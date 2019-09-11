Пиратский ресурс «Твое ТВ» продолжает работу после вручения подозрения его организаторам

Пиратский ОТТ-сервис «Твое ТВ», который незаконно ретранслировал телеканалы трех ведущих медиагрупп, продолжает работу после объявленного подозрения трем организаторам сайта tvoetv.in.ua. По сообщению пользователей сервиса, в его сети остались международные телеканалы.

В Нацполиции «Телекритике» уточнили, что в пятницу, 6 сентября, три организатора сайта получили подозрения: «Несколько дней назад мы сообщили о подозрении в нарушении авторского права и смежных прав трем участникам организованной преступной группировки: 28-летнему жителю Львовской и двум жителям Одесской области в возрасте 27 и 39 лет. Установлено, что в 2017 году они создали и администрировали медиаресурс, с помощью которого предоставляли доступ к более семи сотен телевизионных каналов, защищенных авторским правом», – сообщил старший следователь по особо важным делам полиции Львовской области Владимир Борис.

Как уже сообщалось, прокуратура Львовской области 6 сентября заявила, что задержала трех организаторов ОТТ-сервиса, который незаконно ретранслировал 15 телеканалов. По данным «Телекритики» о задержании организаторов речь не идет. Ущерб от их действий составил более 2 млн гривен. Обыск у организаторов сервиса прошел в конце прошлого года, уточняет источник. По информации «Телекритики», жители Одесской области являются собственниками интернет-провайдера, житель Львовской области помогал им организовывать работу сервиса.

Директор юридической фирмы «Виндекс» Павел Миколюк уточняет, что сайт в частности пиратил телеканалы «Футбол 1-2». Сумму ущерба «Медиа Группа Украина» оценивает в 120 тысяч гривен: «“Виндекс” в интересах ООО «ТРК «Украина» в процессе защиты прав интеллектуальной собственности было выявлено незаконную трансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» на ресурсе «Твое ТВ». После установления лиц, причастных к деятельности ресурса, было направлено заявление в киберполицию Львовской области. Задокументирована незаконная деятельность группы лиц, которые организовали и действовали в нескольких областях Украины. На данный момент под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области было объявлено подозрения о совершенном правонарушении всем участникам преступной группы с дальнейшей передачей дела в суд. Хотел бы отметить профессионализм и огромный объем работы, проделанной работниками этого ведомства, так как результат нас очень радует. Также установлена сумма ущерба «Медиа Группы Украина» в размере 120 000 гривен, которая подтверждена документально. Среди наших дел мы бы хотели выделить именно этот кейс, так как это большой международный нелегальный ОТТ-сервис, и именно поэтому мы сделали акцент на качественном сборе доказательств в процессе расследования уголовного производства, со своей стороны предоставили полиции всю собранную информацию и как участники процесса содействовали раскрытию преступления. Сейчас мы готовимся к судебному рассмотрения этого дела и надеемся, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а решение суда станет важным шагом в борьбе с пиратством в Украине».

В Центре мониторинга контента телегруппы StarLightMedia уточняют, что процесс наказания за незаконную ретрансляцию длится с 2017-го. Свой ущерб телегруппа оценивает в 882 тысячи гривен: «ОТТ-сервис, о котором идет речь, был обнаружен нами еще в середине 2017 года. Несколько месяцев мы потратили на общение с одним из представителей сервиса. Когда мы поняли, что каналы не будут отключены, подали заявление в киберполицию Львова. Это произошло в декабре 2017-го. С того момента начался уголовный процесс против этого ОТТ-сервиса. За это время был проведен следственный эксперимент, выявлено, что разработкой и поддержкой сервиса занимается не один человек, а целая группа, члены которой находятся в разных городах Украины. Было проведено несколько обысков в этих городах, техническая и экономическая экспертизы. Сума ущерба составила 882 тысячи гривен – она была подтверждена экспертами. Теперь мы вышли на финишную прямую, когда всем участникам группы вручены подозрения. Далее ожидаем передачи дела в суд. Процесс сложный и очень длительный. Хотел бы отметить профессиональные действия правоохранительных органов, которые действовали, как нам кажется, очень четко. А дальше все решит суд», – комментирует руководитель Центра мониторинга контента дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia Дмитрий Левин.

Телегруппа 1+1 media оценивает свои убытки в сумму 1 миллион гривен – сумму подтвердила экспертиза: «В мае 2017 года нами был выявлен ресурс «Твое ТВ», который незаконно ретранслировал телеканалы группы 1+1 media, в частности «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТВ» и «Квартал ТВ». Юристы компании неоднократно направляли письма и претензии администраторам ресурса, но обратной связи не было, а трансляция телеканалов продолжалась. В связи с этим в марте 2018-го было подано заявление в Карпатское управление киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. В рамках проведения досудебного расследования уголовного производства, сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям во Львовской области, совместно со следственным управлением Львовской области, в декабре 2018 года провели ряд санкционированных обысков в городе Одесса и Львовской области. По их итогам сотрудниками полиции были изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. По изъятой технике были назначены экспертизы, которые подтвердили факты ретрансляции указанных телеканалов. Кроме этого, экспертами был подсчитан нанесенный ущерб ООО «1+1 Интернет», который составляет более 1 миллиона гривен. Собрав достаточное количество доказательств совершения преступления, следователь СУ во Львовской области огласил подозрение трем лицам, по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины (нарушения авторских прав)», – добавляют в пресс-службе 1+1 media.

Отметим, в декабре 2018-го сайт tvoetv.in.ua был закрыт киберполицией. В январе он возобновил свою работу. Ресурс исключил каналы телегрупп и продолжил ретранслировать более 700 каналов, извинившись при этом перед пользователями за неудобство, разместив соответствующее объявление. Ресурсу не удалось сохранить биллинг с 6 по 21 декабря, поэтому пользователям сервис предлагал обратиться за компенсацией.

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