1+1 media взяла на дистрибуцию новый телеканал Film.UA Group

«Канал обеспечивает украинских зрителей мотивирующим контентом, который помогает настроиться на позитивное мышление и подталкивает изменить жизнь к лучшему. Библиотека телеканала составлена из оригинального полезного и премиального видео, рассчитанного на аудиторию, которая стремится придерживаться здорового образа жизни. Среди наиболее актуальных вопросов, которые поднимаются квалифицированными специалистами и приглашенными звездными гостями в эфире, здоровое питание, тренировки, психология и медицина», – говорится в сообщении 1+1 media.

Телеканал о здоровом образе жизни 36,6 TV сначала существовал как интернет-вещатель. YouTube-канал 36i6 ТV был запущен в августе, на нем доступна часть программ вещателя. 13 сентября канал обзавелся спутниковой лицензией (оформлена на ООО «Здорове ТБ» продюсера Film.UA Надежды Коротушко). 16 ноября было запущено спутниковое вещание телеканала в открытом виде на Astra 4А.

Целевая аудитории вещателя – женщины 25+, в эфире канала идет отечественный контент, а также познавательно-развлекательные программы зарубежного производства. Канал работает исключительно по платной модели, без рекламы. Кроме вещания на спутнике Astra 4А в SD-формате, телеканал через IP-протокол раздает свой сигнал провайдерам в HD формате.

«Мы как медиагруппа в первую очередь заинтересованы в обеспечении зрителя качественным продуктом, который будет как интересным, так и полезным. Поэтому, ознакомившись с контентом 36,6 TV, мы сразу поняли, что он гарантированно получит положительные отзывы потребителей. До сих пор на телевизионном рынке Украины не был представлен телеканал, который был бы на 100% посвящен вопросу здоровья и удовлетворял бы потребности зрителей в данной тематике, поэтому фактически 36,6 TV является первым отечественным телеканалом об активном и здоровом образе жизни, и мы рады, что он дополнил предложение 1+1 media distribution», – комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

«Весь контент канала ищет ответ на достаточно актуальный вопрос − как жить долго и счастливо? − отмечает генеральный продюсер 36,6 TV Наталья Якимович. − Мы пытаемся собрать лучших специалистов и экспертов, которые на собственном опыте показывают, как работает, например, йога и здоровое питание. Отдельного внимания заслуживают блоги и программы известных психологов, ведь без порядка в голове трудно достичь гармонии в теле. Уже сейчас по количеству просмотров отдельных программ на нашем YouTube-канале можно сделать выводы, что аудиторию интересуют выбранные нами темы, а ведущие вызывают доверие».

Сегодня 36,6 TV доступен уже у более 50 отечественных провайдеров, среди которых национальные операторы Triolan, Lanet, «Домашнее ТВ» («Киевстар»), ОТТ-платформы DivanTV и Trinity-TV. Кроме того, доступ к просмотру телеканала имеют зрители многих региональных провайдеров, среди которых провайдеры из Одессы (Tenet, Briz, «Норма»), Мариуполя («Формат», Grizly, «Архат ТВКОМ»), Тернополя («Колумбус»), Киева (IPnet, LocalNet, Pautina, Intraffic), Харькова («Макснет»), Конотопа («Зурбаган»), Ивано-Франковска («Дискавери»), Николаева («Дикий сад»), Кропивницкого («Шторм»), Ужгорода («Крам»), Мукачево («ДВС ТВ»), Умани («ТИМ»), Ковеля (UAINET) и многие другие.

Напомним, в пул платных каналов Film.UA Group кроме 36,6 TV входят телеканал FilmUADrama и три партнерских вещателя: Bolt (совместно с группой компаний StarMedia), «Дача» и «Эпоха» (совместно с экс-президентом компании «Воля» Сергеем Бойко). Из этих каналов 1+1 media distribution распространяла до последнего времени только канал Bolt.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 3333394

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