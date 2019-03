⭐Первый бой на «Голосі країни»: 13 вокалистов покинули проект

Как мы писали ранее, первый тур «Голоса країни» подошел к концу – звездные тренеры наконец-то заполнили свои команды. По результатам слепых прослушиваний команды Тины Кароль, Дана Балана и Монатика насчитывали по 17 исполнителей, команда Потапа – 16. Давайте узнаем, как прошел первый этап второго тура и сколько участников осталось в командах звездных тренеров.

Открыли вокальный бой участники команды Потапа – Александр Мельник и Наталья Повстяна. Пара исполнила лучшую песню года по версии премии «Оскар» Shallow. Потап дал шанс Наталье, однако во время вокальной «кражи» Тина Кароль решила пригласить в свою команду Александра и дать шанс вокалисту продолжить участие в проекте.

Следующими на сцену вышла пара участников из команды Дана Балана – Марина Фижделюк и Ангелина Василевская. Девушки исполнили всем известную композицию Николая Мозгового «Край». Дан Балан позволил пройти дальше Марине. Однако Потап решил дать шанс Ангелине и в результате «кражи» забрал ее в свою команду.

Третьими на сцену «Голоса» вышли участники команды Тины – Ксения Бахчалова и Роман Бурасанзве. Вокалисты исполнили песню Sia – Titanium. Тина решила оставить в своей команде Ксению, а Дан и Монатик решили не упускать Романа. Парень все-таки остался в шоу, попав в команду Дана.

После этого побороться за участие в следующем туре вышли участники из команды Монатика – Наталья Краснянская, Влада Бердникова и Дарья Телитченко. Монатик решил оставить в своей команде Дашу. Но Потап опять воспользовался «кражей» и дал шанс Наталье продолжить бой в проекте. Таким образом Потап попрощался с Ангелиной Василевской, которую ранее «похитил» из команды Дана. Проект также покинула Влада Бердникова.

На сцену снова вышли участницы команды Потапа – Виктория Ягич и Аделина Шевченко. Девушки исполнили песню «Пьяное солнце». Потап решил дать шанс Виктории. К сожалению, Аделина покидает проект.

Следующие на сцене «Голоса» – подопечные Дана Балана Оксана Муха и Михаил Димов с песней «В темну нічку». Дан Балан предпочел Оксану. Но Потап снова воспользовался «кражей» и забрал в свою команду Михаила. Так что Наталья Краснянская из команды Монатика, ранее спасенная Потапом, была вынуждена покинуть проект.

Далее в вокальных боях приняли участие еще одни подопечные Тины Кароль – квартет Leon Voci и Шайе Огенетеджири. Вокалисты исполнили хит Attention. По решению Тины, квартет Leon Voci остался в команде. А вот Шайе Монатик «украл» в свою команду.

На сцене «Голоса країни» – подопечные Монатика Николай Задерей и Анна Волобуева, которые спели дуэтом песню «Два вікна». Анна Волобуева остается в команде Дмитрия, а Николай покидает проект.

Продолжили вокальные бои участники команды Потапа. Екатерина Гудым и Карина Арсентьева исполнили песню Sia – Cheap Thrills. По решению судей, Карина прошла дальше, а Екатерина покинула «Голос».

Очередной дуэт Дана Балана, состоящий из Хейтама Рафи и Сергея Костецкого, в ходе вокального боя исполнили песню Aicha. В результате Дан оставил Хейтама в своей команде, а вот Сергей был вынужден покинуть проект.

Лидия Горошко и Богдан Богославец из команды Тины Кароль исполнили композицию «Росте черешня в мами на городі». Тина Кароль предпочла Лидию, а Потап решил спасти Богдана. Таким образом Михаил Димов из команды Дана Балана, спасенный ранее, покидает наше шоу.

Участники команды Монатика Андрей Хорисенко и Анастасия Каманина исполнили хит Hymn for the weekend. Дмитрий сказал, что Анастасия выглядит куда уверенней на сцене, а поэтому дал шанс Андрею, чтобы тот мог усовершенствовать себя как вокалист. Соответственно Каманина была вынуждена уйти из проекта.

Наталья Корниленко и Арсений Журавель из команды Потапа вышли на сцену «Голоса» с лирической песней группы Скрябин – «Спи собі сама». Потап пригласил в свою команду Арсения. К сожалению, Наталья покидает проект.

Участники команды Балана Владимир Зайончковский и Влад Чижиков спели песню Can not feel my face. Дан предпочел Владимира. Влад же благодаря вокальной «краже» попадает в команду Потапа. Богославец Богдан, украденный ранее Потапом из команды Тины Кароль, покидает шоу.

Даниэль Швец и Андрей Карпов из команды Монатика выступили с песней It's a man's world. По решению Монатика, дальше прошел Андрей Карпов. Оставить Даниэля в проекте захотели Тина и Потап. Даниэль предпочел Тину, а соответственно лишил возможности украденного ранее Александра Мельника продолжить битву в проекте.

Завершили первый бой Андрей Хайат и Гульназ Хасанова – подопечные Тины Кароль. Тина решила оставить Андрея в свей команде. А вот Монатик решил так просто не отпускать татарскую певицу и «похитил» Гульназ. Соответственно, Шайе пришлось покинуть «Голос країни».

Итак, по результатам первых боев в команде Монатика остаются: Дарья Телитченко, Анна Волобуева, Андрей Хорисенко, Андрей Карпов и спасенная во время вокальной «кражи» Гульназ Хасанова. В команде Балана: Марина Фижделюк, Оксана Муха, Хейтам Рафи, Владимир Зайончковский и спасенный Роман Бурасанзве. У Тины: Ксения Бахчалова, квартет Leon Voci, Лидия Горошко, Андрей Хайат и спасенный в результате вокальной «кражи» Даниэль Швец. У Потапа тоже пять вокалистов: Наталья Повстяна, Виктория Ягич, Карина Арсентьева, Арсений Журавель и спасенный при вокальной «краже» Влад Чижиков.

Напомню, следующий этап вокальных боев состоится в это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1». В нем примут участие 34 вокалиста из 4 звездных команд.

Заглавное фото: «1+1»