Нацраду просять повторно розглянути питання щодо каналів Кірноса

«Комітет ТелеЕтики» вважає неприпустимим рішення Нацради від 20 лютого щодо внесення до списку адаптованих телеканалів трьох іноземних мовників Рудольфа Кірноса – 4ever Cinema, RUMusic та UAMusic. Комітет підготував відповідне звернення до Ольги Герасим’юк, в якому вимагає повторно розглянути це питання. Відповідне звернення опубліковане на Facebook-сторінці Комітету.

У Комітеті звертають увагу, що таке рішення регулятора може призвести до негативних наслідків для національної безпеки: «Внаслідок таких поспішних та нелогічних дій із боку регулятора, який має забезпечувати рівні умови для усіх учасників ринку, будь-який телеканал може зареєструватись як адаптований та мовити без ліцензії та без сплати усіх ліцензійних зборів відповідно до законодавства та транслювати контент, який потенційно може становити загрозу національній безпеці України».

Комітет просить Нацраду повторно вивчити питання внесення мовників 4ever Cinema, RUMusic та UAMusic до Переліку адаптованих іноземних каналів та вжити необхідних правових заходів для забезпечення можливості виконання положень конвенції щодо дотримання прав сторін та захисту своїх прав, а саме − вживати відповідних заходів для усунення порушення прав з боку каналів та звертатись для врегулювання спірних питань до зарубіжного регулятора, який наразі не підтверджений.

«Ми підтримуємо ідею того, що український глядач має право отримувати доступ як до вітчизняного, так і до закордонного телевізійного контенту за його смаком, але, аби не допустити втрати контролю держави над проникненням пропаганди та неприйнятної інформації, яка може нанести моральної шкоди нашим співвітчизникам через брак контролю з боку регулятора, ми закликаємо вас до відповідального розгляду підтверджень з боку каналів, які бажають пройти адаптацію та мовити в Україні», – йдеться в заяві Комітету.

Нагадаємо, 20 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під час засідання внесла до списку адаптованих іноземних телеканалів три нових мовники – 4ever Cinema, RUMusic та UAMusic. Цим же рішенням регулятор видалив з-поміж адаптованих телеканалів мовник TV1000 East. Країною-правовласником телеканалів 4ever Cinema, RUMusic та UAMusic вказані США. Мова мовлення першого ─ російська, двох інших ─ українська та російська. У каналів немає супутникового мовлення та американських ліцензій, але Нацрада не бачить причин відмовити каналу в реєстрації та мовленні на території України.

Рішення викликало багато запитань у представників медіаіндустрії. За словами голови Асоціації правовласників і постачальників контенту Наталії Клітної, воно викликає чимало запитань, особливо у контексті того, що, мовлячи на території України, канали, по суті, не потрапляють під юрисдикцію країни і не повинні дотримуватися квоти національного продукту. Виконавча директорка Національної асоціації медіа Катерина М’яснікова також назвала рішення регулятора прецедентом. А виконавчий директор Індустріального телевізійного комітету Ігор Коваль зауважив, що країна або має створити єдині умови для всіх мовників, які хочуть мовити в Україні, або «ми отримаємо таку ситуацію, коли мовники будуть юридично бігти з країни, але продовжувати працювати в Україні на підставі ліцензій або інших дозвільних документів інших держав».

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