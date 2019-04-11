👁Мониторинг: на «Интере» готовится премьера сериала сомнительного производства

В первую очередь даже неопытного зрителя может насторожить каст сериала, который полон российских актеров: Анна Никифорова («Анна-детективъ»), Дмитрий Щербина («Личный враг»), Андрей Руденский, Александр Соколовский, Олеся Фаттахова и прочие. Эти актеры в многосерийке появились неспроста. К примеру, согласно информации Tricolor TV Magazine и « Комсомольской правды» , сериал «Султан моего сердца» – продукт кооперации Турции и России. Эту информацию можно увидеть, зайдя в реестр прокаток Минкульта Российской Федерации .

Возникают вопросы и к режиссеру сериала, а также к производителям. Как сообщил телеканал «Интер», режиссером сериала стал Керем Чакироглу, но это лишь частично правда. Согласно открытым источникам, режиссеров у сериала все же три. Помимо Чакироглу над сериалом работали Эда Тексёз и Бобби Рот («Анатомия страсти», «Грань»). О компаниях- производителях телеканал «Интер» в анонсе умалчивает, но если взглянуть на паспорт сериала, выданный в РФ, можно заметить, что помимо турецкой компании Global Connection International Media Group над сериалом также работала российская компания «Киностудия КИТ», что объясняет, почему в сериале такое большое количество актеров из РФ.

Еще один момент касается даты премьеры сериала и нескольких его версий. Например, по данным «Комсомольской правды» , «Султан моего сердца» действительно был впервые представлен турецкой аудитории, и состоялось это еще летом 2018 года. На экраны «Первого канала» в России сага о любви русской девушки и турецкого правителя попала немногим позже – зимой 2019 года. На этом моменте и выясняется, что версий у сериала также было две – одна адаптировалась под турецкую аудиторию, вторая – под российскую. Примечательно, что, по данным российских СМИ, сериал зашел просто с феноменальными показателями, увеличив телесмотрение «Первого» практически на 30%. Получив стабильные цифры, российская сторона объявила старт съемок второго сезона. При этом несколькими месяцами ранее стало известно, что телеканал STAR, который транслировал сериал в Турции, скоропостижно снял многосерийку с эфирной сетки. Причина была достаточно банальная – сериал просто не «зашел» аудитории.

Вероятней всего, телеканал «Интер» заявит, что в украинском эфире выйдет турецкая версия. Но есть ли в этом логика, если цифры телесмотрения говорят сами за себя? Впрочем, не будем гадать – дождемся премьеры.