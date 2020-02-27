«Суспільному» продлили право на трансляцию чемпионатов по биатлону до 2026 года

«UA: Суспільне мовлення» будет иметь доступ ко всем годовым Кубкам мира вместе с годовыми чемпионатами мира и другими событиями IBU. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

«У нас были права на трансляции на сезон 2021-2022 года, а теперь будут до сезона 2025-2026 года. Этот сезон Чемпионата мира по биатлону является лучшим в истории трансляции «Суспільного», показатели просмотров выросли на 35-45% в зависимости от аудитории», – отметил член правления «UA: Суспільне мовлення», ответственный за платформу телевидения Ярослав Лодыгин.

«Мы очень рады возобновить наше долгосрочное партнерство с Eurovision Sport. Договор свидетельствует о популярности биатлона в Европе и во всем мире и демонстрирует большой интерес к просмотру новых событий. Значительное увеличение дохода будет гарантировать развитие нашего спорта, наших спортсменов, наших национальных федераций и наших организационных комитетов в соответствии с целями, определенными в нашем стратегическом плане Target 26», – сказал президент IBU Олле Далин.

Договор подписали в Антерсельве (Италия), где сейчас идет Чемпионат мира по биатлону, который вживую транслируют 18 членов ЕВС в Европе, среди которых – «UA: Суспільне» и ряд других вещателей мира.

Ранее «Телекритика» сообщала, что «Суспільне» покажет Чемпионат мира по скелетону.

Фото: «Суспільне»

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