⚒ Общественный вещатель снял сериал о «совковой» бюрократии

Новый проект, который уже получил название «Бюджетники», будет состоять из небольших комедийных историй о людях, которые ежедневно сталкиваются с особенностями функционирования современных украинских бюджетных учреждений. С помощью гиперболизации и юмора творческая команда проекта попробовала обратить внимание общественности на старую-добрую «совковость» нашей системы, несмотря на все громкие заявления политиков о «змінах» и «перемогах».

Цель проекта, уверяют на канале, сугубо развлекательная, но за юмором, конечно, кроется большая проблема сознательности украинцев и их реального отношения к бюрократии.

«В нашей стране вроде как происходят изменения, но на практике они не работают. Вот, например, сейчас в Украине действует система электронной регистрации к врачу, однако, когда мы к нему приходим, то опять-таки видим огромную очередь, и нововведения не очень-то изменили это, все осталось по-прежнему. Это такие детали, которые мы обычно не замечаем или к которым относимся как к должному, потому что мы уже привыкли к этому, — комментирует исполнительный продюсер просветительского направления «Общественного», а также главный режиссер-постановщик проекта «Бюджетники» Владимир Ладыжец. – А когда ты видишь себя со стороны, видишь те же ситуации, в которые попадаешь ежедневно, то это заставляет задуматься: «Да я такой же! Почему я так делаю? Может, надо измениться? Мы хотим, чтобы наша страна менялась к лучшему. Но мы хотим вносить эти изменения с помощью юмора».

Главные роли в скетчкоме сыграют комедийные актеры команды «30+» из города Житомира Дмитрий Слипаченко, Вадим Новицкий и Иван Кухарчук.

Во время съемок «Бюджетников» творческая группа пыталась воспроизводить ситуации и находить локации, которые были бы максимально приближены к реальности. По мнению главного режиссера-постановщика проекта «Бюджетники» Владимира Ладыжца, делалось это для того, чтобы во время просмотра зрителя ничего не смущало и не отвлекало.

«Человек должен включать телевизор и на экране видеть то, что он видит каждый день вокруг себя. И именно в этих простых локациях и раскрывается простой юмор, который понятен каждому. Здесь нет вымышленных ситуаций, которые обычно внушают своему зрителю другие каналы. «Бюджетники» – это о людях, таких как мы с вами».

Премьера нового развлекательного скетчкома «Бюджетники» состоится уже в это воскресенье, 2 июня, на «UA:Перший» в 15:25.

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Заглавное фото: «UA:Перший»