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Кто против?». По информации Алексея Навального, у ведущего есть вилла и вид на жительство в Италии. Соловьев подтвердил это, но отметил, что он не дает ему право на итальянское гражданство.

Фото: скриншот YouTube

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