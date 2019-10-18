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Суд назначил заседание против пиратского сервиса «Твое ТВ»

от Telekritika
От Telekritika 1020
Главная Новости Суд назначил заседание против пиратского сервиса «Твое ТВ»

Ресурс в течение длительного времени незаконно транслировал каналы 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группы Украина».

Ганницкий районный суд  Львова назначил подготовительное судебное заседание для рассмотрения дела пиратского ОТТ-сервиса «Твое ТВ». Об этом «Телекритике» стало известно из собственных источников.

Сервис в течение длительного времени незаконно транслировал каналы 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группы Украина» без должного соглашения, таким образом нарушая права правообладателей. Сейчас трое организаторов сервиса обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 176 УК Украины (Нарушение авторских и смежных прав). Судебное заседание назначено на 5 ноября 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что сервис «Твое ТВ» незаконно ретранслировал, в частности, телеканалы трех ведущих телегрупп – 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группы Украина». Несмотря на объявления прокуратуры и Нацполиции о вручении подозрений трем организаторам сайта, ресурс продолжал работать. Ущерб составил более 2 млн гривен (StarLightMedia — 882 тыс грн,  «Медиа Группа Украина» — 120 тыс грн, 1+1 media -1 млн грн).

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