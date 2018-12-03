Netflix снова увел у кабельного канала популярный сериал
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Netflix снова увел у кабельного канала популярный сериал

от Telekritika
От Telekritika 69
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Продолжение сталкерского триллера с минималистичным названием «Ты» (You) переедет на стриминговый сервис.

Канал Lifetime не покажет второй сезон сериала: он будет доступен лишь на Netflix, где, к слову, с 26 декабря можно будет посмотреть и первый сезон. Неожиданно, ведь Lifetime объявил о продолжении еще до премьеры сериала 1 сентября.

«Ты», повествующий о клерке из книжного магазина, начавшем следить за понравившейся девушкой, удерживает 90% рейтинга на RottenTomatoes. Вдобавок к популярности у критиков, он показал неплохой рейтинг и среди аудитории: у пилотной серии он составляет 0,82.

Это не первый случай, когда хищный VOD-сервис перехватывает чужие сериалы, добавляя их в свое портфолио оригинального контента: такое произошло с 3 сезоном «Преемника» (ABC) и 4 сезоном «Люцифера» (Fox), которому мы поспешили предсказать преждевременную кончину.

Напомним, недавно Netflix сообщил о запуске низкобюджетных тарифных планов на отдельных локальных рынках в тестовом режиме, чтобы проверить, приведет ли это к увеличению продаж.

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