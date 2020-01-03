Подкасты: почему в Украине нужно популяризировать аудиоконтент и как на нем заработать

Согласно анализу, проведенному экспертами сервиса Woobox, в 2020 году одним из важных трендов развития социальных медиа станут подкасты. В частности, в отчете говорится: «Популярность подкастов растет во всем мире. Поэтому стоит подумать над тем, как и на каких платформах можно задействовать подкасты в качестве маркетингового инструмента». И в компании MEGOGO уже над этим подумали. В своей авторской колонке на «Телекритике» директор по маркетингу и стратегии MEGOGO Иван Шестаков рассказал о том, как и зачем нужно популяризировать подкасты в нашей стране и, самое главное, каким образом можно монетизировать аудиоконтент.

Разговорное аудио, аудиоспектакли, аудиокниги – то немногое, что у нас было, но перестало существовать. Для большинства основная привычка потребления аудио – это музыка. Но ритм жизни постоянно меняется, ежедневно мы стараемся успеть больше, объединить несколько дел или же сделать их одновременно. Эти изменения повлияли и на привычку потребления. Ранее просмотр кино или прослушивание радиопередач были отдельным занятием для которого люди выделяли время. Сейчас мы можем вести машину и слушать истории о феноменальных вещах, заниматься в тренажерном зале и слушать разговорное интервью, готовить ужин и слушать о самых популярных блюдах.

Подкасты появились в 2006 году и сразу завоевали внимание у американской аудитории. Статистика 2019 года показывает, что в США насчитывается 114 млн слушателей подкастов. Более 65% слушают их со своих смартфонов, 25% – с компьютера и 10% – со smart-колонок. 57% американских слушателей уже регулярно потребляют подкасты на протяжении нескольких лет.

Согласно опросу, причины, по которым американцы слушают подкасты, абсолютно разные. 87% выбирают этот контент из-за того, что в процессе можно заниматься другими вещами, 80% слушателей находят преимущество в том, что они доступны на любых устройствах, для 78% важным есть возможность слушать где угодно, а 59% слушателей США уверены, что подкасты делают их умнее.

Украинская аудитория пока не имеет ни опыта, ни привычки потребления этого контента. Музыка так плотно заняла аудионишу в Украине, что мы не думаем о том, что можно слушать подкаст в дороге или на тренировке. Объяснение тут простое: это недостаток качественного контента.

На нашем рынке попросту нет успешных кейсов подкастов. Но, с другой стороны, именно это дает хорошую почву для развития направления. Мы в MEGOGO уже более года работаем над созданием собственных подкастов, анализируем американские и другие мировые форматы. Для нас это было экспериментом и сейчас мы накопили данные о прослушиваниях, отклики пользователей и используем эти знания, чтобы кардинально изменить подход к собственному производству подкастов. И уже скоро представим новые более усовершенствованные проекты.

Что касается причин недостатка аудиоконтента в Украине, они очень простые. Первое и наиболее важное – отсутствие кадров. Есть радиоведущие, дикторы, звукорежиссеры, но нет режиссеров, редакторов и актеров – им просто неоткуда было появиться. Причины: привычка пиратить контент и получать его бесплатно, а также неумение зарабатывать на контенте и, как следствие, производство аудио – все еще убыточное занятие.

Что интересно, вопрос монетизации подкастов остается открытым не только для Украины, но для США и других стран. Это еще то, над чем необходимо работать и искать способы для его развития.

На нашем медиасервисе мы не только размещаем свои подкасты, но и приглашаем других производителей аудиоконтента для совместных проектов. Относительно стоимости контента: все продукты, что бесплатны в интернете – бесплатны и у нас. Также мы постараемся поэкспериментировать с премиальным контентом, в планах разместить его в подписку или даже продавать. Кроме того, у нас есть планы по коллаборации с брендами и обучающими платформами для создания серии лекций, которые будут иметь доступ по покупке. Что касается поштучной продажи – эта история будет более применима к аудиокнигам.

Создавая качественный контент, украинская аудитория постепенно приходит к пониманию того, что за него нужно платить. Ежегодно увеличивается процент осознанных платящих украинцев. Достаточно большое количество потребителей готовы заплатить за фильм, а также за музыку для смартфона. Поэтому к тому, что аудиоконтент будет платным, аудитория готова. К тому же, аудиокниги, которых у нас уже достаточно большое количество, и оно постоянно растет, в основном, по платной модели. Аудитории не нужно объяснять, что книги – это то, что нужно покупать, ведь эта привычка сформирована давно.

Возвращаясь к пользе и преимуществам подкастов, важно понимать, что эволюционно сложилось так, что рассказанные истории – самый визуальный жанр. Технический прогресс меняет нашу жизнь, но наш мозг не менялся последние 50 тыс лет. Поэтому считать видеоконтент более предпочтительным и интересным однозначно не стоит, как и говорить об их конкуренции. Видео, аудио и текстовый контент – абсолютно разные жанры, которые и потреблются в разное время и разных ситуациях.

Подкаст – это, в первую очередь, история. Правильный сторителлинг делает подкаст таким, который хочется непрерывно слушать. Чтобы история получилась действительно захватывающей, мы можем работать неделями только над текстовой составляющей, пока она не получится такой, которая увлекает с первой строчки. Постепенно мы будем наращивать мощности в производстве подкастов и привлекать больше творческих людей для их производства. Важно создать такое количество контента, которое покроет потребности как можно большего количества пользователей.

Анализируя аудиорынок в Украине, мы видим, что среди подкастеров пока что больше любителей. За профессиональный подкастинг взялось несколько известных украинских медиа. Чтобы рынок действительно развить, важно, чтобы аудиоконтента было в десятки, а то и сотни раз, больше. Мы со своей стороны готовы создавать партнерские проекты и помогать существующим.

Инфографика: MEGOGO

Фото: unsplash.com

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