В Украине разработали платформу для бизнес-знакомств Merezha

9 декабря 2019 года в Киеве презентовали платформу, ориентированную на представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), а также консалтинг-экспертов. Она получила название Merezha, сообщает vctr.media.

С помощью данной платформы предприниматели смогут найти экспертов развития своих проектов. Создателями Merezha являются украинское диджитал-агентство ISD Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Основная цель данного продукта — обеспечить прозрачность рынка консалтинговых услуг за счет открытости и доступности.

Работает сервис по следующему принципу: предприниматель регистрируется, описывает бизнес-задачу (например, запуск франшизы), а затем алгоритм подбирает подходящих экспертов и демонстрирует их 20-секундные видеопрезентации. Если кто-то из экспертов понравился, можно добавить его профиль в избранное, изучить его бизнес-кейсы, узнать о ближайших мероприятиях с его участием. Для связи с ним нужно заполнить форму и рассказать о своей компании: указать отрасль, количество сотрудников и оборот средств, а также детально описать бизнес-вызовы. На данный момент в Merezha зарегистрированы 23 эксперта.

«Предпринимателям комфортнее разговаривать с независимыми экспертами, которые представляют сами себя, а не организации. Бизнес опасается ситуаций, когда покупает услугу у одного специалиста, планирует проект со вторым, а реализует — с третьим», — прокомментировал представитель ЕБРР Павел Вдович.

Напомним, что согласно результатам исследования Kantar, самыми популярными среди украинцев сайтами в ноябре 2019 года стали Google, YouTube и Facebook.

Фото: unsplash.com

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