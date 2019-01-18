🎥⭐ На «1+1» презентовали новый сезон «Голоса країни»
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🎥⭐ На «1+1» презентовали новый сезон «Голоса країни»

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 13
Главная ТВБекстейджи 🎥⭐ На «1+1» презентовали новый сезон «Голоса країни»

В столичном планетарии под звездным небом вчера, 17 января, телеканал «1+1» презентовал новый, девятый сезон главного вокального шоу страны «Голос країни». Место презентации было выбрано неспроста. По словам организаторов, в этом сезоне они будут исполнять роль астрономов и открывать новые звезды, правда, только в шоу-бизнесе.

За несколько дней до нового года у меня была возможность посетить первые слепые прослушивания на новый сезон «Голоса країни», поэтому я охотно согласилась посетить презентацию и самого сезона. И, да, пускай в этом году знаменитостей среди участников не будет, как это было, к примеру, в прошлом году, зато на открытии сезона их было предостаточно.

Казалось, что «Плюсы» нарочно позвали всех звезд канала, хотя гости такие мои предположения отклоняли. Дескать, похоже, это будет один из самых сильных сезонов вокального конкурса, а такое пропустить невозможно.

Как проходила презентация – смотрите в нашем видео:

Среди приглашенных я заметила коллективы LUKA, KOLA, Марту Адамчук, участников проекта «Танці з зірками» Максима Ежова, Яну Заец, Марию Шмелеву, Женю Кота, Игоря Кузьменко, победителей сезона Илону Гвоздеву и Игоря Ласточкина, главного хореографа сезона Алену Шоптенко, актеров сериала школа Алену Курту, Никиту Вакулюк, Андрея Бойко, Яну Андрееву, ведущих канала Нелю Шовкопляс, Игоря Циганника, Александру Лободу, Жана Грицфельдт и других.

Напомню, что новый сезон «Голосу країни» стартует уже в это воскресенье, 20 января, в 21:00.

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