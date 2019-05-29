🎈Paramount Comedy анонсировал премьеру нового сериала

Развлекательный телеканал Paramount Comedy, который транслирует культовые и популярные зарубежные сериалы на украинском языке, анонсировал выход нового сериала «Олд Скул». События «несутся» в девяностых годах и описывают жизнь преподавателей и учеников академии Уильяма Пенна – учебного заведения, который посещают герои сериала «Голдберги».

«Если вы с ностальгией вспоминаете свою школьную и студенческую жизнь, то вам обязательно понравится этот сериал. Но на этот раз вы сможете заглянуть «за кулисы» и увидеть обратную сторону учебного процесса. Уверена, что зритель поймет, какого героизма требует работа преподавателя, и почувствует непреодолимое желание позвонить классному руководителю с извинениями за все, как каждому из нас казалось, невинные шутки», – прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор Paramount Comedy Украина.

В центре сюжета «Олд Скул» четверо героев – директор академии Джон Глескотт и спортивный тренер Рик Меллор, которые постоянно выясняют профессиональные отношения, преподаватель-энтузиаст Чарли Браун по прозвищу Си Би, а также молодая учительница Лэйни Льюис, которая недавно сама закончила обучение в академии и активно пытается вжиться в роль преподавательницы и завоевать авторитет среди своих учеников. Они, в свою очередь, тоже не прочь добавить преподавателям головной боли, а потому никогда не упускают шанс совершить что-то эксцентричное и перевернуть школьный уклад вверх ногами.

Премьера состоится на телеканале Paramount Comedy уже в этот четверг, 30 мая, в 21:00.

Вчера «Телекритика» сообщала о запуске первого ситкома «UA:Першого».

Фото: Paramount Comedy