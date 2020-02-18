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Менеджеры 1+1 media вошли в состав жюри Promax Europe Awards

от Telekritika
От Telekritika 507
Главная Новости Менеджеры 1+1 media вошли в состав жюри Promax Europe Awards

Премия вручается за выдающиеся достижения и успешные кейсы европейской ТВ-индустрии.

Сотрудники 1+1 media вошли в состав жюри почетной премии в области промоушена, дизайна и маркетинга Promax Europe Awards. Об этом сообщает 1+1 media на своей Facebook-странице.

В частности, менеджеров группы пригласили стать членами жюри финального раунда судейства премии, который определит ее победителей. В Киеве будет помогать выбирать лучшие кампании года руководитель управления маркетинга «1+1» Наталья Вовк, руководитель отдела эфирного промо «2+2» Антон Кривицкий и руководитель управления крупных развлекательных проектов Владимир Завадюк.

Параллельно со столицей Украины судейство будет проходить в Испании и Чехии. Приглашенным членом жюри в Праге стал Александр Кулаков, руководитель отдела эфирного промо и дизайна канала ТЕТ.

Кроме этого, Наталья Вовк вместе с креативным директором «1+1» Еленой Гамеевой станут спикерами на Promax Europe Conference, которая пройдет в марте 2020 года в Мадриде.

Напомним, проекты 1+1 media неоднократно попадали в шорт-лист Promax Awards и побеждали в различных категориях у мировых гигантов индустрии.

Ранее «Телекритика» писала, что финальный раунд премии Promax Awards: Europe пройдет в Киеве.

Фото: 1+1 media

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