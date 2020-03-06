Нацсовет изъял RTVI из перечня разрешенных телеканалов

6 марта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании запретил российский международный информационный телеканал RTVI.

6 сентября 2018-го и 7 марта 2020-го Нацсовет приостанавливал ретрансляцию RTVI из-за антиукраинской информационной политики и показа российских фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

С 24 февраля по 1 марта 2020-го регулятор провел мониторинг, который показал, что телеканал снова нарушил законодательство. В частности, регулятор зафиксировал трансляцию фильма «Выстрел» с участием Владимира Меньшова; программы «На троих» с участием Николая Цискаридзе; трансляцию фильма «Куприн. Фильм 3. Поединок» с участием Михаила Пореченкова.

Кроме того, 1 марта 2020-го канал транслировал передачу «Редакция. Специальный репортаж» (про российских ученых) во время которой была показана карта, где Крым был обозначен территорией России.

Таким образом, регулятор выявил систематические нарушения телеканалом ч.2 ст.6 Закона Украины «Про телевидение и радиовещание», ч.1 ст.288 Закона Украины «Про информацию».

18 февраля 2020 года Brenrose Spain S.L. проинформировал Нацсовет письмом об изменении правообладателя иностранного телеканала RTVI и его юрисдикции: с юрисдикции Королевства Великобритании на юрисдикцию Королевства Испании.

Учитывая все зафиксированные нарушения, Национальный совет решил изъять из перечня иностранных программ телеканал RTVI.

Телеканал RTVI был включен в список адаптированных иностранных каналов 2 апреля 2008 года. У вещателя британская лицензия, выданная местным регулятором Ofcom, правообладатель – лондонская компания Brenrose Limited. Несмотря на британскую лицензию — канал является российским, он работает для русскоязычной аудитории. Официальный владелец – Руслан Соколов, экс-глава государственного пропагандистского канала Минобороны РФ «Звезда».

Фото: «Википедия»

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