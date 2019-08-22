Гарик Бирча готовит для ТЕТ ситком про школу

Об этом 21 августа во время встречи с журналистами рассказала генеральный продюсер телеканала ТЕТ Виктория Шульженко: «Канал продолжает долгосрочное сотрудничество с Гариком Бирчей. Весной ожидается запуск нового проекта про директора школы».

В пресс-службе канала «Телекритике» сообщили, что производством ситкома занимается продакшен «Далі буде films» при поддержке USAID и участии советницы министра образования и основательницы «Смарт Освіти» Иванны Коберник.

Ситком о том, как в Украине решили провести эксперимент в рамках образовательной реформы и в одну из общеобразовательных школ города директором назначили учителя из Европы. По сценарию, новый директор пытается прижиться на новом месте, наладить контакт с преподавателями и учениками, ввести новые правила и избавиться от пережитков прошлого.

«Мы рады, что можем расширить географию ситкомовских тем и зайти на школьную территорию. Сам проект – уникальный, ведь для его создания мы привлекаем экспертов, которые непосредственно участвуют в реформе системы образования и строят новую украинскую школу. Это возможность посмеяться над существующими, вполне реальными, проблемами и над самими собой, ведь все мы были в школе. А нет лучше комедии, чем комедия, созданная на основе реальной жизни», – сказал в комментарии «Телекритике» креативный продюсер канала ТЕТ Роман Лукин.

Запуск проекта ожидается весной 2020 года.

Напомним, в последнем интервью «Телекритике» Виктория Шульженко говорила про долгосрочные планы по сотрудничеству с Гариком Бирчей.

Фото: ТЕТ