💫🎤 Слепые прослушивания «Голоса країни» завершились
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💫🎤 Слепые прослушивания «Голоса країни» завершились

от Telekritika
От Telekritika 17
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3 марта на канале «1+1» прошли последние слепые прослушивания, на которых произошло то, что никто не ожидал – были добавлены экстра-места каждому тренеру.

Итак, первым на сцену «Голоса країни» вышел Гиорги Дарахвелидзе с песней All I want, к которому развернулись Дан Балан и Монатик. Как часто случается в жизни, Гиорги планировал строить карьеру дипломата, но, услышав свое сердце, отдал всего себя музыке. Парень уже выступал на «Голосі країни» два года назад, но тогда удача ему не улыбнулась. В этот же раз Гиорги, завоевав одобрение тренеров, ушел в команду Дана Балана, узревшего в парне «большую душу и реальный талант».

Александр Тесленко с песней When I was your man надеялся на свою личную победу и его вера в себя не подвела – он пополнил команду Дана Балана. Парень «срезонировал» с Даном, у которого оставалось последнее вакантное место. Певец понял, что голос Александра Тесленко – это знак свыше, поэтому развернул свое кресло. «Я сейчас смотрю на тебя и вижу, что помимо голоса, у тебя прекрасная аура, прекрасный взгляд – чистый, искренний», - прокомментировал свой выбор артист.

 «Если ты из села, это ничего не означает», - сказал Артем Банар, который подготовил к исполнению песню Джамалы «Обещание». И он был прав, ведь его голос развернул к себе аж три кресла - Монатика, Тины Кроль и Потапа. Артем выбрал Потапа и продолжит борьбу в «Голосі країни». Mонатик, в свою очередь, услышав голос Артема, поблагодарил продюсеров за то, что у тренеров есть шанс набирать в команду таких уникальных участников.

Виктория Олейник исполнила композицию прошлогодней победительницы Евровидения Нетты Toy. Девушка выступила на сцене сидя из-за травмы. Это не помешало развернуть Виктории кресла Монатика и Потапа. «Я всем докажу, что я достойна», - сказала девушка и попала в команду Монатика, перед этим поставив на ноги зал и «заставив» тренеров устроить настоящую борьбу за ее Талант.

Дарья Ворончук спела песню Монатика, но развернула к себе Потапа и Тину Кароль. «Ты очень музыкальна и органична, и я думаю, что тебе пригодятся мои музыкальные наставления», - так хотела Тина Кароль видеть девушку в своей команде, но Дарья выбрала Потапа.

Слепые прослушивания на «Голосі країни» завершились удачным выступлением львовянки Оксаны Мухи. «Моя миссия на Голосе – не дать погибнуть песням, которые для нас создала легендарная Квітка Цісик». Оксана выбрала тренером Дана Балана, которого исполнение песни поразило до глубины души.

По результатам слепіх прослушиваний в командах Дана Балана, Тины Кароль и Monatika по 17 вокалистов, а у Потапа – 16. Далее зрителей ждут этап Вокальных боев. Следующий выпуск шоу «Голос країни» смотрите 10 марта, в воскресенье, в 21:00 на «1+1».

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