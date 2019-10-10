Раде предложили создать ВСК для проверки собственников «112 Украина», NewsOne и ZIK

На заседании 9 октября члены Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады решили, что парламенту стоит принять проект по созданию ВСК (временной следственной комиссии. – Ред.) для расследования законности смены владельцев телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщает «Укринформ».

Создать следственный комитет предложил председатель комитета, народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич. Члены комитета поддержали предложение, сам Шуфрич воздержался. Авторами проекта выступили нардепы от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк и от партии «Голос» Александра Устинова.

Проектом постановления предлагается создать временную следственную комиссию Верховной рады для расследования законности смены владельцев информационных телеканалов и оппозиции информационному воздействию России. Причина создания постановления – вероятное приобретение Виктором Медведчуком через подставных лиц ряда телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

К основным задачам ВСК предлагают отнести:

проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников поступления и движения средств при смене владельцев телеканалов NewsOne, «112 Украина», ZIK;

провести исследование по установлению лиц, которые напрямую либо опосредованно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов;

провести исследование относительно доли в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, которая принадлежит телеканалам NewsOne, «112 Украина», ZIK;

проведение проверки сведений о систематическом распространении вышеуказанными телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.

При наличии оснований предлагается инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Напомним, недавно СБУ допрашивала соратника Медведчука Тараса Козака по делу о терроризме.

Фото: «112 Украина»

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