Social Media: 7 маркетинговых трендов 2020 года

В своем корпоративном блоге сервис Woobox опубликовал аналитический материал 7 Social Media & Marketing Trends to Watch in 2020. «Телекритика» приводит выдержки из данного документа.

TikTok продолжит расти

В настоящее время TikTok насчитывает 1,5 млрд пользователей, и его рост будет продолжаться в 2020 году. В целом на продвижение своих брендов в TikTok нацелены не так много компаний, но, если все сделать правильно, кампания в этой соцсети может быть успешной и значительно увеличить количество клиентов. Главное, при разработке кампании, не забывать о том, что в TikTok нужно делиться фановыми видео, которые заставят людей улыбнуться.

Больше видео

Согласно данным исследования «Online Video Forecasts for 2019», проведенного маркетинговым агентством Zenith, время, затрачиваемое на просмотр видео на разных мобильных платформах, составляет 84 мин. Сегодня люди тратят около 1,5 часа ежедневно на просмотр видео также из социальных сетей ─ Instagram Stories, TikTok, Snapchat Stories, которые регулярно смотрят миллионы пользователей. Аналитики прогнозируют, что к 2021 году время просмотров увеличится до 100 мин.

Покупки через соцсети

Благодаря Pinterest и Instagram, пользователи могут легко покупать товары в соцсетях через прямые ссылки. Согласно аналитике сервиса AddThis, пользователи готовы покупать в социальных сетях еще больше. Так, 78% респондентов сообщили, что используют Facebook для поиска новых товаров, а 30% опрошенных отметили, что готовы совершать покупки на таких платформах, как Facebook, Twitter и Instagram.

Мода на подкасты

Популярность подкастов растет во всем мире. Поэтому стоит подумать над тем, как и на каких платформах можно задействовать подкасты в качестве маркетингового инструмента.

Искусственный интеллект и чат-боты как инструменты маркетинга

Использование искусственного интеллекта и чат-программирования для взаимодействия с настоящими и потенциальными клиентами будет продолжать развиваться в качестве метода общения в социальных сетях. В ранее приведенном исследовании AddThis упоминалось, что 70% пользователей соцсетей говорят, что без колебаний купят тот или иной товар через мессенджер или чат-бот. Это отличная возможность для рекламодателей, которые хотят привлечь больше клиентов.

Цифровой детокс

В то время как некоторые медиаплатформы будут развиваться (TikTok, например), популярность других соцмедиа может пойти на спад. Дело в том, что пользователи чувствуют, что перегружены информацией, поэтому все чаще удаляют приложения со своих телефонов. Эту тенденцию подтверждает опрос, проведенный Smart Insights, согласно которому 29% респондентов уже удалили некоторое количество утилит.

Микроинфлюенсеры – новые поп-звезды

Инфлюенс-маркетинг теперь смотрит в сторону микроинфлюенсеров. Недавние исследования показали, что когда дело доходит до рекомендаций и обзоров продуктов, потребители больше доверяют микроинфлюенсерам, чем блогерам, имеющим 250 тыс. подписчиков и больше.

Напомним также, что сервис Later и платформа Fohr провели совместное исследование и определили тренды маркетингового влияния на следующий год.

Фото: unsplash.com

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