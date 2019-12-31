Новый канал покидает руководитель пресс-службы Светлана Цыбанева

Светлана Цыбанева, руководитель пресс-службы Нового канал сообщила на своей странице в Facebook о прекращении сотрудничества с вещателем.

Свой уход Светалана прокомментировала «Телекритике» так: «Я завершила все поставленные передо мной задачи. Первая – перестроила работу пресс-службы Нового канала. Теперь я спокойна, что девочки справятся с любыми вопросами. Вторая задача была более масштабной – вывести Новый канал с последнего места по pr-проявлениям в СМИ (ТОП-6 каналов), на четвертое. Сделано. Мы стабильно на четвертом, а по некоторым показателям, и на третьем, втором и первом месте. В октябре, по данным аналитиков, у нас были самые высокие показатели за все три года. Так что на этой позиции все сделано. Новый год – с нового листа».

Где далее будет работать Светлана Цыбанева, пока неизвестно.

«Телекритика» также ждет комментария от генерального директора Нового канала Алексея Гладушевского.

Светлана Цыбанева работала на Новом канале с октября 2017 году. До этого она была руководителем пресс-службы на телеканале «Интер».

Фото: Facebook Светланы Цыбаневой

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