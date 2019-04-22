ЗеПобеда: Шефир, Пикалов и Победоносцева о Зеленском и будущем «Квартала»

21 апреля Украина выбрала новым президентом Владимира Зеленского – шоумена, актера и менеджера ведущего украинского телепродакшена «Студия “Квартал 95”». В ночь выборов в штабе Зеленского «Телекритику» интересовали исключительно неполитические вопросы – будущее «Квартала», а также возможные кадровые назначения на медийные должности. Как «Квартал 95» планирует существовать без Владимира Зеленского? Кто может заменить его в «Вечернем квартале»? Будет ли продолжение у «Слуги народа»? Как «Квартал» намерен расширять сотрудничество с телегруппами? В ночь выборов «Телекритике» удалось записать три флеш-интервью – с руководителем «Квартала 95» Сергеем Шефиром, актером и автором Александром Пикаловым и главной пиарщицей компании Ириной Победоносцевой.

Как и в первом туре, местом для размещения штаба у Владимира Зеленского выбрали КВЦ «Парковый» на Парковой дороге, более известный как «вертолетная площадка Януковича». Примечательно, что именно в этом здании снимался «Слуга народа» – сериал, в котором Владимир Зеленский играет учителя истории Василия Голобородько, который случайно стал президентом. Штаб кандидата располагался на третьем этаже здания.

Для журналистов была выделена отдельная часть в спорт-баре с большим залом для пресс-конференций, где, как и в первом туре, три недели назад, весь день наливали алкоголь сразу на двух барных стойках. Всего штаб аккредитовал около 600 журналистов. Зона для журналистов начала свою работу в 10:00. Ближе к вечеру в помещении, разделенном на несколько зон, не было где развернуться – находиться в помещении было весьма сложно.

Модератором в штабе, как и в первом туре, выступил Артем Гагарин, известный по рубрикам «Чисто News» и других проектах «Квартала».

Владимир Зеленский за весь вечер выходил к журналистам всего дважды. Первый выход – в 20:00, во время оглашения результатов экзит-полов, второй выход в 21:00 – для ответов на вопросы журналистов. Пройти в сам штаб можно было только по специальным бейджикам и отдельным спискам.

Первый выход лидера гонки сопровождался саундтреком из сериала «Слуга народа» от Pianoboy. Зеленского вместе с женой Еленой кроме многочисленной охраны сопровождали Сергей Шефир, руководитель штаба Иван Баканов, юрист Андрей Богдан, политтехнолог Дмитрий Разумков, эксперт по экономическим вопросам Александр Данилюк и другие. Кстати, последний, по наблюдениям «Телекритики», больше всего раздавал комментарии журналистов.

Также из медийных лиц из штаба Зеленского к журналистам для комментариев выходил экс-министр в правительстве Арсения Яценюка Айварас Абромавичус, нардеп Сергей Лещенко, актеры «Квартала 95» Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

В 20:00, когда на табло, где включили трансляцию «1+1», были обнародованы данные экзит-пола ТСН (72,2% против 27,3%) – Зеленский поцеловал жену в губы, после чего начал обниматься с членами команды.

Далее событие стало напоминать церемонию «Оскара» – актер Зеленский поблагодарил жену, родителей, детей, друзей, упомянув также уборщиц – Оксану и Любу.

Тем временем, следом за собственным экзит-полом ТСН объявляются данные национального экзит-пола, согласно которому Зеленский набирает чуть более 73%.

На экране показывают стоп-кадр из ролика, которым Зеленский приглашал Порошенко на стадион для дебатов. Ролик записывал на фоне 73 сектора.

«Пока я еще официально не президент, могу сказать, как гражданин Украины, всем странам постсоветского пространства: посмотрите на нас – все возможно», – говорит Владимир Зеленский.

Артем Гагарин, учитывая результат Зеленского, решил пошутить и обратился к нему «Владимир Владимирович», намекая, что такие результаты на выборах бывают только у президента страны-агрессора. Спустя 10 минут Зеленский с командой уходит в закрытую для прессы зону.

В ходе пресс-конференции в 21:10 журналистов интересовали кадровые назначения. Зеленский дал четко понять, что заменит генпрокурора Юрия Луценко, назвав его представителем старой команды. Вопросов касательно информационной политики было всего два. Первый – о судьбе закона об украинском языке, поправки к которому уже около месяца рассматриваются Верховной радой. Зеленский сказал, что он за защиту украинского языка, не вдаваясь в детали. Второй вопрос был связан с Донбассом. Зеленский намерен возвращать оккупированную часть Донбасса в состав Украины посредством информационной кампании.

Зеленский пригласил журналистов в ближайшее время на «большой и длинный разговор». «Это наш план... Мы будем делать очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь на Донбассе. Мы вас приглашаем. Мы будем с вами разговаривать не полчаса, не час. Мы вам расскажем наш план действий», – сказал он, уточнив, что это касается только украинских журналистов.

Евгений Кошевой к журналистам выходил всего раз – в ложе прессы его засыпали однотипными вопросами. Интересовало, в основном, кто будет пародировать Зеленского в «Вечернем квартале», а также – как проект будет обходиться без его участия. На первый вопрос Кошевой ответил – «никто», на второй отвечал, что появятся «новые ребята», а сам проект переформатируется – в «Вечернем квартале» теперь не будет главного. Об этом несколько более развернуто «Телекритике» рассказал Александр Пикалов. Примечательно, что Александр в «Квартале» пишет шутки в сценарной группе с Еленой Зеленской, что стало еще одним поводом для общения.

Александр, какой Владимир Зеленский руководитель?

Он очень жесткий, требовательный, трудолюбивый руководитель. У него есть важное качество – он очень везучий человек. Это немаловажный фактор. По-моему, Черчилль однажды говорил, мол, никогда не желайте здоровья – желайте удачи. Есть очень много богатых, здоровых людей, но повезло единицам. Если будет с ним удача, она распространится на всех. Мы никого не подведем – все делаем вовремя. Если мы объявляем концерт на 19:00, максимум он может начаться в 19:10.

Как «Квартал» будет обходиться без Владимира Зеленского?

В «Вечернем квартале» поменяется схема – если раньше мы работали на фронтмена, то теперь концерты у нас будут проходить без фронтмена. Мы начали уже репетиции без Владимира Александровича. У меня завтра (сегодня, 22 апреля. – Ред.) на 10 утра репетиция нового концерта «Вечернего квартала». Съемки будут проходить 5 мая в Турции, это будет наш выездной фестиваль. Потом «Вечерний квартал» мы будем снимать аж в сентябре – будет время обдумать. В «Вечернем квартале» будут новые лица, но я не могу раскрыть всех карт. Это будут очень неожиданные лица. Могу сказать, что это мужчины, их будет немало, они наши – из «Квартала», «Лиги смеха». Сейчас идет также подготовка к «Женскому кварталу» – и он также будет без участия Владимира Зеленского.

В «Вечернем квартале» будут новые лица, но я не могут раскрыть всех карт. Это будут очень неожиданные лица. Могу сказать, что это мужчины, их будет немало, они наши – из «Квартала», «Лиги смеха».

Елена Зеленская останется в авторском цехе «Квартала»?

С Еленкой и Валеркой Жидковым мы работаем уже более 15 лет в одной авторской группе. Сейчас «Женский квартал» – это полностью наш проект. В «Вечернем квартале» мы обязательно всегда участвуем. И точечно, периодически нас привлекают в кино, еще в какие-то проекты «Квартала». Теперь Лена – первая леди. Как оно будет – я не знаю. Думаю, еще некое время она будет уделять нам время. Но потом, неверное, будет возглавлять благотворительные фонды… У нас все так запущено в этом плане! Ленка такая нервная, волевая… Так что, я так думаю, она как рубанет!.. Она настойчива! Мне даже интересно, как у нее получится.

На «Новом канале», где главным юмористом числится Сергей Притула недавно вышло «кварталовское» Improv Live Show с Евгением Кошевым. Конфликта случайно не возникло с Притулой?

Конфликты есть всегда, никто в десна не целуется. Мы конкурирующие фирмы. Иногда друг против друга телеканалы ставят в сетки наши продукты. Думаю, Притула немножко поднапрягся.

С какими каналами планируете развивать сотрудничество в дальнейшем. Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина» упоминал, что готовите сериал для канала «Украина». Что это за сериал?

Не знаю, о каком именно сериале для «Украины» он говорил, – их несколько. У нас сейчас 3 или 4 сериала в разработке. Пока не могу говорить, но эта драмы, исключительно украинского производства, с украинскими актерами и съемочной группой. Никакой копродукции с Россией – для нас этот вопрос закрыт. Сотрудничаем с каналом «Украина», поскольку слетело сотрудничество с ICTV. Они сначала хотели, потом перехотели. Канал «Украина» давно просил что-то снять для них. Сначала был разговор об игровом шоу – некую странную штуку мы должны были делать для «Украины», но потом они передумали.

«Квартал» всегда позиционировался как сплоченная команда. Пару лет назад от вас в «Дизель студио» ушел муж Елены Кравец – Сергей Кравец. Почему?

Сережа давно ушел от нас. Это произошло, по-моему, уже года три назад. Так случилось. Он немножко не нашим оказался человеком. В «Дизель-шоу» он был с первых съемок. А в прошлом году он ушел и из «Дизель-шоу». Он, кстати, сейчас снимает для Британии некий боевик. Как режиссер участвует в съемках.

Почему на прошлой неделе не состоялась пресс-конференция экс-кварталовца Дениса Манжосова? Могли бы рассказать, что за история произошла? Вы там были заранее, случайно не пересеклись с Денисом?

Может он нас видел, но мы его не видели. Я просто уверен, что его хотели использовать в информационной атаке на Володю. У него сейчас не лучшее материальное положение. Он жил в Америке, там не сложилось, вернулся. Он что-то там изучал, отучился, побил какие-то горшки и вернулся в Украину. Что-то пробует, ходит по каналам. На самом деле от нас мало кто уходил, а если уходили, то уходили по какой-то весьма веской причине. Желание общаться у него с нами не было. Хотя после конференции, когда он пропал, его все начали искать, в «Квартале» его и нашли, и сказали: «Дениска, не занимайся херней».

Было опубликовано СМС от Манжосова – он объяснил уход угрозами.

Не было никаких угроз. Мы ему написали прямым текстом: «Ты долб..б или что?» Ну, какая это угроза? Мы же были друзьями детства! С ним осталось общаться человек пять – они нам звонили, говорили, что он сошел с ума. Ему рассказать было нечего. Легко хранить те секреты, которые ты не знаешь. Чисто придуманный мыльный пузырь. Если человеку нужны деньги, он подтвердит что угодно. Но какой-то дурни, выдуманной из головы, сказанной им, слава богу, не было. И он остался в этой ситуации человеком.

Руководитель «Квартала 95» Сергей Шефир не выходил в журналистскую зону для общения. «Телекритике» удалось пообщаться около полпервого ночи возле лифта на выходе из штаба. У Сергея несколько другое видение «Квартала» без четы Зеленских – Владимир может участвовать как гость, а Елена могла бы стать спичрайтером президента. Также «Телекритика» интересовалась возможными кадровыми назначениями и будущим «Квартала».

Как «Квартал» будет справляться без Владимира Зеленского?

Как-то все само собой должно наладиться. У нас есть опытные ребята, пока есть время на то, чтобы наладить работу. Все настолько неожиданно, но, думаю, справимся. «Квартал» не пропадет. Надо будет переформатировать немножко сам «Вечерний квартал». Также переформатируем «Рассмеши комика». В «Лиге смеха» появится новый ведущий. Володя теперь не может быть ведущим. Мы рассматриваем несколько кандидатур – поучаствует ли в этом творческом «тендере» кто-то из «Квартала», кто-то из звезд или сегодняшнего жюри «Лиги смеха» – посмотрим.

Мы уже репетируем новый выпуск «Вечернего квартала». Мы будем снимать его в Турции на майские. Не думаю, что Владимира Александровича не будет в «Квартале». Вот лично мое мнение, Володя может появляться как зритель – я считаю, что это очень хорошо. Во-вторых, он может принять участие с неким красивым монологом, который объединяет страну с чуть другим уровнем юмора, чуть другим наклоном вектора юмора. Ничего плохого я здесь не вижу как для президента. Но это мое личное мнение.

Кому перейдет доля Зеленского в «Квартале»? Какой долей он владеет в бизнесе сейчас?

Он обязан выйти из бизнеса, это по закону. Кому перейдет – не знаю. Это будет его решение. Точный процент доли не припомню, трудный вопрос. Его доля в «Квартале» равна моей – это где-то около четверти. Я не в курсе, какая именно доля, поскольку все дела оформляют юристы. Для нас и для него это не важный вопрос. Мы обращаем внимание, когда нам об этом говорят юристы. Помнится, был всего один случай, когда нам юристы сказали, чтобы мы обратили внимание, чтобы наладить некий процесс… Я даже не знаю всей структуры конфигурации «Квартала».

За президентом назначение 4 членов Нацсовета – регулятора телерынка. У этого состава ведомства 4 июля истекает срок полномочий. Кого назначит Владимир Александрович?

Дело в том, что мы все силы направляли на избирательную кампанию, поэтому кадровые назначение были на втором плане. В случае с Нацсоветом – сейчас быстро разрешим этот вопрос. Это настолько разрешимый вопрос, что мы очень быстро найдем талантливых людей, опытных профессионалов – их много, и сделаем все для того, чтобы рынку было комфортно.

Огромного желания менять «Квартал» на какую-либо госдолжность у меня нет. Но, понимаете, есть дружеские обязанности, некое общее дело и желание изменений в стране.

Может быть так, что после инаугурации вы или ваш брат пойдете на некую госдолжность? Согласны ли вы поменять «Квартал» на госслужбу?

Мы достаточно близки с Володей, и, если надо будет, мы окажемся там, где надо будет. Огромного желания менять «Квартал» на какую-либо госдолжность у меня нет. Но, понимаете, есть дружеские обязанности, некое общее дело и желание изменений в стране. Если для этого необходимо оставить «Квартал», то, конечно, мы это сделаем. Но только на 5 лет. Дальше – точно нет. Мне, конечно, не хотелось бы полностью оставлять свою менеджерскую должность в «Квартале».

Может, возглавите Администрацию президента?

Я даже не знаю, что это за должность такая, какие функции у главы администрации. На «Право на владу» все эксперты говорили, что они, кстати, тоже не знают, чем именно занимается глава администрации президента.

Елена Зеленская работает в сценарной группе «Квартала». Что буде после инаугурации? Вторая потеря?

Елена у нас редактор, автор. Она прежде всего жена, мать двоих детей. Понимаете, дело в том, что никто не готовился к тому, что нужно будет искать замену. Никто ничего не продумывал. Для меня все это произошло достаточно неожиданно. Теперь приходится переосмысливать, пересматривать свою жизнь. Сейчас разберемся потихоньку. Лена у нас все же выступает автором, она не привязана к некой менеджерской работе. Думаю, она будет помогать Владимиру Александровичу в неких делах: месседжах, идеях, текстах.

Владимир Александрович в интервью «РБК-Украина» сообщил, что «Квартал» начал сотрудничество с каналом «Украина», снимает драматический сериал. Могли бы вы рассказать подробнее об этом?

Сейчас мы снимаем для «Украины» 4-серийку. Готовится еще несколько 4-сериек вместе с «Украиной». Готовятся сериалы для «1+1», готовится также сериал без поддержки каналов – там уже посмотрим, какой канал захочет его взять. Ситкомы готовятся. Идей очень много. Сейчас на «Новом канале» у нас вышло Improv Live Show.

Могли бы выделить три позитивные и три негативные черты Владимира Зеленского?

Позитивных черт больше, чем три. Талант, внутренний стержень. У него он такой, что его никто не сломает. Еще – патриотизм, преданность, нетерпимость к предательству. Он способен мечту воплотить в жизнь, но иногда эта мечта настолько высока, что, мне кажется, недостижимая. Иногда говорю: «Ну, господи, куда же ты?» Негативная черта – он трудоголик. Я надеюсь, что теперь, с его уходом из «Квартала», у меня появится выходной, потому что до этого у меня не было выходных. Еще из негативных – насколько у него высокие требования к себе, настолько же у него высокие требования к тем, кто рядом. Володя мне очень близкий человек, я его знаю очень давно. Его негативных черт я не знаю. Может быть, некие перегибы в уверенности в том, что он делает. Да, может, эта уверенность излишняя. Но если бы ее не было, он бы не победил. Он очень позитивный человек. На 100% – патриот страны, будет прикладывать все усилия для того, чтобы получилось. Есть большой шанс, что у него получится в качестве президента. Не верил бы – не пошел бы. Да и мы уверены, что что-то да и сделаем.

Вы знаете, как сейчас припоминаю, как он в молодым возрасте, лет 17-ти, попал к нам в команду «Транзит». Он – метеор. У него скорость должна быть во всем: движениях, мыслях, авторстве, реакции. Не остановить человека ничем! Зеленский – это шарик, который может улететь, поэтому моя задача – держать ниточку, сдерживать его все время. Он не видел преград, поэтому у него все получилось. Изначально он не был ключевым игроком в «Транзите». Мы его взяли с целью омолодить команду, привнести молодую энергию, мы тогда набрали молодых талантливых людей. Точно так же мы теперь хотим сделать с правительством. Он среди всех первым пришел и сказал: «Я готов». Он за считанные месяцы стал явным лидером. Он очень талантливый, трудоспособный.

Зеленский – это шарик, который может улететь, поэтому моя задача – держать ниточку, сдерживать его все время. Он не видел преград, поэтому у него все получилось.

Идея пойти в президенты у Владимира Александровича родилась, случайно, не с первым сезоном «Слуги народа»?

Нет! Мы не настолько гениальные, чтобы продумывать на 5 лет вперед, зная, что это сработает. Идея сделать сериал, на самом деле, родилась еще 10 лет тому назад. И только пять лет назад мы начали его снимать. Мне сегодня, поздравляя, сказали, что это некие природные силы сошлись, всевышний не зря позволил этому случится. Начнется новая эпоха. Я уверен, что мы сможем омолодить власть – как в футболе происходит смена состава. Вместе с большим доверием это еще и большая ответственность. Высокие слова не люблю говорить, но мы никогда никого не подводили. У нас со всеми людьми, с которыми мы работали, остались хорошие отношения. В шоу-бизнесе нам говорят, мол, нас постоянно хвалят, что мы никогда не обманем.

Главой пиар-службы штаба выступила Ирина Победоносцева – пиар-директор «Квартала 95». У Ирины, как и у Сергея Шефира, совпадает видение, какими должны быть члены Нацсовета – профессионалы с телеканалов. Также Ирина рассказала «Телекритике» о своем недавно запущенном юмористическом интернет-сайте «Йод.media», будущем «Слуги народа» и своим видении «Квартала» без четы Зеленских. Как оказалось, продакшен готовит к телеэфиру новый хит, который должен переплюнуть «Сватов».

Ирина, как родилась идея запустить «Йод.media»?

Я давно мечтала запустить подобный проект, у меня собралась команда единомышленников, очень талантливых людей, и нам удалось реализовать такой проект. Мы придумали формат информационно-развлекательного портала – с юмором, иронией, самоиронией. В некой мере это коррелируется с нашим мировоззрением – очень важно уметь видеть в любой ситуации, любом событии какие-то позитивные моменты. Ниша свободна. Мы собрались сначала небольшой командой 5 человек, сейчас людей чуть больше. Как по мне, проект очень перспективный.

Кто инвестор проекта?

Инвесторами выступает «Квартал» и я неким образом. Сайт не имеет прямого отношения к «Кварталу», он скорее сателлит. Да, у нас много было эксклюзива из «Квартала», мы не скрываем этого.

У вас в партнерстве с «Плюсами» есть телеканал «Квартал ТВ». Планируете ли получать для него эфирную лицензию, запускать еще телеканалы, юмористическая ниша не вся заполнена… Или, возможно, интересует запуск юмористической радиостанции?

Мы считает, что весьма перспективная ниша – YouTube-каналы и генерация контента специально для YouTube. Хотим запустить новый современный затребованный формат веб-сериала. YouTube – очень мощная площадка для этого.

Знаю, что в разработке, предпродакшене несколько сериалов. В ближайшее время начнутся съемки. Есть несколько интересных идей для разных телеканалов – не только для «1+1». Детальнее – это к руководителю «КиноКвартала» – Андрею Яковлеву. В одном из проектов он будет и продюсером, и режиссером. И это не «Сваты», абсолютно новый проект. Пока рано что-то говорить, но проект очень интересный. В сериале будут играть исключительно украинские звезды первой величины.

Каким будет «Квартал» без четы Зеленских?

Володя сейчас понемногу передает свои дела. Его работа в «Вечернем квартале» реструктурирована. Есть несколько сценарных группы, которые являются руководящими. Сейчас они взяли, по сути, на себя функции Зеленского, поскольку он, Боря и Сергей Шефиры были главными авторами, шеф-редакторами. Елена работает в «сценарной» тройке с Александром Пикаловым и Валерием Жидковым. Они много лет работают друг с другом, сидят вместе в офисе. Как будет дальше – посмотрим. Это будет ее решение. Она бы очень хотела остаться в числе авторов, ей это интересно.

«Вечерний квартал» пишет большое количество людей – каждый концерт порядка 30–40 человек. Они работают в группах по 3 человека – пишут отдельно, потом сходятся, редактируют, разбегаются по кабинетам. Есть несколько руководящих групп в «Вечернем квартале», «Женском квартале», «Чисто News».

Насчет актерского состава «Вечернего квартала», мне пока сложно что-то говорить. Но в последних съемках участвовал Володя Мартинец из «Лиги смеха». Он, кстати, тоже Владимир Александрович, шутил в своем интервью по этому поводу. Может он, может кто-то другой – у нас очень много креативных ребят, рядом «Лига смеха», где также уже много звезд.

Когда-то была идея сделать международную версию «Слуги народа». Была даже амбиция пригласить голливудскую актрису высокого уровня, очень известную – в Украине в том числе.

Какой Владимир Зеленский начальник?

Первое качество, которое мне в нем понравилось, – для него, как мне показалось, нет невозможного. Он всегда был генератором таких идей, которые на первый взгляд для многих, которые его не знали, казались сумасшедшими, абсурдными. Он был первым, кто их предлагал, рисуя себе картины в голове. Важно не только генерировать нестандартные идеи, но и воплощать их, уметь реализовать. Так «Квартал» начал снимать кино, не имея опыта в этом. Все 10 лент, которые есть сейчас в портфолио, – они все были успешными. Они были рекордсменами бокс-офисов, телепросмотра.

Второе качество – он быстро вникает в суть процесса, ему не нужно долго вникать, он очень решительный человек, ему не нужно долго думать. Если он принял решение, значит он очень неплохо разобрался в этом деле. Думаю, здесь еще играет роль его развитая интуиция. Он очень масштабный человек для меня. Скажу откровенно – я очень рада, что мне удалось поработать с таким человеком, потому что это интересно. Нет ничего интереснее, чем отношения между людьми. Формула счастья – когда ты идешь с удовольствием на работу и с восторгом возвращаешься с нее – это обо мне. Я абсолютно счастливый человек в этом плане, моя работа приносит мне большое удовольствие. Хотя у нас нет нормированного рабочего графика. Кроме всего этого – он очень порядный, человечный.

Почему у «Слуги народа 3» только три серии? Будет ли продолжение? Третья серия не выглядит как окончание. Будет 4 сезон? Сергей Шефир уверял, что идея пойти в президенты у Зеленского родилась не со стартом сериала. Но как-то не верится…

В третьем сезоне три серии, потому что они придумали такой сценарий, он компактно уложился в три эпизода. Насчет продолжения – всякое может быть. Хотя мне здесь сложно пока говорить. Возможно, и будет продолжение. Посмотрим. Когда-то была идея сделать международную версию «Слуги народа». Была даже амбиция пригласить голливудскую актрису высокого уровня, очень известную – в Украине в том числе.

Идея сериала родилась лет 10 назад. Какие-то первые драфты были еще 10 лет назад. Какое-то время эта идея должна была полежать в ящике. Так случилось, что они к ней вернулись 5 лет назад и доработали. Так все совпало – общественный резонанс, настроение, атмосфера, ожидания. Это очень талантливый продукт – первый сезон стал событием, доли были очень большими – под 30%, рейтинг доходил до 10%. Я думаю, Володя начал думать о президентстве в прошлом году, полгода назад, наверное, это сформировалось в некое конкретное решение.

Василий Голобородько – это реальный человек, поэт из Луганска. Он сейчас переселенец, живет в Ирпене под Киевом в очень скромных условиях… ВВС недавно снимали о нем сюжет. Возможно, у «Квартала» есть желание помочь?

Не сильно хотелось бы это афишировать, но мы хотим помочь ему. Я знаю эту историю – он в очень сложных условиях живет. Он бедный человек, чем сможем, тем поможем.

Какими будут назначения по информационной политике. За президентом назначение 4 членов Нацсовета, у этого состава регулятора 4 июля истекает 5-летний срок полномочий. Кого назначит Владимир Александрович?

Пока не идет разговор о каких-либо назначениях. Достойных людей, профессионалов в этой сфере достаточно много – у нас много каналов, объем рекламного рынка не выдерживает такого количества телеканалов с достаточно конкурентоспособным контентом.

Вы – отличный пиарщик, Администрации президента нужен глава пресс-службы. После инаугурации президента вы можете сменить место работы? Вам бы самой хотелось занять какую-либо госдолжность?

Об этом пока речь не шла. Мне бы хотелось прежде всего отдохнуть хотя бы день-второй.

Репортаж из штаба Петра Порошенко читайте на «Телекритике» завтра.

Фото: Анна Федорук