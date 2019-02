⭐🎤Слепые прослушивания 5: отрыв Тины и первый рекорд на проекте

Спустя 5 эфиров можно смело сказать, что тренеры и авторы проекта, с которыми «Телекритика» общалась ранее, не преувеличивали, убеждая меня в том, что это сезон, пожалуй, самый сильный за всю историю «Голоса країни». Голоса участников и вправду поражают, и даже сложно представить, во что эта вокальная битва обернется в следующих турах. Пока традиционно просуммирую, что после 5-того эфира команды тренеров выглядят следующим образом: Монатик – 15 вокалистов из 16 возможных, Тина Кароль – 14, Потап – 11, Дан Балан – тоже 11.

Вчера первыми на сцену вышел квартет из Львова. Leon Voci поют в стиле классического кроссовера – ребята мечтали создать украинский коллектив, похожий на легендарных три тенора (Паваротти, Каррераса, Доминго). И, кажется, у них это получилось. Исполнение известной песни We are the champions буквально поразило тренерский состав «Голоса», но вот покорило в результате только одну Тину.

Второй на сцену вышла Мария Болгак-Никулина. Мария – профессиональный музыкант. Как рассказала сама певица, вокалом она занималась всю свою жизнь, но несколько лет назад у нее умер близкий ей человек, после чего голос буквально вышел с тела певицы. Спустя время, девушка решила, что только музыка поможет ей залечить раны – так, Мария пришла на кастинг «Голоса» и заинтересовала троих тренеров (Тину, Потапа и Монатика). Свой выбор Мария остановила на Тине Кароль.

Третий участник – Сергей Костецкий. Его можно вспомнить по «Танцях з зірками 2», где тогда еще профессиональный танцор выиграл проект в паре с Лилей Подкопаевой. Как оказалось вчера, помимо танцев Сергей умеет еще и петь. Кстати, в Instagram сама Лилия пожелала Сергею выдержки и победы, помимо, поддержать танцора пришли его коллеги по проекту «Танці». Потап выступление Сергея назвал «Welcome back, man», а вот в качестве тренера вокалист выбрал команду Дана.

Следующей выступила Дарья Телитченко. Девушка не раз была жертвой бодишейминга – ей в открытую говорили, что у нее отличный голос, но вот тело занимает большую часть сцены. Так, пышные формы неоднократно препятствовали ее музыкальной карьеры. Свои силы на «Голосе» Дарья пробовала пять лет назад, но тогда к певице никто так и не повернулся. В этот раз голос девушки покорил Потапа и Монатика. Свой выбор Дарья остановила на последнем.

Даниил Однораленко приехал на «Голос» из небольшого городка Константиновка, что расположился в Донецкой области. По словам вокалиста, именно там большинство людей живут рутинной жизнью и вовсе не имеют амбиций. Лучом света и надежды в этом мире для Даниила всегда было творчество Тины Кароль. Ради Тины он старательно учится вокалу, пытается писать свои песни и получать хорошие оценки в школе, чтобы поступить в Киев. На слепых прослушиваниях парень исполнил песню своего кумира «Космические чувства» и получил ее благосклонность. Вот только к фальцету парня у каждого из тренеров нашлись свои замечания.

Яна Клявиня заставила звездных тренеров Тину и Потапа вспомнить о своей давней конкуренции. Латвийская кавер-исполнительница уже имеет своих поклонников на родине, но решила, что Латвия слишком тесна для нее и выбрала украинских «Голос», и Тину Кароль. Кстати, именно после ее выступления Тина и Потап позировали для зрителей представляя себя на афише блокбастера, который бы мог назваться «Непримиримые». Но шутку зрители, кажется, не оценили.

Владимир Зайончковский – работает в прямом эфире утреннего шоу на одесском телевидении, а также ведет авторскую программу «Культура». В ней Владимир знакомит зрителей с украинскими музыкантами и звездами. На проект молодой ведущий пришел, чтобы воспользоваться своим вокальным талантом и завести полезные контакты со звездами шоу-бизнеса. По его словам, это поможет повысить рейтинг собственного телепроекта – кстати, на моей памяти первое честное признание участника проекта. Помочь в этом ему вызвался Дан Балан.

Наталья Корниленко родилась в небольшом городе в многодетной семье. Четыре года назад старший брат в ресторане праздновал свой день рождения, куда в качестве артиста пригласил Кузьму Скрябина. Наталья тоже пела на том празднике. Скрябину понравилось ее исполнение, он сказал, что с ее талантом ей не место в этом маленьком городе. Это ее сильно вдохновило, и Наталья прислушалась к его совету. Поэтому приехала на кастинг «Голоса». История о знакомстве Скрябина и Натальи до слез довели Попата, который стал единственным, кто развернулся к девушке. Тренер сказал, что у девушки много неточностей в вокале, но что-то все-таки его зацепило.

Следующей исполнительницей после Натальи, которая сумела развернуть тренерские кресла, стала Наталья Краснянская из города Южноукраинск Николаевской области. В реальной жизни певица – бизнес-леди, у которой есть десятки подчиненных, но она мечтает стать яркой звездой украинского шоу-бизнеса. В свое время Наталья победила на конкурсе «Славянский базар», однако, карьера артистки так и не сложилась. По ее словам, перед ней восстал не тот шоу-бизнес, каким она его представляла. Теперь она решила попробовать заново, развернула одно кресло Монатика и пошла к нему в команду.

Влада Бердникова пять раз пробовала себя на кастинге «Голоса», и только в этом году ей удалось попасть на сцену слепых прослушиваний. За то время, пока девушке не улыбалась удача, она создала группу, которую назвала Birdsy и заполучила свою фанзону. Девушка мечтает, чтобы ее песни исполняли не только в Украине, но и во всем мире. Владе удалось развернуть кресло Монатика и отправиться к нему в команду.

Следующей на сцену вышла Анастасия Андреева. Девушка с детства занималась танцами и мечтала стать профессиональной танцовщицей, но однажды во время репетиции получила серьезную травму позвоночника – от дальнейших занятий танцами пришлось отказаться, и девушка увлеклась вокалом. Настя уже второй сезон подряд фанатеет от проекта «Танці з зірками» и очень жалеет, что больше не может танцевать. Этот проект вдохновляет ее, и она решила принять участие в «Голосі», чтобы получить шанс стать вокалисткой танцевального проекта. Насте удалось развернуть три тренерских кресла, попасть в команду Тины и даже получить извинения от Монатика, который признался честно, что если бы в его команде оставались еще места (у тренера осталось лишь одно место, – прим.ред), Андреева однозначно получила бы четыре белых кресла.

Последним участником стал Арсен Журавель, который пришел на проект ради матери. Певец и его сестра росли без отца, поэтому он видел, как мама тяжело работает, чтобы обеспечить детей всем необходимым. Арсен мечтал скорее повзрослеть, чтобы стать маминой надежной опорой. Уже в 13 лет парень начал давать свои первые уроки вокала младшим детям. А после окончания школы пошел работать ведущим в караоке. Впервые за 5 этап слепых прослушиваний именно Арсену удалось развернуть к себе все тренерские кресла, а вот выбор свой молодой исполнитель остановил все-таки на Потапе.

Напомним, следующий, предпоследний этап слепых прослушиваний пройдет уже в это воскресенье в 21:00 на «1+1».