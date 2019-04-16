🎂Сегодня проект «Говорить Україна» отмечает 7 лет в эфире

Годом ранее «Телекритика» разбирала детально феномен такого проекта, как «Говорить Україна » , а также вспоминала, как впервые проект появился в эфире в далеком 2012 году. Сегодня, как сообщает пресс-служба канала, над проектом работает 120 человек. Чтобы снять один выпуск программы требуется минимум 2 часа работы в студии. А работа над историей занимает около 2–3 недель. В случае с резонансными историями процесс съемки продолжается круглосуточно в течение 2–3 дней. А бывает, что этот период растягивается от полугода до 2 лет.

«Через частную историю мы должны рассказать о какой-то общей и глобальной проблеме: например, о том, к чему может привести безразличие, о том, к чему может привести то, когда люди не слышат друг друга, о каких-то человеческих пороках. Поэтому на старте мы сами задаем себе вопрос: “О чем подумает зритель после того, как закончит смотреть программу?”», – рассказывает креативный продюсер ток-шоу от канала «Украина» Юлия Охрименко.

Над проектом работает 120 человек. Чтобы снять один выпуск программы требуется минимум 2 часа работы в студии. А работа над историей занимает около 2-3 недель

По ее словам, для одной программы, где родственники искали друг друга, группа около 8 месяцев потратила только на поиски одного из героев: изучала архивы, ездила по деревням, искала в соцсетях. Программу о девочке с опухолью на лице съемочная группа записала в 2016 году и ждала, пока врачи смогут прооперировать героиню, чтобы рассказать зрителям о том, как она изменилась в конце программы. Но операция все время откладывалась, поскольку после детальных обследований оказалось, что опухоль проросла в мозг. Было сделано около 8 операций, чтобы помочь героине.

После съемок большинство историй не заканчивается. По словам пресс-службы «Украины», редакторы и журналисты продолжают поддерживать связь с героями, узнают, как изменилась их жизнь, иногда становятся настоящими друзьями. Их приглашают быть крестными для детей, зовут замуж, просят редакторов стать их опекунами.

«Программа за эти 7 лет научила меня бесстрашно смотреть в разные стороны, ответственно и с осторожностью относиться к миру людей, который не всегда так хорош, каким мы его представляем. Программа научила меня спокойствию, одиночеству, мудрости, заставила убедиться в том, что надо сначала много раз подумать, чем сделать, ведь за каждый свой шаг мы несем ответственность. И очень часто всем нам надо провести работу над ошибками», – убежден ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов.

Напомним, с конца февраля Алексей Суханов стал ведущим на еще одном проекте «Украины» – «Дивови жні люди». Как создавался проект – читайте в интервью с руководителем Friends production Алексеем Гончаренко.

Фото: пресс-служба ТРК «Украина»