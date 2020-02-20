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Нацсовет добавил в список адаптированных каналов три нелицензированных иновещателя Кирноса

от Telekritika
От Telekritika 622
Главная Новости Нацсовет добавил в список адаптированных каналов три нелицензированных иновещателя Кирноса

Каналы будут доступны в украинских кабельных сетях.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 20 февраля во время заседания внес в список адаптированных иностранных телеканалов три новых вещателя – 4ever Cinema, RUMusic и UAMusic. Этим же решением регулятор исключил с числа адаптированных телеканалов вещатель TV1000 East, оно вступит в силу не ранее чем через месяц.

Страной-правообладателем телеканалов 4ever Cinema, RUMusic и UAMusic указаны США. Язык вещания первого – русский, двух других – украинский и русский. Ранее Нацсовет пытался адаптировать иностранные телеканалы 4ever cinema, Ru music и UA music, но вопрос был перенесен на неделю из-за неявки представителей. Тогда член Нацсовета Олег Черныш сказал, что телеканалы на самом деле украинские и принадлежат совладельцу и директору компании Vianet Рудольфу Кирносу. У каналов отсутствует спутниковое вещание и американские лицензии.

Среди членов Нацсовета только Олег Черныш высказал свои опасения касательно того, что таким образом на украинское телевидение может прийти любая иностранная  компания, которая занимается чем угодно, и податься на адаптацию. Вопреки тому, что он посоветовал Рудольфу Кирносу получить лицензию хоть в какой-то европейской стране, Нацсовет не увидел причин отказать каналу в регистрации и вещании на территории Украины и большинством проголосовали за внесение каналов в список адаптационных. 

Такое решение, по словам  главы Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Натальи Клитной, вызывает довольно много вопросов, особенно в контексте того, что, вещая на территории Украины, каналы, по сути, не попадают под юрисдикцию страны и не должны соблюдать квоты национального продукта. В комментарии “Телекритике” она сказала, что «это опасно, так как если средство массовой информации или чиновник получает специальную лицензию или разрешение, соответствующие государству той страны, где он функционирует, то данное государство отвечает за производимый контент канала. Оно проводит проверки и мониторинги под юрисдикцией страны, где проходила регистрация. То есть, в случае чего – Нацсовет должен апеллировать к регулятору соответствующей страны. Но в данной ситуации – аппелировать не к кому». 

Решение Нацсовета Клитная называет прецедентом: «Это действительно прецедент. Обычно Нацсовет очень тщательно относится к внесению изменений в перечень адаптированных иностранных телепрограмм и все проверяет. Он даже обращается к регуляторам соответствующих стран и узнает, действительно ли есть такая лицензия, ведет ли программа местное вещание или оно осуществляется на территории других стран или территорий, ограниченных вещанием в государстве, где была получена лицензия. А в данном случае даже невозможно проверить, так как нет специального разрешительного документа и специального регуляторного органа в этой сфере».

Мы ожидаем комментарии представителей индустрии, новость дополняется.

Фото: Александра Йорк

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