Рада создала ВСК для проверки собственников NewsOne, «112 Украина» и ZIK

17 октября Верховная Рада создала временную следственную комиссию для проведения расследования относительно законности смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию России. Об этом сообщили на официальном сайте Рады. За данное постановление проголосовали 270 народных депутатов.

Председателем комиссии избран народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, а ее заместителем — нардеп Александра Устинова.

В основные задания следственной комиссии вошли:

комплексная проверка обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, «112 Украина», ZIK;

исследование по установлению лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов;

исследование относительно доли на информационном рынке, которая принадлежит телеканалам NewsOne, «112 Украина», ZIK;

проверка сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины;

расследование по осуществлению информационными телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине и других проявлений угроз информационной безопасности Украины;

установление лиц, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к ведению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых создано временную следственную комиссию;

предоставление предложений относительно законодательного урегулирования вопроса о запрете монополизации информационного пространства Украины.

В случае наличия достаточных оснований, ВСК привлечет виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Отчет ВСК о выполненной работе решено заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее, чем за шесть месяцев со дня ее образования.

Напомним, на заседании 9 октября члены Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады решили, что парламенту стоит принять проект по созданию ВСК для расследования законности смены владельцев телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Причина создания постановления – вероятное приобретение данных телеканалов Виктором Медведчуком через подставных лиц.

Фото: Comments.ua

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