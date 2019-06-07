🕵Продолжение «Ментовских войн. Харьков» выйдет на экраны этой осенью

Как сообщает пресс-служба телеканала «2+2», в новом сезоне в главных ролях останется Артем Позняк, Богдан Юсипчук и Сергей Листунов.

«Ментовские войны. Харьков 2» – продолжение остросюжетного сериала про борьбу принципиальных оперативников против криминальной жизни родного города, в которой завязаны не только опытные преступники, но и «оборотни в погонах». Решительного и волевого руководителя уголовного розыска Андрея Гордиенко переводят в качестве обычного оперативника в районное отделение, где его встречают с неприязнью и недоверием. Но Гордиенко это не волнует, он берется за серию расследований и вместе с бывшими подчиненными, а сейчас настоящими друзьями, Богданом Харченко и Дмитрием Вороновым, пытается отомстить врагам, разоблачая преступность в рядах чиновников-коррупционеров.

В сериале также можно будет увидеть Таниту Малкову (Татьяна Ожелевская), Анастасию Рулу и Ирину Гулей.

«Обычно на таких долгоиграющих проектах, как «Ментовские войны», сценаристы выдыхаются, а сериал теряет драйв. Но в нашем случае все произошло с точностью до наоборот. По мнению съемочной группы, мы приступили к съемкам самого захватывающего сезона, который приготовил для уже любимых главных героев непредсказуемые сюжетные повороты. Так, опер Харченко сменит профессию, сердцеед-Воронов найдет свою любовь, а подполковнику Гордиенко предстоит… умереть. И это только начало», – комментирует Лариса Марцева, креативный продюсер сериала.

Сьемки сериала «Ментовские войны. Харков-2» проходят в Киеве. Производством сериала занимается «1+1 Продакшен» по заказу телеканала «2+2». Режиссеры: Валерий Рожко, Тарас Рыбальченко. Продюсеры: Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Лариса Марцева, Владимир Андриюк.

Напомним, сейчас телеканал «2+2» запустил повтор первого сезона «Ментовских войн. Харьков». Доля проекта колеблется от 5 до 7% при средней доле «2+2» от от 4,4 до 5,7%.

Фото: «Ментовских войн. Харьков»