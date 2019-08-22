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Гарик Бирча готовит для ТЕТ ситком про школу

от Telekritika
От Telekritika 809
Главная Новости Гарик Бирча готовит для ТЕТ ситком про школу

Весной 2020 года на телеканале ТЕТ ожидается выход нового развлекательного проекта «Евродиректор». Режиссер и автор идеи – Гарик Бирча.

Об этом 21 августа во время встречи с журналистами рассказала генеральный продюсер телеканала ТЕТ Виктория Шульженко: «Канал продолжает долгосрочное сотрудничество с Гариком Бирчей. Весной ожидается запуск нового проекта про директора школы».

В пресс-службе канала «Телекритике» сообщили, что производством ситкома занимается продакшен «Далі буде films» при поддержке USAID и участии советницы министра образования и основательницы «Смарт Освіти» Иванны Коберник.

Ситком о том, как в Украине решили провести эксперимент в рамках образовательной реформы и в одну из общеобразовательных школ города директором назначили учителя из Европы. По сценарию, новый директор пытается прижиться на новом месте, наладить контакт с преподавателями и учениками, ввести новые правила и избавиться от пережитков прошлого.

«Мы рады, что можем расширить географию ситкомовских тем и зайти на школьную территорию. Сам проект – уникальный, ведь для его создания мы привлекаем экспертов, которые непосредственно участвуют в реформе системы образования и строят новую украинскую школу. Это возможность посмеяться над существующими, вполне реальными, проблемами и над самими собой, ведь все мы были в школе. А нет лучше комедии, чем комедия, созданная на основе реальной жизни»,  – сказал в комментарии «Телекритике» креативный продюсер канала ТЕТ Роман Лукин.

Запуск проекта ожидается весной 2020 года.

Напомним, в последнем интервью «Телекритике» Виктория Шульженко говорила про долгосрочные планы по сотрудничеству с Гариком Бирчей.

Фото: ТЕТ

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