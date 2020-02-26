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«UA: Перший» покажет чемпионат мира по скелетону
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«UA: Перший» покажет чемпионат мира по скелетону

от Telekritika
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Соревнования пройдут в немецком Альтенберге 27 февраля.

Первый заезд для мужчин «UA:Перший» покажет в 11:00. В одиночных соревнованиях Украину будет представлять 21-летний Владислав Гераскевич, сообщает пресс-служба «Суспільного».

Комментировать событие будет спортивный журналист и комментатор «Суспільного» Денис Зерченко.

«Это последний шанс в этом сезоне увидеть скелетон высокого уровня. Это как зимняя «Формула-1» … Относительно Владислава Гераскевича. Думаю, что попадание в двенадцатку будет хорошим результатом. Если войдет в десятку лучших – буду считать его героем, ведь он будет соревноваться с сильнейшими спортсменами мира», – поделился журналист.

Финальный заезд одиночных мужских соревнований состоится в пятницу, 28 февраля. Комментировать событие будет спортивный журналист «Суспільного» Алексей Мандзий.

Расписание трансляций: первый заезд – 27 февраля в 11:00, второй заезд – 27 февраля в 13:50, третий – 28 февраля в 14:00, четвертый – 28 февраля в 15:40.

Фото: «Цензор.НЕТ»

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