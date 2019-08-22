Смех – не грех. Новый сезон ТЕТ и «дембельский» аккорд Виктории Левченко

21 августа в одном из ресторанов Киева прошла презентация нового сезона телеканала ТЕТ. Генеральный продюсер вещателя Виктория Левченко рассказала журналистам о новом позиционировании, успехах телеканала, а также впервые прокомментировала свои планы на должности руководителя «1+1 Продакшн», в которую она вступает 16 сентября.

Новый сезон на канале стартовал 12 августа – раньше остальных. Премьеры в этом сезоне будут идти дозировано, в эфире – пока только первых два продукта: на новый сезон в прайме будней зашел скетчком «Танька и Володька» и стартовало новое реалити-шоу «СуперЖінка». Со стартом нового сезона канал видоизменил логотип и обзавелся новым слоганом. Как уже сообщала «Телекритика», новый слоган ТЕТ – «Тиць – і ти усміхаєшся!».

Обновились цвета логотипа ТЕТ, изменилось графическое оформление канала. Теперь круги логотипа оживают и становятся активаторами настроения «Тыць». Части логотипа – «мыльные пузыри» и «желтая рыба», взаимодействуют с другими элементами графики и «включают настроение» в имиджевых заставках канала. Это 12-й логотип за всю историю канала, – уточняет Виктория Левченко.

Основной цвет графики стал фиолетовым, его уравновешивают оранжевый и желтый. На канале отмечают, что разрабатывала новое позиционирование с ноября прошлого года команда ТЕТ совместно с экспертной группой Kwendi. Графический пакет подготовила команда ТЕТ совместно с 1+1 Design, а обновлением сайта занимались в 1+1 Digital.

Что касается аудитории, ТЕТ в последние годы активно наращивал коммерческую аудиторию. В начале года вещатель начал измерять свои показатели по аудитории «18–54, вся Украина/50 тыс.–». До этого канал обращал внимание исключительно на аудиторию «8–40, вся Украина». Динамика канала в период с 2011 года по ключевым его аудиториям была следующей:

Оптимальным вариантом при выборе нового ядра целевой аудитории стали женщины в возрасте 25–34 из небольших городов (50 тыс.–). Переориентация на эту часть аудитории состоялась 12 августа, когда ТЕТ представил зрителям первые две премьеры, новую графику и слоган.

«Нашей зрительнице 29 лет. Она меня очаровывает, потому что оптимистка, – разъясняет Виктория Левченко. – Она в себе уверена, считает себя общительной, она считает, что у нее все хорошо, что жить нужно в удовольствие. У нее есть проблемки, но это тот период, когда она считает, что со всем можно справиться. И мы рады схватить ее в этот период, обнять и производить для нее некое количество контента. Все, что ей нужно от нас как от канала, – это чтобы мы ее отвлекли, развлекли. Когда я быстро пытаюсь объяснить, о чем сейчас ТЕТ, я говорю The Instant It Happened (это происходит мгновенно): когда бросаешь в стакан таблетку и образовывается шипучка. ТЕТ – это вот такая таблеточка, нацеленная на девочку 25–35 из небольшого города меньше 50 тысяч. Эта девушка ни в коем случае не считает себя ни селянкой, ни провинциалкой. Она, живя в небольшом городке, все успевает, она в курсе всего, она современная женщина».

Еще одно достижение команды Виктории Левченко – выровненные пики суточного просмотра телеканала. Если в 2014-м ТЕТ имел кроме пика в прайме большой пик в утреннем слоте благодаря мультфильмам, то сейчас вещатель сконцентрировался на росте вечернего прайма и достиг неплохих результатов:

В 2018-м ТЕТ достиг положительной маржинальности сетки, а уже в первом полугодии 2019-го – положительной маржинальности и сетки, и всего канала в целом. «Для меня очень важно строить бизнес, – продолжает Виктория Левченко. – Когда мы говорим о маржинальности, то в первую очередь смотрим на окупаемость программной сетки и на окупаемость самого канала. Маржинальность телеканала – это очень тяжело, в ней заложено много всего, зарплаты в первую очередь. Круто запускать премьеры, но на самом-то деле премьеры эту маржинальность понижают. Происходит, по-хорошему, вот это вот лавирование, завхозничество – наша задача расставить правильные приоритеты и за счет этого выходить в «плюс». Мы прилично выросли, и в этом году мы впервые стали прибыльными. С нами не было такого никогда. Я предполагаю, что совсем немного каналов в стране могут этим похвастаться. Канал начинал с –441% и –530%, а пришел к +4% и +40%».

Виктория Левченко уточняет, что выйти в плюс удалось небольшой команде ТЕТ – на канале работает всего 36 человек.

Сетка канала в новом сезоне не изменится. Утром будней остаются детско-семейные фильмы и мультфильмы. Днем будут «библиотечные» ситкомы, романтические комедии и реалити-шоу. Из нового контента днем по будням канал готовит к показу второй сезон турецкой драмы «Ранние птички». Вечером – ситкомы и шоу в двух премьерных линейках: 19:00 и 21:00. Кинослоты на выходных и в прайме по пятницам (с 21:00 до 23:00) остаются, вещатель обещает «качественные фильмы для семейного просмотра».

В числе премьер нового сезона были названы реалити «СуперЖінка», «4 свадьбы», «Панянка-селянка», скетч-шоу «Короли палат», «Однажды под Полтавой» (проект зайдет уже на 9-й сезон) и «Танька и Володька», сериалы «Вторая жизнь Василины Павловны» и «Вечеринка». Реалити «Панянка-селянка» продолжает производить Friends Production, в шоу снова будут меняться украинки с полячками.

На ТЕТ с «1+1» переедут «Игры приколов», но, как уточнила Виктория Левченко, речь идет о дайджесте – канал пока не будет производить эту программу. «Мне всегда казалось, что продукт недораспробован зрителем канала «1+1». Это происходило в свое время с «4 свадьбами». Он прошел на уровне средних, иногда чуть ниже средних по каналу. Он состоит из лиц канала ТЕТ. Мы поговорили с Drive Production, и они создали для нас такой себе «нарезной салат», солянку, исходя из потребностей нашего ядра, сделали новое шоу из старых материалов. Половину из этого зритель не видел, учитывая цифры, которые проект собирал на “Плюсах”», – считает Виктория Левченко.

Виктория отмечает, что «Вторая жизнь Василины Павловны» и «Короли палат» – это абсолютные премьеры. Скетчком «Короли палат» – юмористическое шоу из жизни медиков. В центре сюжета два брата-врача: 38-летний педиатр-неудачник из бюджетной городской поликлиники и уверенный в себе 35-летний пластический хирург из платной клиники, которая расположена в поликлинике, где работает его брат. Первый живет с женой, двумя сыновьями, тещей и экономит каждую копейку, а второй – не женат, душа компании и любимец женщин. Дополнят скетч истории других врачей поликлиники и ее посетителей. «Меня больше всего привлекает психотерапевт, который, выслушивая проблемы пациентов, постоянно рыдает», – отмечает Виктория. В скетчкоме все медицинские истории максимально доведены до абсурда. Проект является практически единственным русскоязычным в этом сезоне (реалити остаются двуязычными). «Королей палат» для канала производил «1+1 Продакшн». Несмотря на наличие подобных проектов на других каналах, Виктория верит именно в него – медицинское юмористическое шоу прошло фокус-группы.

Ситком «Вторая жизнь Василины Павловны» расскажет о 35-летней сельской учительнице из пгт Осиновка, которая живет с двумя детьми и мужем, с которым по документам развелась. Став свидетелем разборки пары преступников, которые убивают друг друга, она обнаруживает кейс с деньгами и забирает его себе, после чего с ней происходят разные приключение. Ситком выйдет в ноябре, Виктория видела первые 4 серии и уверяет, что история будет очень веселой. Примечательно, что одна из главных ролей досталась Михаилу Кукуюку, сериал выйдет в ноябре.

В декабре канал покажет третий сезон сериала «Вечеринка», где режиссером и исполнителем главной роли является шоумен, актер, комик Гарик Бирча. Главные герои после приключений в селе вернутся в город и столкнутся с новыми проблемами. Диана и Димон (Гарик Бирча) живут у родителей Дианы, она на 7 месяце беременности, отец Дианы крайне недоволен зятем и старается разрушить отношения. «Единственный шанс Димона войти в семью, это доказать отцу Дианы, что он сам может вести дела и обеспечивать семью. Димон покупает небольшой отельчик на побережье моря и переезжает туда с Дианой и друзьями, чтобы наладить бизнес. Приключения начнутся уже с первых минут, когда наши герои поймут, что отель расположен на непривлекательном для бизнеса месте возле болота. Но отступать героям некуда», – анонсирует канал.

Вместе с тем Виктория приоткрыла завесу над новым проектом с Гариком Бирчей, запланированным на весну 2020-го – сериалом о директоре школе, о котором «Телекритика» писала отдельно. Производством ситкома занимается продакшен «Далі буде films», компания выиграла грант для него на питчинге USAID. Сериал будет создан при участии советницы министра образования и основательницы «Смарт Освіти» Иванны Коберник. «Это будет история о директоре школы, приехавшем из Европы, который, по сути, будет внедрять все правила новой школы. Он создан вместе с министерством образования. Мы сейчас дописываем сценарий и начинаем снимать проект при участии USAID. Будет интересно», – интригует генпродюсер ТЕТ.

После презентации сезона Виктория перешла к ответам на вопросы журналистов.

ТЕТ – не канал повторов: «Меня постоянно удивляли вопросы о том, почему так много повторов на канале. Но некоторые телеканалы существуют за счет мультипоказности контента. Выход на экономическую эффективность – это скорее про понимание себя: структуры расходов, доходов и про самоконтроль. Не запускали много не потому, что не хотелось. Можно запускать много чего разного, веселого. Как вы видели по «Тыць», у нас достаточно креативные товарищи. Но на многие шоу у нас не было ресурсов заказать их. Например, я хочу перезапустить «Богиню шопинга», но она не для прайма, а скорее для дневного показа или раннего прайма. Стоимость производства нерушима. У нас реалити стоят порядка $10–12 тысяч, некоторые могут $13–14 тысяч стоить. $10 тысяч для дейтайма или предпрайма – это очень дорого, несмотря на то, что некоторые продукты мы можем 10 раз показать. Но все равно мы ее не окупим. В результаты мы вынуждены искать спонсоров, партнеров, с которыми мы поделим этот бюджет, сотрудничество в диджитале. Путь к бизнесу состоит из контроля и ограничения».

О возможном запуске программ выходного дня: «Я бы очень хотела производить шоу для субботы и воскресенья. Исходя из потребности нашей сетки – мне хотелось бы что-то яркое. Но одним показом такие шоу не окупаются. Когда к нам приходят люди с продакшена и что-то приносят, первое, что мы спрашиваем: «А он может выдержать 10 показов?». Потому что 10 показов – это значит, что я смогу на нем заработать. Может быть, если пройдет 10-й показ, мы к этому моменту сможем выйти хотя бы в ноль. Хочу, чтобы все проекты работали, а не один остался – остальное закрыли. Со временем, если подумать, поискать некие альтернативные решения, как в свое время решало СТБ увеличением хронометража, тогда может быть. Пока что этот вопрос открыт».

О польском партнере «Панянки-селянки»: «Больше всего у Friends Production ушло времени на то, чтобы сформировать доверительные отношения с польским партнером. У нас очень разное восприятие сроков, бюджетов. Для них, например, цикл съемки реалити не может быть меньше 9 месяцев – снять в феврале на осень – это нереально. Они заказывают с февраля на февраль следующего года, а мне такое не подойдет. Также много ушло на процессы согласования. Но Friends Production расскажет больше о том, как они шишки на этом набивали. В целом мы довольны – заказали первый сезон (с поляками. – Ред.), второй сейчас выйдет и, возможно, закажем третий. У польской стороны проект также идет успешно – выше средней доли. Они покупали у нас формат, сначала делали сами и постоянно спрашивали, почему у нас так все быстро и по-другому. После чего мы решили попробовать сделать совместный сезон. Им, кстати, понабилось 1,5 года, чтобы решиться – был очень длительный переговорный процесс».

О смотрении мужчин канала ТЕТ: «Наша женщина смотрит ТЕТ или сама, или с ребенком, или с мужчиной. Иногда это 50% на 50%. Мужчин привлекают комедийные скетчкомы в отдельных слотах. Они точно так же хотят отдохнуть. Нашему мужчине-зрителю нравится пассивный отдых – он смотрит нас, лежа на диванчике».

О спонсорских проявлениях: «У нас есть сейлз-хаус, который занимается продажей рекламы на каналах. Мы не жалуемся, но нам хотелось бы больше спонсорства. Хотелось бы получить возможность поработать с некими клиентами – нам это любопытно. У нас уже были предварительные переговоры по этому вопросу».

Телеканал активно коммуницирует с аудиторией канала созданием интернет-контента с акцентом для Instagram. Зрительницам телеканала, например, интересно находить и отслеживать героинь «СуперЖінки».

О продажах контента за границу: «Продукт продается в Польшу, Прибалтику. Там активно смотрят «ЛавЛавCar» и «Панянку». «СуперЖінка» продана уже, по-моему, на 4 территории. С продажами сериалов у нас не сложилось. По «Витальке» когда-то были переговоры, но в результате так и не продали. Если с «Василиной» все будет хорошо, буду продавать сериал как продукт, который снял внебрачный сын Кустурицы или рядом проходил».

О своем переходе в «1+1 Продакшн»: «16 сентября состоится всего лишь мой переезд с шестого на второй этаж. Первые три месяца вряд ли что-то поменяется – мне нужно будет время, чтобы разобраться в процессах. Когда со мной разговаривали по поводу этой должности, я не оспаривала профессионализм ребят в «1+1 Продакшн». Чего я точно не хочу – это влезать в креативный процесс. Хочу помогать им налаживать процессы, которые помогут им работать проще, эффективнее. Мне это интересно. С одной стороны – это эксперимент, с другой – новые возможности. Мир меняется, меняемся и мы».

После окончание официальной части Виктория Левченко ответила на вопросы «Телекритики»:

В эфир ТЕТ зашли первые две премьеры. Довольны ли показателями «СуперЖінки»? На какие еще проекты сезона делаете большие ставки?

Мне интересно посмотреть, что же все-таки будет с показателями «СуперЖінки». Я чуть напряжена, что проект заходит медленно. У меня было ожидание доли в 4% и выше. У проекта сейчас 3,4%. С точки зрения необходимости для зрителя, проект нужен: нужно заводить некий диалог между женщинами, их роли, говорить о том, как она себя чувствует, видит. Нужно видеть какие-то позитивные, негативные роли, вызывающие страх, отвращение. Иначе ты никогда не разберешься в состоянии, в которым ты сейчас находишься. Поэтому, наверное, с морально-этической и философской точки зрения мне это интересно. Еще меня зачаровывает как персонаж Василина Павловна. Этот сериал – это смешно, просто адский ад. Потом еще посмотрим, как зайдут «4 свадьбы».

С каждым годом увеличивается переход продуктов «Плюсов» на ТЕТ. Почему?

Логика перехода продуктов всегда состоит в том, чтобы совпали несколько параметров. В первую очередь – ядро аудитории: оно должно соответствовать ТЕТ. Собственно, именно наличие этого ядра не делает этот продукт удобным для «Плюсов». Этих продуктов на самом деле очень мало. Первый – «4 свадьбы», второй – «Игры приколов». По сути, «Игры приколов» – это дайджест, перемонтированный исходя из потребностей аудитории. У шоу были некие политические истории – шутки в самих программах, у нас их не будет. Я смотрела этот продукт на «Плюсах» – это же смешное, весьма забавное шоу, обидно недооцененный продукт со стороны зрителя. Но переход программы на ТЕТ не был в духе «На тобі, небоже, що мені негоже». Это было, скорее, совпадением мыслей о том, что ребятам этот проект не очень подходит – а давайте, мол, я попробую. Так мы сделали также с комедиями «Село на миллион», «Последний москаль» и «Лучшая неделя моей жизни» – они у нас идут уже второй год подряд. По профилю они все были в нашем ядре – и вот мы уже с ними два лета отработали: они очень хорошие цифры показывают.

Может быть так, что на каком-то этапе ТЕТ начнет показывать новые «Игры приколов», будет производить сам или заказывать у Drive Production?

Мы в процессе переговоров. Для нас это большой челендж, потому что это дорогой продукт. И Drive Production знает об этом – мы не сможем позволить его себе в полном виде, потому что у нас нет таких денег. Мы ищем решение – и для них, и для нас эффективное. Это занимает время. Мы вместе решили, что пока посмотрим, как зайдет проект, а потом, после отзыва аудитории, примем решение. Решения могут быть разные – больше хронометража, меньше эпизодов. Пока не знаю, просчитываю варианты, возможную тактику. «Подвешены» именно два продукты – «Игры приколов» и «Богиня шопинга». Наши хотелки пока не совпадают с возможностями. Какое-то время тому назад я бы рисковала, а сегодня – не хочу. Хочу просчитывать модель!

Слоган «Тыць» кроме вас использует также сеть «Алло» в рекламе некой техники. Понимаю, что они – ритейл, но, случайно, не хотите им войну «тыцей» устроить?

Короткие формы вербализации, такие как «тыць», «щось», «вжух» – это очень трендовая история. Но с брендом, который вы назвали, у нас разное поле боя. Условно, мы воюем на Троещине, а они – на Борщаговке. Мы, конечно, можем, но зачем? Это же сколько надо будет ресурсов найти, чтобы друг против друга… Да и чего мы достигнем-то? Мы должны добиться другого – мы должны нравиться нашим аудиториям. А поругаться всегда можно успеть. Когда ты взрослый, ты пытаешься избежать каких-то ненужных конфликтов.

Сколько у вас собственного контента будет в этом сезоне?

До 60% всей сетки. Это учитывая новый продукт и повторы. У нас в сетке стоит два часа собственного праймового производства, мы показываем до 3 новых продуктов за вечер. Но сколько их будет – один, два или три – неважно. У нас не стоит задача производить больше, есть задача производить эффективнее. Можно сделать одно шоу задешево, которое соберет тройную долю, и тогда в общем-то можно ничего больше и не делать.

Вы говорили о копродакшене с Польшей. А возможен на ТЕТ выход продукта в копродакшене с Россией?

Не уверена, стоит ли нам такое делать, ценность нашего бренда всегда была в другом – нас называли всегда самым украинским среди развлекательных телеканалов. И я бы хотела, чтобы канал оставался в этом позиционировании. Не очень хотелось бы пытаться искать лазеечки, чтобы поставить в эфир российский продукт или даже копродукцию с РФ. Зачем искать лазеечки, если можно их не искать и делать столько интересного продукта самому.

«НЛО ТВ» снимает где-то приблизительно такие же короткие юмористические программы, ситкомы, скетчкомы, которые много повторяются в их эфире. Считаете их конкурентами?

А мы в разных лигах – у нас разная направленность. Они намного моложе и ориентированы на мальчиков, городских мужчин. Мы наблюдаем за ними как за игроками рынка. Но если сравнивать наши ядра аудитории – это совершенно два разных человека: они живут в разных городах, они не знакомы и не пересекаются. Даже если они живут в одном городе, они максимум могут пересечься в метро – один спереди, второй позади. Да, они стали наш сериал «Усі жінки – відьми» показывать. Это любопытно, но пока мы в разных весовых категориях.

По поводу коротких форм – сериалов, ситкомов и их мультипоказов – это же не шутки. Мы это не просто так делаем. Это исключительно из-за того, что методов монетизации не так уж и много для небольшого канала. Поэтому плюс-минус мы все ходим вокруг одних и тех же решений. Точно так же, как большие каналы ходят по кругу с линейками сериалов и линейками реалити. В этом нет ничего плохого. Сравните нас с людьми, которые делают вино, – из года в год они собирают один и тот же виноград и делают из него вино, но каждый год это вино разное в зависимости от погоды, производственных процессов и т. п. Точно так же и на телевидении. По-хорошему, мы делаем одно и то же – собираем из пазлов картинку.

Вы простили «НЛО ТВ» за то, что увели у вас сериал «Усі жінки – відьми»? У них ведь «плюсовская» озвучка осталась, верно?

Мы от этого сериала отказались на этапе торгов – мы не смогли перебить цену «НЛО». И здесь нет большого секрета. Я считаю, что они переплатили. Насчет озвучки: если покупаем мейджорский продукт и делаем на него украинскую озвучку, мы передаем права на нее мейджеру. И точно так же всегда происходит с фильмами. О других кейсах я не слышала. Исключения могут быть, наверное, если речь идет о неоригинальной озвучке. Потому что обычно права на адаптацию принадлежат тому, у кого мы их купили.

Как у ТЕТ обстоят дела с закупным киносериальным продуктом? Стоит ли ждать американских фильмов и сериалов в эфире канала?

Западный кинопоказ остается в привычных слотах. Из закупных сериалов пока будет только второй сезон турецкой «Ранней птички» в дневной сетке будней. Касательно других сериалов – ищем, чем мы можем заменить турецкие линейки. Хочется не просто мелодраму показывать, а мелодраму с комедийными, более легкими моментами. А это не так просто – сужаются критерии поиска. У нас есть некие планы на весну, но пока договора не подписаны, не хотелось бы что-то говорить наперед. Хотим в дневных сетках работать с сериалами.

Как ТЕТ удалось выйти в плюс? Речь идет о росте доходов от рекламы?

Наш рецепт – доходы от рекламы и контроль затрат. И тогда золотой ключик у нас в кармане. Продажа контента включена в доходность – весь продукт, который мы произвели, и даже тот, который производится, уже продан. Но если сравнивать источники доходов – доминирующими будут доходы от рекламы. Потом идут доходы от дистрибуции контента, а затем – доходы от диджитала. В какие-то годы это больше, а в какие-то меньше.

Кто станет новым генпродюсером ТЕТ после вашего ухода в «1+1 Продакшн»? В группе будут искать замену извне или внутри холдинга?

Пока не знаем. Есть разные варианты. Но все это будет выбором Максима (Кривицкий, руководитель ТВ-бизнеса группы. – Ред.). Он возглавил телевизионное направление. Это часть его стратегии – как он посчитает правильным сделать, какой кандидат больше подходит для определенных задач. Мне важно, чтобы это был кандидат, который смог бы оценить мою команду так, как могу ее оценить я. Насколько смогу, настолько помогу с поиском такого кандидата.

Правильно ли я понимаю, что в новой структуре «Плюсов» «1+1 Продакшн» будет подчиняться телевизионному направлению Максима Кривицкого? Кто становится теперь вашим начальником?

Нет. В новой структуре «1+1 Продакшн» и телевизионное направление становятся отдельными бизнес-единицами. Мы оба подчиняемся «борду» – правлению. Да, Максим входит в правление, но при всем этом нет прямого подчинения между мной и им – он по-прежнему остается моим основным заказчиком. Наша задача – выстроить независимость в рамках бизнес-юнита.

В структуре продакшенов группы не до конца понятно, что за компания «ТЕТ-продакшн»?

Я сама пока не до конца могу это объяснить. Это совсем отдельная единица. Они сейчас занимаются написанием грантовых проектов. К телеканалу ТЕТ они не имеют никакого отношение кроме как части названия.

Последний год в «1+1 Продакшн» было все диверсифицировано – отдельно сериальная часть, отдельно развлекательная, отдельно документалки и большие шоу. Роль руководителя после ухода Виктории Барановой была сведена к минимуму. Как вы хотите построить свою работу? Как встретили вас в продакшене?

«1+1 Продакшн» – это большая компания, в ней должно быть полноценным абсолютно все, в том числе обязанности руководителя. Ребята в продакшене, конечно же, большие молодцы. Я очень уважаю профессионализм всех. Но прийти к единой цели мы все равно должны вместе. Я считаю, что это все же хорошо, когда у тебя есть какая-то управляющая структура. Мое назначение они восприняли хорошо. Мы с ними работали над разными проектами и сейчас работаем. Например, с Кристиной Шкабар мы делаем два сериала, с Акимом мы делаем «4 свадьбы», а с Завадюком мы делаем пилот музыкального шоу, который будет в эфире ТЕТ, скорее всего, уже весной. Это будет довольно легкое шоу, в нашем стиле. А до этого мы снимали с ним другие пилоты.

Фото: Александра Йорк, пресс-служба ТЕТ