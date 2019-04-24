⚡Стало известно, кто заменит Зеленского в «Вечернем квартале», «Лиге смеха» и «Рассмеши комика»

После победы на выборах президента Украины лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский оставит проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером. А заменят казалось бы бессменного руководителя коллектива уже известные зрителям звезды «Квартала». Так, новым ведущим «Лиги смеха» станет Евгений Кошевой, который также является одним из тренеров этого проекта, созданного студией «Квартал 95» и Drive Production. Но поскольку одновременно тренировать и вести программу Евгений не сможет, место тренера в его команде займет другой судья. Кто именно, решат сами ребята – до четвертого этапа пятого сезона из двух команд Кошевого дошла сборная Кременчуга. Первые игры с новым ведущим состоятся уже 23 и 25 мая в МЦКИ (Октябрьский дворец).

Первое выступление коллектива без его лидера состоится уже через неделю в Турции

В самом популярном и долгоиграющем проекте студии «Вечерний квартал» также появятся новые, но уже знакомые телезрителям лица. Это участники команды «Днепр», актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Также в новых записях программы примет участие актер Improv Live Show Владимир Шумко. Кроме этого, на постоянной основе в состав актерской труппы «Вечернего квартала» уже официально вошел Владимир Мартынец (капитан команды «Стадион “Диброва”», лучший актер «Лиги смеха» по итогам 4 сезона).

Артисты уже приступили к репетициям, поскольку первые съемки с их участием пройдут совсем скоро. В рамках 15-го юбилейного фестиваля «Весело», организованного туристической компанией «CITA» и студией «Квартал 95», в Турции состоятся записи новых выпусков «Вечернего квартала» (3 мая) и «Женского квартала» (5 мая). К слову, в этих программах Владимир Зеленский также выступал режиссером-постановщиком. В дальнейшем постановкой номеров «Вечернего квартала» будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Что касается проекта «Рассмеши комика» , в детской версии Владимира заменил Юрий Ткач, съемки с его участием уже состоялись, программа была в эфире «1+1». А вот кто займет место Владимира во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового 16-го сезона проекта, который запланирован на осень.

Узнать, как праздновали победу Владимира Зеленского в его штабе, – можно в материале «Телекритики».