Разговорное радио станет не менее популярным, чем ТВ — прогноз

Согласно исследованию Nielsen, проведенному в США, взрослое население (люди, достигшие 18-ти лет, и старше), в среднем, тратит лишь 5 часов и 51 минуту в неделю на телесмотрение с разных устройств. Намного больше времени американцы уделяют аудиоконтенту, а именно — традиционному разговорному радио — 11 часов и 51 минуту, передает washingtontimes.com.

Данный тренд скоро коснется и украинского медиарынка. Это прогнозируют и некоторые отечественные эксперты. Например, маркетинг-директор компании Megogo Иван Шестаков написал в авторской колонке: «За профессиональный подкастинг взялись несколько известных украинских медиа. Чтобы рынок действительно развить, важно, чтобы аудиоконтента было в десятки, а то и в сотни раз, больше. Мы со своей стороны готовы создавать партнерские проекты и помогать существующим».

Радио – фаворит 2019 года

Аналитики Nielsen указывают, что более всего взрослая американская аудитория предпочитает Adult Contemporary radio (AC) и музыку в стиле кантри. Эксперты считают, что популярность радио будет стремительно расти в 2020 году, учитывая факт скорых президентских выборов в США — и кандидаты, и конгрессмены, и политические обозреватели предпочитают дебатировать на радио.

Слушатели младшего возраста больше склонны к Pop Contemporary Hit Radio (CHR) и Urban Contemporary radio. В целом, АC и Pop CHR — два самых популярных жанра среди аудитории возрастом 25-54.

Данные Nielsen подтверждают и эксперты издания Talkers. Они составили рейтинг самых популярных радиошоу страны, первое место в котором занимает программа Раша Лимбо с 15,5-миллионной аудиторией. Радиопрограмма Шона Хэннити с 15 млн слушателей на втором месте. Радиоведущий Дейв Рэмси находится на третьем месте рейтинга с 14 млн поклонников. Затем следуют Марк Левин (11 млн) и Гленн Бек (10,5 млн). Для сравнения: согласно исследованию Nielsen, самый популярный американский новостной телеканал 2019 года, Fox News, в течение прошлого года в прайм-тайме имел охваты 2,5 млн зрителей.

Линейное ТВ все еще на пике популярности

На фоне появления новых ТВ-платформ и каналов, линейное телевидение остается наиболее популярным, собирая 90% американской аудитории. А это значит, что владельцы СМИ, чьи программы занимают первые места в списке самых популярных за год, по-прежнему обласканы рекламодателями. Тем не менее в 2019 году исследователями Nielsen было зафиксировано, что в прямом эфире зрители смотрят только новости и спортивные соревнования, весь остальной тип контента они записывают, откладывая просмотр на потом.

Социальное ТВ — еще больше влияния

2019-й был значимым годом для телевидения и социальных сетей: взлет популярности OTT-сервисов, эксперименты социальных сетей по сокрытию лайков и комментариев, борьба за соблюдение конфиденциальности пользовательских данных, переворот в сфере рекламы, совершенный инфлюенсерами, — все эти факторы сделали социальное ТВ весьма влиятельным, и аналитики Nielsen считают, что измерять уровень его влияния столь же важно, сколь и влияние радио и линейного ТВ.

Согласно рейтингу Nielsen’s Social Content Ratings, благодаря размещению видеоконтента на Facebook и Twitter, взаимодействие пользователей с линейным телевидением выросло на 120 млн зрителей по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году и запланированные стриминги с эфиров футбольных матчей, боксерских поединков и спонтанные трансляции реалити- и талант-шоу, таких как America Got Talent и American Idol, были в топе.

Инфографика: Nielsen

Фото: unsplash.com

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