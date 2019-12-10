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Instagram Influencer Marketing: тренды развития на 2020 год

от Telekritika
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Результаты совместного исследования Later и Fohr.

Later, сервис отложенного постинга, специализирующийся на Instagram, совместно с платформой Fohr проанализировали поведение инфлюенсеров и обычных пользователей этой соцсети. На основе проведенного исследования были сформулированы несколько маркетинговых трендов на 2020 год.

Меньше постов, больше сторис

Инфлюенсеры все реже делают посты для ленты, однако больше внимания уделяют прямым эфирам, сторис,  IGTV. Согласно прогнозам Fohr, в следующем году лидеры мнений будут публиковать не более двух постов в неделю.

Инфографика Fohr 

Инфографика Fohr

Практически все влиятельные блогеры, независимо от числа их подписчиков, еженедельно будут делиться меньшим количеством контента. Однако есть одно исключение из этой тенденции ─ согласно прогнозам, инфлюенсеры, имеющие 250-500 тыс. подписчиков увеличат частоту публикаций к 2020 году.

Инфографика Fohr 

Инфографика Fohr

Длинные тексты ─ в приоритете

Уже сегодня можно заметить, что текстовые посты постепенно догоняют визуальный контент по степени значимости. Аналитики отмечают, что длина подписей с 2016 года выросла в два раза. К 2020 году средний текст будет состоять из 405 символов.

Чем больше хештегов, тем лучше

По данным Fohr, с 2016 года количество применяемых инфлюенсерами хештегов в постах увеличилось почти в 4 раза.

Инфографика Fohr 

Инфографика Fohr

Также исследователи заявляют, что публикации с хештегами привлекают куда больше внимания подписчиков.

Инфографика Fohr 

Инфографика Fohr

Микроинфлюенсеры больше вовлекают

У микроинфлюенсеров показатель вовлеченности аудитории на 7% выше, чем у инфлюенсеров.

Инфографика Fohr 

Инфографика Fohr

Профили, которые имеют до 25 тыс. подписчиков более эффективны. Поэтому маркетологам стоит постепенно переключать свое внимание с инфлюенсеров на микроинфлюенсеров.

Инфографика Fohr 

Инфографика Fohr

Напомним, что недавно в Украине был анонсирован запуск платформы для бизнес-знакомств Merezha.

Фото: unsplash.com

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