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Пиратский ресурс «Твое ТВ» продолжает работу после вручения подозрения его организаторам

от Telekritika
От Telekritika 529
Главная Новости Пиратский ресурс «Твое ТВ» продолжает работу после вручения подозрения его организаторам

Сервис незаконно ретранслировал, в частности, телеканалы трех ведущих телегрупп – 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группы Украина». Несмотря на объявления прокуратуры и Нацполиции о вручении подозрений трем организаторам сайта, ресурс продолжает успешно работать.  

Пиратский ОТТ-сервис «Твое ТВ», который незаконно ретранслировал телеканалы трех ведущих медиагрупп, продолжает работу после объявленного подозрения трем организаторам сайта tvoetv.in.ua. По сообщению пользователей сервиса, в его сети остались международные телеканалы.

В Нацполиции «Телекритике» уточнили, что  в пятницу, 6 сентября, три организатора сайта получили подозрения: «Несколько дней назад мы сообщили о подозрении в нарушении авторского права и смежных прав трем участникам организованной преступной группировки: 28-летнему жителю Львовской и двум жителям Одесской области в возрасте 27 и 39 лет. Установлено, что в 2017 году они создали и администрировали медиаресурс, с помощью которого предоставляли доступ к более семи сотен телевизионных каналов, защищенных авторским правом», – сообщил старший следователь по особо важным делам полиции Львовской области Владимир Борис.

Как уже сообщалось, прокуратура Львовской области 6 сентября заявила, что задержала трех организаторов ОТТ-сервиса, который незаконно ретранслировал 15 телеканалов. По данным «Телекритики» о задержании организаторов речь не идет. Ущерб от их действий составил более 2 млн гривен. Обыск у организаторов сервиса прошел в конце прошлого года, уточняет источник. По информации «Телекритики», жители Одесской области являются собственниками интернет-провайдера, житель Львовской области помогал им организовывать работу сервиса.

Директор юридической фирмы «Виндекс» Павел Миколюк уточняет, что сайт в частности пиратил телеканалы «Футбол 1-2». Сумму ущерба «Медиа Группа Украина» оценивает в 120 тысяч гривен: «“Виндекс” в интересах ООО «ТРК «Украина» в процессе защиты прав интеллектуальной собственности было выявлено незаконную трансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» на ресурсе «Твое ТВ». После установления лиц, причастных к деятельности ресурса, было направлено заявление в киберполицию Львовской области. Задокументирована незаконная деятельность группы лиц, которые организовали и действовали в нескольких областях Украины. На данный момент под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области было объявлено подозрения о совершенном правонарушении всем участникам преступной группы с дальнейшей передачей дела в суд. Хотел бы отметить профессионализм и огромный объем работы, проделанной работниками этого ведомства, так как результат нас очень радует. Также установлена сумма ущерба «Медиа Группы Украина» в размере 120 000 гривен, которая подтверждена документально. Среди наших дел мы бы хотели выделить именно этот кейс, так как это большой международный нелегальный ОТТ-сервис, и именно поэтому мы сделали акцент на качественном сборе доказательств в процессе расследования уголовного производства, со своей стороны предоставили полиции всю собранную информацию и как участники процесса содействовали раскрытию преступления. Сейчас мы готовимся к судебному рассмотрения этого дела и надеемся, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а решение суда станет важным шагом в борьбе с пиратством в Украине».

В Центре мониторинга контента телегруппы StarLightMedia уточняют, что процесс наказания за незаконную ретрансляцию длится с 2017-го. Свой ущерб телегруппа оценивает в 882 тысячи гривен: «ОТТ-сервис, о котором идет речь, был обнаружен нами еще в середине 2017 года. Несколько месяцев мы потратили на общение с одним из представителей сервиса. Когда мы поняли, что каналы не будут отключены, подали заявление в киберполицию Львова. Это произошло в декабре 2017-го. С того момента начался уголовный процесс против этого ОТТ-сервиса. За это время был проведен следственный эксперимент, выявлено, что разработкой и поддержкой сервиса занимается не один человек, а целая группа, члены которой находятся в разных городах Украины. Было проведено несколько обысков в этих городах, техническая и экономическая экспертизы. Сума ущерба составила 882 тысячи гривен – она была подтверждена экспертами. Теперь мы вышли на финишную прямую, когда всем участникам группы вручены подозрения. Далее ожидаем передачи дела в суд. Процесс сложный и очень длительный. Хотел бы отметить профессиональные действия правоохранительных органов, которые действовали, как нам кажется, очень четко. А дальше все решит суд», – комментирует руководитель Центра мониторинга контента дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia Дмитрий Левин.

Телегруппа 1+1 media оценивает свои убытки в сумму 1 миллион гривен – сумму подтвердила экспертиза: «В мае 2017 года нами был выявлен ресурс «Твое ТВ», который незаконно ретранслировал телеканалы группы 1+1 media, в частности «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТВ» и «Квартал ТВ». Юристы компании неоднократно направляли письма и претензии администраторам ресурса, но обратной связи не было, а трансляция телеканалов продолжалась. В связи с этим в марте 2018-го было подано заявление в Карпатское управление киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. В рамках проведения досудебного расследования уголовного производства, сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям во Львовской области, совместно со следственным управлением Львовской области, в декабре 2018 года провели ряд санкционированных обысков в городе Одесса и Львовской области. По их итогам сотрудниками полиции были изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. По изъятой технике были назначены экспертизы, которые подтвердили факты ретрансляции указанных телеканалов. Кроме этого, экспертами был подсчитан нанесенный ущерб ООО «1+1 Интернет», который составляет более 1 миллиона гривен. Собрав достаточное количество доказательств совершения преступления, следователь СУ во Львовской области огласил подозрение трем лицам, по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины (нарушения авторских прав)», – добавляют в пресс-службе 1+1 media.

Отметим, в декабре 2018-го сайт tvoetv.in.ua был закрыт киберполицией. В январе он возобновил свою работу. Ресурс исключил каналы телегрупп и продолжил ретранслировать более 700 каналов, извинившись при этом перед пользователями за неудобство, разместив соответствующее объявление. Ресурсу не удалось сохранить биллинг с 6 по 21 декабря, поэтому пользователям сервис предлагал обратиться за компенсацией.

Фото: pixabay

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