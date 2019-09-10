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Прокуратура задержала организаторов пиратского ОТТ-сервиса «Твое ТВ»

от Telekritika
От Telekritika 451
Главная Новости Прокуратура задержала организаторов пиратского ОТТ-сервиса «Твое ТВ»

Сервис пиратил телеканалы 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группа Украина».

Прокуратура Львовской области задержала пиратов, которые незаконно ретранслировали 15 телеканалов. Ущерб от их действий составил более 2 млн гривен. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. По информации «Телекритики», речь идет о пиратском ОТТ-сервисе «Твое ТВ».

Сервис незаконно ретранслировал, в частности, телеканалы трех ведущих телегрупп – 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группа Украина». Обыск у организаторов сервиса прошел в начале года, на прошлой неделе трем организаторам объявили подозрение, уточняет источник.

В прокуратуре сообщают, что в совершении правонарушения подозревают трех членов «межрегиональной организованной группы» — двух жителей Одесской области и жителя Львовской области. По информации «Телекритики», жители Одесской области являются собственниками интернет-провайдера, житель Львовской области помогал им организовывать работу сервиса.

«Участники группы создали сервис потокового видео и без разрешения правообладателя вели ретрансляцию программ нескольких телеканалов, тем самым нарушив законодательство по защите авторских и смежных прав», — говорится в сообщении прокуратуры.

Данной деятельностью они занимались с мая 2017 года по декабрь 2018-го. Фигурантам дела грозит штраф либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Фото: pixabay

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