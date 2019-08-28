«Плюсы» в партнерстве с VIACOM запустят еще два телеканала

В октябре 1+1 media в партнерстве с международной телегруппой VIACOM запустят два премиум-телеканала для провайдеров платного телевидения. VIACOM планирует адаптировать в Украине два международных вещателя холдинга: семейный киносериальный телеканал и детский.. В первом полугодии следующего года компании Film.UA Group и StarMedia планирует запустить туристический телеканал с уклоном на путешествия по Украине. Дистрибутором новых вещателей будет 1+1 media. Об этом 27 августа на пресс-ланче 1+1 media рассказал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

«В октябре мы запускаем еще два новых канала VIACOM. Пока не готов назвать их – есть некие юридические формальности, поэтому публично не можем сказать. Но, надеюсь, в сентябре, когда будет полностью подписаны все документы, вы узнаете название этих телеканалов. Это детский канал и телеканал фильмов семейного просмотра», — сообщил Андрей Мальчевский

В нише семейного киносериального канала с пула вещателей VIACOM работает Paramount Channel, в портфолио детских каналов VIACOM кроме Nickelodeon и Nick Jr есть телеканалы Nicktoons, Nick at Nite и TeenNick.

Напомним, 23 августа 1+1 media представила обновленный пакет дистрибуции: в портфолио 1+1 media distribution были добавлены два телеканалы производства Film.UA Group – киносериальный FILMUADRAMA и кулинарный «КУС-КУС». Дистрибуция FILMUADRAMA переходит к «Плюсам» с 1 января следующего года. До этого дистрибуцией канала занималась компания «Виа медиа» — структурное подразделение «Воли». «КУС-КУС» планирует получить спутниковую лицензию в сентябре этого года, все документы уже поданы в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, после чего начнется его дистрибуция провайдерами платного телевидения.

В начале следующего года Film.UA Group и StarMedia планирует запустить общий туристический телеканал с уклоном на путешествия Украиной и отдать этот вещатель на дистрибуцию холдингу «Плюсов». «Мы продолжаем сотрудничество с Film.UA Group и StarMedia. Идут разговоры о том, что в следующем году, в первом полугодии, они запустят канал позновательно-путешественной тематики. Тревел-канала у нас нет. В Украине есть много чего посмотреть. Вот они и работают в этом направлении. Возможно, в следующем году появится еще один нишевий телеканал», — добавляет Андрей Мальчевский.

Отметим, у Film.UA Group и StarMedia уже есть пока один общий телеканал – киносериальный Bolt.

Сегодня предложение 1+1 media distribution насчитывает 26 разножанровых телеканалов премиального качества, 13 из которых доступны для просмотра в HD-версиях. По прогнозам группы, все эти телеканалы вместе в начале следующего года сгенерируют до 30% общего телесмотрения в системах платного ТВ.

Фото: Александра Йорк