В портфолио 1+1 media появились два канала FILM.UA Group

В рамках расширения стратегического партнерства с FILM.UA Group 1+1 media добавила в портфолио 1+1 media distribution тематические телеканалы FILMUADrama и «КУС-КУС». Сейчас группа 1+1 media начинает переговоры с провайдерами о включении этих телеканалов в их пакетные предложения с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

1+1 media также продлила соглашения о дистрибуции телеканалов 36.6 TV и Bolt, которые к новому телевизионному сезону обновили свои программные сетки. Вместе с FILMUADrama и «КУС-КУС» Bolt и 36.6 TV представят зрителям более 1000 часов премьерного контента следующего года. Пресс-служба сообщает, что все эти каналы доступны в SD и HD-качестве.

«Благодаря расширению сотрудничества с FILM.UA Group 1+1 media становится единственным в Украине медиадистрибьютором, который одновременно эксклюзивно дистрибьютирует телеканалы трех крупнейших украинских производителей контента − Star Media, «Квартал 95» и FILM.UA Group. Убежден, что наше партнерство не только простимулирует производителей к созданию нового и интересного зрителю контента, но и дополнительно скажется на развитии рынка платного телевидения», − прокомментировал директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media Андрей Мальчевский.

«Создание новых тематических каналов FILM.UA Group имеет целью увеличение количества и качества производства отечественного контента, который способен конкурировать за внимание зрителей как на локальном рынке, так и за его пределами. Мы уверены, что стратегия развития семейства PayTV-каналов укрепит позиции FILM.UA Group не только как украинской студии-мейджора и крупнейшего производителя успешных фильмово-сериальных проектов, а и производителя телевизионного контента. Мы расширяем плодотворное сотрудничество и продолжаем развитие PayTV-направления вместе с нашим партнером и дистрибьютором 1+1 media», − отметил операционный директор PayTV направления FILM.UA Group Нариман Гусейнов.

FILMUADrama − это телеканал, который круглосуточно транслирует отечественный контент. В основе сетки вещания телеканала − мелодраматические, комедийные и драматические сериалы и фильмы исключительно производства киностудии FILM.UA. Телеканал ориентирован на семейную аудиторию. Кроме развлекательного контента, в эфире телеканала зрители увидят тематические программы о мире украинского кино.

«КУС-КУС» − это специализированный развлекательно-познавательный телеканал, который демонстрирует разнообразие кулинарных направлений, учит и пропагандирует культуру приготовления и приема пищи. Программы канала ориентированы на всю семейную аудиторию. Наполнение «КУС-КУС» включает в себя теорию и практику приготовления пищи, интересные факты, историю кухонь народов мира и разных культур, а также программы о вкусной и полезной пище.