⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы
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⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 59
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Уже завтра, 23 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» стартует долгожданный проект «Дивовижні люди». Как полагается перед большой премьерой, канал позвал создателей проекта, экспертов и нас, журналистов, чтобы за бокалом шампанского обсудить основное – чем проект собирается «брать» аудиторию канала.

Пару недель назад я несколько часов провела с «отцом» «Дивовижних людей», руководителем Friends production Алексеем Гончаренко, обсуждая все тонкости формата. Поэтому, идя на презентацию, мне было важно услышать то, о чем «Телекритика» ранее не знала. Традиционно, подобные презентации сопровождаются некой помпезностью и бравурностью, придавая значимости грядущему проекту. Презентация от «Украины» исключением не стала.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

Одним из первых слово взял ведущий проекта Александр Скичко.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Александр Скичко. Фото: Анна Федорук

«Я, пожалуй, начну с истории о том, как мне предложили принимать участие в проекте. Я помню, что очень скептически отнесся к предложению, так как сразу сказал, что ну не бывает такого, это просто невозможно. Но, когда пришел впервые на кастинг, понял, что это не мистика, это не магия, это то, на что способен мозг».

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

Конечно, так как проект затрагивает чертоги разума, как вы поняли, без дискуссии о том, врожденные ли это способности или приобретенные, ни приглашенные, ни эксперты обойтись не могли.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

В результате, каждый остался при своем мнении. Как уверил меня Анатолий Сябро, директор департамента развлекательных программ «Украины», умения участников – результат труда и только.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Анатолий Сябро. Фото: Анна Федорук

«Для меня особенностью этого формата является то, что он сочетает научный подход с визуальной зрелищностью. Ну и, конечно, этот проект про то, какими способностями может обучиться каждый человек, если будет на это тратить время», – представил проект Анатолий.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

В качестве доказательства навел возраст участников. Итак, самому маленькому участнику – 6 лет, самому взрослому – 59. «Это говорит о том, что свой мозг можно и нужно тренировать в любом возрасте», – подчеркивает Сябро.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

Как тренировать и сколько нужно времени, чтобы стать такими же гениями? – думаю, этот вопрос у каждого присутствующего буквально просверливал голову.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Алексей Суханов в качестве эксперта «Дивовижних людей» рассказывал о своих впечатлениях о проекте. Фото: Анна Федорук

Как пообещали авторы, согласно формату The Brain (Endemol Shine Group) эксперты и участники будут обучать зрителей и рассказывать подробные инструкции о том, как достичь подобных результатов. Что же, посмотрим.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Второй эксперткой стала Маша Ефросинина. Фото: Анна Федорук

А вот Алексей Гончаренко оказался немного другого мнения. С его точки зрения, на проекте будут участники, как и с врожденными талантами, так и с приобретенными. Так что, создатель проекта немного расстроил тех, кто уже вознамеривался так же уверено, как и участники, запоминать километровые цифры, различать сотни запахов или собирать кубик Рубика с закрытыми глазами.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Алексей Гончаренко на презентации проекта. Фото: Анна Федорук

Впрочем, не суть. Главное, чем хотел поделиться Гончаренко с присутствующими – разницей между форматами – нашим и оригинальным. Из того, о чем я не писала ранее:

«Одна из особенностей проекта заключается в том, что у нас есть ряд номеров, которые будут показаны впервые только в Украине. Так как покупая формат, мы могли использовать любые номера из любой другой страны. Но мы решили удивить чем-то своим. Например, номером с телевизорами: на сцене будет много телевизоров, на каждом из них будут ведущие телеканала «Украина», которые будут говорить достаточно сложную информацию с большим количеством цифр, и наш участник должен будет прослушать эту всю информацию со вех телевизоров и потом рандомно повторить слово в слово, сказанное ведущими», — говорит Гончаренко.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

Помимо, наши эксперты могли ставить оценки – это тоже то, чего не было в оригинальном формате.

«Признаюсь, это очень усложнило судьбу наших экспертов, потому что, с одной стороны, надо было и пожурить – объяснить заниженную оценку, но при этом не расстроить и не обидеть талантливых участников» уточнил Гончаренко.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

Плюс, немаловажно было то, что по словам Алексея, у каждого участника был всего лишь один дубль, что означает, что любая пересъемка или досъемка, которые элементарны для любого телевизионного проекта, в случае с «Дивовижними людьми» была запрещена.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

Эксперты особо были немногословны, поблагодарив в унисон канал за возможность стать частью этого проекта. В то время, как Алексей Суханов восхищался увиденным, приоткрыв секрет, что лишь одному участнику поставил низкий бал, Маша Ефросинина хвасталась тем, что не подралась с Олей Поляковой и даже не стала предпринимать попыток выдернуть ей пучок волос. К чему эти откровения – впрочем, неясно.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Эксперты проекта и ведущий Скичко. Фото: Анна Федорук

Ведущая также не сдержала себя, сравнив этот проект с другими, в которых ей доводилось принимать участие. По словам Маши, «все ток-шоу в принципе производятся по одному сценарию, и он телевизионный: есть драматургия, постановка эпизодов, которая призвана вызвать у зрителей определенные эмоции. В «Дивовижних людях» все было построено иначе – каждый эпизод подстраивался под уникальные способности участников».

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

Как подумала не только я, но и другие присутствующие, – в голосе Маши все-таки прозвучала некая обида на «Танці з зірками».

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

Завершилась премьера также традиционно – телеканал «Украина» показал участника, который появится вскоре на экранах «Украины». Поиграв в игры, посмотрев пару фрагментов проекта, допив шампанское и забрав подарочки – все отправились домой отдыхать.

⚡🧠Две тысячи знаков после Пи: на что способны украинцы

Фото: Анна Федорук

И правильно, ведь перед глобальными премьерами всегда стоит хорошенько выспаться.

 

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