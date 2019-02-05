📺 Конкурент поставил под сомнение рейтинг хита Netflix

Как сообщает The Hollywood Reporter, в понедельник исполнительный директор кабельного телеканала FX (принадлежащего медиахолдингу 21th Century Fox) Джон Ландграф уделил много внимания сервису-конкуренту во время полугодового отчета перед прессой.

По его словам, заявления Netflix о том, что за четыре недели с момента релиза на сервисе сериала «Ты» его посмотрели порядка 40 млн семей, «и близко не являются адекватной долгосрочной оценкой» популярности шоу.

Цитируя данные Nielsen, опирающиеся на рейтинги отдельных эпизодов, Ландграф предположил, что реальная аудитория сериала «Ты» в 5 раз меньше, чем заявленная пресс-службой Netflix. Сериал «Сексуальное просвещение» с Джиллиан Андерсон, по его оценкам, посмотрели около 3,1 млн зрителей, но не 40 млн, как утверждает Netflix.

«Мне кажется, ментальность “победитель забирает все” не идет Америке на пользу», – поясняет Ландграф.

Однако и CEO канала FX, и аналитики Nielsen просто не в состоянии учесть количество просмотров шоу Netflix с мобильных устройств, так что их оценки, равно как и не подкрепленные фактами заявления Netflix, вероятнее всего, нужно воспринимать с долей скепсиса. Неужели кое-кому просто обидно, что «Атланта» и «Американская история ужасов» не дотягивают по просмотрам до псевдоромантического сериала о сталкере?

«Меня не злит их [диджитал-конкурентов] существование, – поясняет Ландграф. – Но мне не нравится в Кремниевой долине тот факт, что единственной поисковой экосистемой становится Google, а единственной социальной экосистемой – Facebook. Мне кажется, вот эта ментальность “победитель забирает все” не идет Америке на пользу».

Напомним, в декабре стало известно, что 2 сезон сталкерского триллера с минималистичным названием «Ты» (You) переедет на стриминговый сервис с канала Lifetime.

Фото: кадр из сериала «Ты» / Lifetime