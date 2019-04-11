👑Телеканал «36,6»: все, что нужно знать о его создателях и дистрибьюторе

1 декабря 2018 года – фактический день рождения «36,6», именно тогда телеканал впервые вышел в эфир. Его созданием и разработкой занималась известная политическая журналистка и обозревательница Наталья Якимович, которая с начала 2018 года стала генеральным продюсером тематических платных каналов в FILM.UA Group.

Здравствуйте, Наталья. Не могу не спросить – скучаете по политике?

Нет! (Смеется.) Более того, каждый раз, когда попадаю на новости думаю: как же мне повезло с работой! Я правда счастлива, что могу себе позволить не следить за политическими событиями, и не слежу за ними. (Смеется.)

Тогда давайте перейдем к делу. Как возникла идея создать «36,6»? Вы ее автор?

Нет, меня уже пригласили на готовую идею. Ее автор, как я понимаю, Анна Елисеева, креативный продюсер FILM.UA. Так что я вступила в команду уже на моменте реализации: когда я пришла, было уже название канала «36,6» и приблизительная идея, что это должно быть. Мне оставалось всего лишь собрать команду, придумать проекты, найти крутого дизайнера для оформления канала, все снять, запустить и начать продвижение.

Как вам аргументировали необходимость подобного продукта о здоровом образе жизни на рынке?

Аргументов не понадобилось! (Смеется.) Ведь я давно интересуюсь здоровым образом жизни и весь контент, который сейчас вы видите на «36,6», мне понятен и очень нравится. Лет 10–15 у меня в холодильнике нет майонеза и прочего треша, два раза в неделю хожу в зал и очень люблю болтать обо всем, что улучшает здоровье и самочувствие. Я не могу сказать, что я супер-зожница и ем только семена чиа, но все же торты и конфеты домой не покупаю. Сын мой иногда ест чипсы – натыкаюсь на спрятанные фантики под его кроватью. Я ему не запрещаю, но всегда говорю, что этой едой он себе вредит. Большинство моих друзей тоже за салат, каши и спорт!

Люди в супермаркете, которые заполняют корзины майонезом, ярко-оранжевыми сладкими напитками и сухариками со вкусом раков, для меня – инопланетяне

Оказывается, что в круге пошире, чем я и мои друзья, многие не знают, что вредно, а что полезно. Девочки сидят на строгих диетах, покупают обезжиренный творог, а вечером пьют пиво и удивляются, почему они не худеют! Взрослые жарят картошку и жалуются на плохое самочувствие. Люди с проблемами пищеварения едят на завтрак-обед-ужин сладкую манную кашу с галетным печеньем и не понимают, почему им все хуже и хуже? К чему я? К тому, что, как только услышала об идее канала, то решила – это тот контент, который я хочу производить. У меня есть сто идей и парочка Facebook-друзей, которым есть что сказать. Так что долго уговаривать меня не пришлось, я сразу приступила к работе.

Канал полноценно работает в формате круглосуточного вещания вот уже полгода. Можем говорить о первых результатах в цифрах?

Я не эксперт в этом вопросе, поэтому не хотела бы комментировать подобное. Могу лишь сказать, что, если эфирные каналы измеряются в Nielsen, и это считается веским аргументом, то с PayTV-каналами куда сложнее, ведь есть большое количество интернет-провайдеров, а это сразу другие цифры. Поэтому я не берусь отвечать на такой вопрос.

Из того, что я знаю точно, канал активно берут в свои пакеты провайдеры, что фактически говорит о том, что «36,6» зрителям нравится. Он получился модным, современным и у нас очень круто обновляется контент. Поэтому с этой стороны к нашей работе не было замечаний – руководство довольно. Хотя, признаюсь, еще есть над чем работать.

Мы полностью придерживаемся квот. 25% собственного продукта , мы можем производить на русском языке. И у нас эту квоту заполняет программа «Family is…»

Еще есть YouTube аудитория, на которую мы не делали особо больших ставок, так как в первую очередь «36,6» – кабельное телевидение. Потому что каждый понимает: есть большая разница в производстве контента для YouTube и для телевидения. И речь, в первую очередь, о хронометраже. Поэтому эту платформу мы используем как второй прокат плюс промо. Но и тут есть свои результаты. К примеру, не так давно наша Юлия Гайворонская («Реальный секс» на «36,6») собрала первый миллион просмотров на YouTube программой «Имеет ли размер значение». Годы идут, президенты меняются, а тема не теряет актуальности. (Смеется.)

Благодаря YouTube мы видим, что наши видео расходятся по миру. К примеру, русскоязычные программы смотрят в России, Казахстане, Беларуси. Украиноязычный контент, конечно, набирает значительно меньше.

Кстати, про украинский язык. Помню, еще осенью у ваших каналов Bolt, Epoque и «Дача» были проблемы с квотами. Как строите сетку на «36,6», исходя из опыта?

Весь купленный контент мы продублировали. И мы полностью придерживаемся квот. 25% собственного продукта мы можем производить на русском языке. И у нас эту квоту заполняет программа «Family is…», кстати, тоже наш YouTube-канал, только тут мы прокатываем в ТВ контент из интернета. На нем психологи и мамочки обсуждают воспитание детей и это самый крупный семейный канал в русскоязычном YouTube.

Сколько сейчас на «36,6» часов собственного производства и сколько покупных?

Мы производим больше 10 часов собственного контента в месяц. Учитывая, что на кабельном ТВ контент достаточно часто повторяется, 10 часов – это неплохой результат, но мы, конечно, хотим больше. Уже с этого месяца будет 15 часов, и в планах – только наращивать объемы.

Сколько стоит час производства?

Это коммерческая тайна, я не стану ее разглашать. Все зависит от хронометража программы, количества съемочных дней. Если 15-минутный блог может обойтись в 3 000 гривен, то 15 минут йоги на крыше – это уже 1 000 долларов. На моменте запуска любого проекта я его рассматриваю с точки зрения – где можно еще сэкономить? И это не только о деньгах, но и о времени, трудозатратах. Мы работаем с ведущими, у которых есть основная работа, они гуру в своих направлениях, и я стараюсь очень бережно относиться к их потраченному на съемки времени.

Давайте тогда поговорим о том, как составлялась сетка канала. Какие проекты появились в эфире «36,6» благодаря вам?

Все! (Смеется.) Сетка канала строилась достаточно просто. Мы сели с Аней Елисеевой, пересмотрели все предложения, которые написал программный директор, и поняли, что это не то, что нам надо. Ведь он мальчик и совершенно не о ЗОЖ… Поэтому мы взялись за это самостоятельно, ориентируясь только на себя. Например, вспоминая, как мы были мамами и сидели в декрете. Поэтому такие программы, как «Family is…» у нас стоят в слоте 12:00 – в это время мамы кладут детей спать и могут спокойно посмотреть телевизор. Утром – зарядка. Вечером – секс после 23:00. (Смеется.) Поэтому у нас не сетка, а биологический режим среднестатистического человека.

Ориентировались ли вы, выстраивая сетку, на каналы с подобным контентом, например, «Здоровое ТВ»?

Нет. Помню, у нас разве что были споры о том, сколько процентов контента должно быть о ЗОЖ, спорте и все в этом роде, а какой процент контента должна занимать медицина. Тогда решили, что пока медицину трогать не будем и, возможно, вскоре запустим ее отдельным каналом.

Люди не готовы менять свои привычки, рацион, заниматься спортом – для них лучше обратиться к доктору и сразу же получить конкретное решение, чем понять, что все их проблемы – следствие неправильного образа жизни

В сетке «36,6» уже есть медицинская программа, но она идет как логичное дополнение к остальным программам, так как, еще раз подчеркну, наш канал не медицинский, а профилактический. (Смеется.)

На каком этапе сейчас работа над медицинским каналом?

У FILM.UA сейчас есть планы касательно новых каналов, но в ближайшей перспективе – вывести «36,6» на запланированный уровень прибыли. И как только эта работа будет проделана, возьмемся за новую целину.

Какие за полгода работы «36,6» вы уже получали фидбэки от зрителей?

Могу сказать точно, что секс все еще интересует людей! Поэтому, наверное, чаще всего зрители комментировали программу Юли Гайворонской. Кстати, перед запуском канала мы провели одно интересное тематическое исследование, из которого узнали, что зрители очень ждут советов от врачей и не очень готовы следовать рекомендациям диетологов, психологов и тренеров. Это странно звучит, да? Но это говорит о том, что люди склонны верить в медицину и получить некую «волшебную таблетку», которая избавит их от проблем. При этом они не готовы менять свои привычки, рацион, заниматься спортом – для них лучше обратиться к доктору и сразу же получить конкретное решение, чем понять, что все их проблемы – следствие неправильного образа жизни.

Важно подчеркнуть, что все, что вы видите в эфире «36,6», – проверенные наукой рекомендации, а все наши ведущие – реальные эксперты в своем деле. Я могу вас заверить в том, что вы никогда в моей программе не увидите знахаря или экстрасенса.

А что касается научно-популярных фильмов?..

Да, это тоже ходовой продукт на «36,6». Я сама их безумно люблю. Но ясно, что это очень дорогой продукт. Даже если поставить себе цель снять подобные фильмы собственными силами очень технологично и экономно – все равно получится дорого. Плюс, стоит учитывать, что ради фильма надо будет сотрудничать с лабораториями, проводить анализы, замеры – это, как минимум, долго. Документальный фильм такого уровня, если производить его самостоятельно, может стоить приблизительно от 30 до 150 тысяч долларов за серию. Ясное дело, что ни PayTV-каналы, ни эфирные не могут себе позволить подобное. Поэтому мы решили, что будем такой контент закупать и переводить на украинский. И так вышло, что этот контент идеально закрыл нам эту нишу – научную, классную, с красивыми съемками, с настоящими учеными и реальными экспериментами.

Знаю, что у вас на несколько каналов FILM.UA один продакшен. Как справляетесь?

Да, мы немного сейчас объединили производство, но все равно существует разделение по технике, по людям. Но время от времени они могут быть взаимозаменяемыми. У нас, к примеру, работает 4 режиссера монтажа, 4 оператора, 1 редактор – на «36,6», 1 редактор – на «Даче», ну и я вовлечена во все процессы – редактирование, съемки. Остальные члены команды – ведущие, полноценные авторы программ. Большинство сотрудничают с нами бесплатно, это люди, которые несут миссию, – сделать жизнь украинцев лучше, здоровей, позитивней!

Можем ли мы поговорить о том, во сколько обходится одна авторская программа на «36,6»?

Опять-таки это коммерческая и моя менеджерская тайна. Мы не можем сравнивать суммы затрат по нашим проектам с суммами по большим форматными шоу, как, например, «Голос країни». Но на примере своей программы могу привести несколько деталей, говорящих сами за себя. Я снова пошла работать в кадре не потому, что заскучала или жажду внимания, – это было аргументировано тем, что нужно заполнить слот. Мы снимаем «До 36 і більше» у меня дома на моей красивой кухне, в день я пишу 6 гостей – получасовые программы. То есть за один день мы получаем 3 часа контентного эфира. Где бы вы еще нашли интервьюера, готового записать 6 интервью в день и без затрат на локацию? (Смеется.) Если перевести эту программу в реалии эфирного канала, считаем: студия или локация – от 6000 грн смена, режиссер – еще 200 долларов, гостевой редактор – еще, потом еще редактор, администратор, художник-постановщик, стилист – все эти функции сейчас на мне без отрыва от работы продюсера PayTV-каналов. Если так очень грубо прикинуть, то такая программа-интервью эфирному каналу стоила бы минимум 2 тысячи долларов. А наши затраты, как я уже сказала – секрет!

А почему не построить студию в таком случае?

Мы думаем об этом, но, вы понимаете, это вопрос инвестиций. Даже проходили встречи, на которых мы просчитывали, во сколько нам это обойдется. Но пока однозначного решения нет – не созрели.

Про аутсорс речь сейчас на «36,6» не идет?

Идет. Просто никто не может работать дешевле, чем мы. Поэтому мы готовы сотрудничать с любыми продакшенами, мы даже готовы давать эфирное время под какие-то проекты, но ситуация получается такая, что, как только мы получаем бюджет классного проекта со стороны, то он минимум в три раза больше, чем стоимость нашего производства и выше наших возможностей. Но это рынок, и это нормально. Так или иначе, без привлечения других команд нам в будущем не обойтись.

Чего ожидаете от продакшенов?

Я бы хотела видеть больше блогерства. Хочу, чтобы это были яркие новые люди. Мы готовы предоставить эфирную площадку ярким новым людям, которым есть, что сказать и показать, хочу, чтобы это было весело и интересно одновременно. Мы не охотимся за супернавороченными программами, ищем лаконичные решения за разумные деньги.

Давайте теперь, традиционно, о планах на будущее.

Планируем увеличить процент собственного производства, начать производить научно-популярные программы с нашими врачами и учеными. Вот сняли пилот программы Trash test – будем проверять холодильники украинцев. В мусорный пакет выбрасывать все неполезное, а на его место ставить альтернативные продукты. Например, понятно, почему люди покупают полуфабрикаты, хотя о их вреде уже все известно, это просто быстро и удобно. Вот наши ведущие и предложат полезную альтернативу. В героях программы каждый узнает себя и проинспектирует, надеюсь, свой холодильник после программы.

ЗОЖ – это не подтянутая попа, а гармония с собой и миром!

Очень хочу проект про похудение. Не второе «Зважені та щасливі» – нет. В нашей программе зритель будет следить не за драмой взаимоотношений, а поймет, как работает организм, найдет ответы на свои вопросы – что делать, чтобы прийти в форму, или почему он не худеет? Мы сейчас готовим такой проект с героиней, которой 35 лет, у нее двое детей, средний достаток и незначительный лишний вес. Никаких истощающих диет, издевательств или состязаний, а мягкий и понятный путь в здоровую жизнь.

Другими словами, наша задача – не просто взять человека с улицы и сделать из него модель, а дальше – будь что будет, а грамотно следить за процессом похудения и наблюдать реальные результаты, разобраться – почему, например, не получается? Ведь у многих и правда не получается! Иногда это медицинская проблема – кому-то нужно ограничить молочные продукты, а кто-то просто должен себя принять таким, какой есть! Последний пункт, пожалуй, самый важный. Сколько красоток страдают на пути к журнальному совершенству, вместо того, чтобы принять свои генетические 60 кг! Ведь современные тренды красоты достаточно беспощадны, и иногда человеку нужен не столько тренер или диетолог, сколько психолог. На определенном этапе более важна не пробежка, а медитация, ведь уже ни у кого нет сомнений – все проблемы в голове! Мне бы очень хотелось, чтобы наш зритель понимал, что ЗОЖ – это не подтянутая попа, а гармония с собой и миром!

Как писала «Телекритика» ранее , в декабре 2018 года дистрибуцией новосозданного канала занялись в 1+1 media distribution, тем самым расширив собственное дистрибуционное предложение до 23 каналов.

Напомним, телеканал о здоровом образе жизни «36,6» существовал как интернет-вещатель еще с августа 2018 года. 13 сентября канал обзавелся спутниковой лицензией, а уже 16 ноября было запущено спутниковое вещание в открытом виде на Astra 4А. Сегодня, кроме вещания на спутнике Astra 4А в SD-формате, телеканал через IP-протокол раздает свой сигнал провайдерам в HD-формате. О работе с нишевым каналом FILM.UA Group я поговорила с директором департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media Андреем Мальчевским.

Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с начала – как решили сотрудничать с «36,6»?

Здравствуйте. Сразу скажу, основная задача созданного в прошлом году в рамках нашей медиагруппы подразделения 1+1 media distribution – собрать дистрибуционное портфолио, состоящее из лучших каналов, которые будут закрывать все жанры, интересные зрителю. Почти два года активного сотрудничества с FILM.UA и StarMedia, одними из лучших украинских компаний по производству кино- и телеконтента, показали, что предлагаемый ими продукт вызывает интерес у нашего зрителя и действительно стоит внимания. Телеканал Bolt тому пример.

Поэтому, получив предложение о расширении нашего портфеля совершенно новым телеканалом, мы достаточно быстро оценили его контентную составляющую и приняли решение о сотрудничестве.

«36,6» – это своего рода пособие для каждого, кто заинтересован в здоровом образе жизни и хочет узнать для себя много нового по этой теме

Важно подчеркнуть, что наше партнерство стало удачным итогом обоюдной заинтересованности – «36,6» только разработал качественный и новый контент и был готов представить его зрителю, а 1+1 media distribution как раз был в поиске интересного канала о здоровом способе жизни. До «36,6» мы не видели на рынке готового продукта на эту тематику, который бы поднимал и полностью отвечал на все актуальные вопросы зрителей.

Сейчас мы наблюдаем позитивную тенденцию, когда украинцы разных возрастных категорий начинают активней изучать вопросы здорового образа жизни – все больше и больше людей следят за тем, что они едят и пьют, как выглядят и как чувствуют себя. Для примера, вспомните, как еще лет 10 назад повсеместное курение было нормой. Не скажу, что сегодня количество курильщиков существенно меньше, но оно действительно снизилось в последние годы, и это факт. Для кого-то мотивацией стало то, что в современном мире курение – это уже моветон, но большинство все-таки осознало важность заботы о своем здоровье. И «36,6» – это своего рода пособие для каждого, кто заинтересован в здоровом образе жизни и хочет узнать для себя много нового по этой теме.

Каналу всего полгода, и сейчас он находится на стадии популяризации. Как и любой другой начинающий канал, он переживает трудности выхода на рынок – частотный ресурс ограничен, в кабельных сетях не хватает места, конкуренция с другими каналами, ну и, конечно, тот факт, что в последние месяцы внимание зрителей было сфокусировано на предвыборной гонке. Поэтому наша задача сейчас как дистрибьютора – рассказать максимально широкому кругу зрителей о наличии в нашем предложении нового канала и его преимуществах. Мы активно заключаем контракты с провайдерами и ОТТ-платформами, а тем, кто еще сомневается, мы предоставляем доступ к тестовой версии канала, благодаря чему провайдеры могут проанализировать его контентную составляющую. Могу предположить, что коммерческим канал станет не раньше 2020 года.

О провайдерах, с которыми уже были заключены договоры

На данный момент канал доступен в пакетных предложениях уже более чем 100 провайдеров, среди которых как крупные общенациональные (Triolan, Lanet, Megogo, «Домашнее ТВ»), так и много региональных: Briz, Норма-ТВ (Одесса), Крам (Ужгород), ДВС-САТ (Мукачево), Смела-ТВ (Смела) и пр.

Сейчас, пока мы популяризируем канал, он доступен провайдерам за минимальную стоимость, но это не та цена, за которую этот канал должен продаваться – его контент стоит намного больше. На производство аудиовизуального продукта, как и любого другого, требуются большие усилия и затраты. «36,6» самостоятельно создает контент с нуля: от идеи до готового продукта, который получает зритель, просто включив телевизор, поэтому очевидно, что работа и потраченные на него ресурсы не могут стоить копейки. Тем не менее мы всегда очень лояльны к провайдерам – анализируем, сравниваем, делаем приемлемое для них предложение.

Целевая аудитория канала «36,6»?

Канал позиционируется как семейный.

Есть ли планы по дальнейшему расширению холдинга?

Конечно, мы работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем предложить зрителю новый качественный контент и дополнить наше портфолио еще более интересными каналами. В планах на осень – запуск премиального мейджеровского телеканала. Не буду раскрывать все карты, поскольку мы сейчас на стадии переговоров, но подготовка к запуску телеканала уже идет.

Можем ли мы говорить о нише, которую он будет покрывать?

Это будет фильмовый премиальный канал.