Султан моего эфира: «Комитет ТелеЭтики» подал жалобу на телеканал «Интер»
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Султан моего эфира: «Комитет ТелеЭтики» подал жалобу на телеканал «Интер»

от Telekritika
От Telekritika 43
Главная ТВОбзоры Султан моего эфира: «Комитет ТелеЭтики» подал жалобу на телеканал «Интер»

На прошлой неделе «Телекритика» писала о сомнительном происхождении сериала «Сутан моего сердца», который планируется в эфире «Интера» уже с этой субботы, 20 апреля. Вчера на российско-турецкий сериал обратили внимание в «Комитете ТелеЭтики». По мнению активистов, выход данного сериала в эфир – очередной «рашизм», который противоречит «здравому смыслу».

Проведя анализ паспортных данных, «Телекритика» пришла к выводу, что информация, которую телеканал «Интер» отправлял журналистам в анонсе на прошлой неделе – частично правдива. Телеканал решить скрыть главное – над съемками и производством сериала работала (помимо турецкой стороны) российская компания «Киностудия КИТ». Немаловажным фактом является и то, что версий у сериала две: успешная российская и провальная турецкая. Конечно же, догадаться, какую из версий запустит «Интер» уже в эту субботу практически, невозможно.

В свою очередь «Комитет ТелеЭтики» решил не ждать оправданий и обратился в Госкино и Нацраду. Согласно обращению, активисты требуют не только объяснить, как фактически российский сериал оказался в сетке украинского телеканала, но и ответить за прочие сериалы сомнительного производства, например, «Круговорот», который выходил осенью в эфире «Украины».

Султан моего эфира: «Комитет ТелеЭтики» подал жалобу на телеканал «Интер»

Султан моего эфира: «Комитет ТелеЭтики» подал жалобу на телеканал «Интер»

Напомним, ранее «Комитет ТелеЭтики» уже отправлял письма по вопросу трансляций контента сомнительного производства в эфире в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также в Госкино осенью прошлого года. На запрос «Телекритики» о решениях наблюдательных органов «Комитет ТелеЭтики» так и не ответил.

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