Конференция «МедиаПраво 2019»: закон о медиа, рибейты, сравнительная реклама и «пиратка»

19 ноября прошла ежегодная конференция «МедиаПраво», организованная Индустриальным телевизионным комитетом совместно с Ассоциацией юристов Украины и при поддержке Совета адвокатов города Киева. В рамках конференции обсуждалась концепция нового закона о медиа, также прошли секции по рибейтам, изменениям в рекламном законодательстве и пиратстве. «Телекритика» предлагает ознакомиться с услышанным.

Концепция закона о медиа

Сегодня на повестке дня стоят вопросы угрозы свободе слова и цензуры, поэтому, по мнению и.о. главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, новый законопроект о медиа должен дать ответы на эти вопросы и отреагировать на все актуальные сегодня вызовы: информационную «гибридную» войну, пропаганду, масштабное распространение дезинформации. Законопроект должен дать регуляторному органу новые полномочия.

Также Ольга Герасимьюк отметила, что в настоящее время медиарынок гораздо ближе к саморегуляции и сорегуляции, чем это было 5 лет тому назад. Она сообщила, что при этом составе Нацсовета всего было наработано три регуляторных акта, касающихся освещения сексуального насилия над детьми, самоубийств и темы войны. Среди четырех медиакомпаний отказалась подписать акты только группа «Интер». Сейчас идет работа над четвертым документом, который поднимает тему показа насилия и жестокости. Отдельно создана подгруппа относительно гендерных вопросов в медиа, в частности темы сексизма.

Закон о медиа – это переработанный законопроект о медиасервисах, сообщил медиаюрист Центра демократии и верховенства права ЦЕДЕМ Игорь Розкладай. Он презентовал концепцию законопроекта, которая доступна на сайте Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады.

Презентация норм законопроекта имела более светский характер, медиаюрист предпочел не углубляться в вопросы регулирования отдельных норм, а вопросы регулирования самых спорных норм предпочел упустить (в том числе тех, которые уже упомянул комитет в своей презентации).

Документ должен быть зарегистрирован в Раде до конца года, его пишет «очень узкая рабочая группа», которую «принципиально не будут расширять», но обещают прислушиваться к предложениям от участников рынка. Необходимость имплементации в законодательство Украины связана с Директивой Европейского парламента и Совета ЕС об аудиовизуальных медиауслугах от 10 марта 2010 года и изменениями, внесенными Директивой ЕС, которая вступила в силу 14 ноябрь 2018-го. Главные тезисы последней – 30% национального контента для стриминговых сервисов и регуляция платформ общего доступа (YouTube и др.).

Законопроект упрощает лицензирование для провайдеров кабельного ТВ, а также спутниковых и кабельных телеканалов – лицензирование для них заменяется на регистрацию. Для украинских ОТТ-сервисов предлагается регистрация, регуляция по ней будет самой упрощенной. В рамках законопроекта действительно обсуждается вопрос налогообложения заграничных стримингових платформ и социальных сетей, а также введение квот 30% на украинский язык для киношной библиотеки вместе с 30% европейского контента. Розкладай обещает, что норму будут прописывать так, чтобы не отпугнуть заграничные сервисы, которые уже доступны в Украине.

Прописывается лицензирование «Зеонбуда», обсуждается возможность регуляции его тарифов с антимонопольным комитетом и Нацсоветом. В «Универсальной программной услуге» остаются каналы «Суспільного», вещание громад, канал «Рада» и каналы с временными соглашениями на вещание, местные и региональные телеканалы, которые продуцируют локальный контент (без ретрансляции других телеканалов). Законопроект должен упорядочить попадание иностранных телеканалов в Украину; запрет на российские телеканалы останется, будет прописан также запрет на российские вещатели с европейской юрисдикцией.

У членов Нацсовета будет прописана фиксированная оплата труда (от 75 прожиточных минимумов), чтобы «минимизировать сторонние влияния».

Документ расширяет полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, из-за чего регулятор может сменить название на Нацсовет по вопросам медиа. Розкладай будет предлагать в рамках этого закона обсудить объединение всех регуляторов под одной крышей. Здесь не обойтись без изменений в Конституции, этот процесс будет небыстрый. Члены Нацсовета по-прежнему будут избираться на 5 лет от парламента и президента (по 4 от каждого), минимизируются полномочия региональных представителей ведомства – их работа будет более дистанционной. Финансирование от госбюджета остается, у членов Нацсовета будет прописана фиксированная оплата труда (от 75 прожиточных минимумов), чтобы «минимизировать сторонние влияния». Документ упрощает игрокам рынка общение с Нацсоветом – вводятся электронные кабинеты для всех лицензиатов. Будет введен орган саморегулирования, который будет больше контролироваться со стороны вещателей, объединенных в некий союз; его цель – принимать кодексы о саморегулировании с акцентом от Нацсовета (его нормы пока обсуждаются). Санкции вещателям регулятор будет оглашать «по принципу омбудсмена». В случае нарушений регулятор будет штрафовать (предупреждений, как сейчас, не будет).

Рибейты приняты, но как адаптировать?

В рамках секции о рибейтах были рассмотрены концептуальные вопросы адаптации системы рибейтов в Украине. Секция началась с доклада главного юриста Film.UA Евгении Дербал, после чего прошла панельная дискуссия.

Госкино в следующем году получит из госбюджета 755,3 миллиона гривен. Эта сумма будет направлена на все формы поддержки, предусмотренные законом о кинематографии. Одна из форм – кэш-рибейты. Решение о господдержке по разным направлениям будет принимать Совет по кинематографии. От его решений будет зависеть, какую сумму направят на кэш-рибейты. Инвесторы из киноиндустрии, перед тем как зайти в любую страну, часто закладывают в производственные бюджеты кэш-рибейты (soft money или tax credits) с надеждой получить эти деньги. Но в Украине сегодня гарантировать им возврат на практике сложно, несмотря на прописанные нормы в законе и встречи инвесторов с руководством страны. Нужно будет подождать с изменениями законодательной базы – вносятся изменения в порядок подачи заявок на прохождение культурного теста, получения субсидии, связанной с возвратом средств.

Если по предыдущему закону получить рибейты могли как иностранные, так и украинские кинокомпания, то сегодня только иностранные. Это революционное изменение, не все на рынке были с ним согласны. Иностранным компания для получения рибейтов нужно обязательно привлечь украинского партнера. Прописан запрет на получение сразу нескольких форм поддержки вместе (из четырех возможна только одна), также есть запрет на иностранные компании, среди собственником которых есть украинцы – они не смогут получить субсидию. Новая ставка рибейта – 25% (+5% за наличие 4 культурных критериев) против 16,6% возврата в предыдущем законе – это лучше, но еще не конкурентная ставка на фоне других стран, где рибейты составляют 35-40% от расходов, потраченных в стране. Еще одна несовершенная норма: иностранная компания будет обязана оплатить 20%-й НДС, из-за чего доля рибейтов уменьшится до 5-10% (эту тему поднимал Влад Ряшин). В Раде пообещали внести изменения и откорректировать норму, убрав НДС. Для иностранных компаний несколько упростили прохождение культурного теста – проект его пройдет, если компания докажет, что 50% членов съемочной группы – граждане Украины.

С 1 января 2021 года в состав квалифицированных расходов могут быть включены только те расходы, которые находятся на общей системе налогообложения. То есть законодатель хотел прописать запрет для тех, кто находится на упрощенной форме налогообложения. Но что такое общая система налогообложения, юристы теряются – норма прописана двойственно: можно либо платить всем (кроме тех, кто платит единый налог), либо не платить никому, поскольку нет таких субъектов, которые находятся на общей системе налогообложения. Для получения рибейтов компании нужно будет получить аудиторский вывод. Как это будут трактовать аудиторы – неизвестно. В предыдущем законе были указаны субъекты, которые находятся на упрощенной системе налогообложения – именно такая терминология указана в Налоговом кодексе.

Евгения Дербал надеется либо на внесения изменений в закон, либо на получение трактовки спорных норм от Конституционного суда. Из позитивного – иностранным компаниям уменьшили объем средств, которые они должны потратить в Украине для получения кэш-рибейтов: если ранее была привязка к минимальным зарплатам, то сегодня – к необлагаемому минимуму, что понизило «порог входа» в два раза и больше.

Реформа авторского права: вопросов больше чем ответов

В панельной дискуссии на тему реформирования системы организаций коллективного управления (ОКУ) участники затронули вопрос справедливых тарифов и грядущего конкурса на пять аккредитованных ОКУ.

Начало и конец подачи заявок от конкурсантов прошел в тот момент, когда положение о конкурсе уже было отменено. Если конкурс будет проведен, его можно будет легко оспорить. Найти компромисс относительно размеров роялти за последний год так и не удалось. Временные тарифы были утверждены Министерством экономики, развития и торговли еще в августе 2018-го, но участники рынка с ними не согласились. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович считает, что участники рынка должны сами утвердить размер экономически обоснованного роялти. Еще одна проблема – отсутствие механизма распределения средств, собранных организациями коллективного управления.

Как сообщалось ранее, провайдерские ассоциации выступают против нормы регулирования в оплате авторских отчислений для провайдеров в сфере кабельной ретрансляции. Они уверяют, что на провайдеров телекоммуникаций может быть возложена обязанность трижды платить за использование одного и того же телевизионного контента телеканалов: на вещателей – за использование телепрограммы по заключенным договорам, на аккредитованную ОКУ – за кабельную ретрансляцию и отдельно за «повторное публичное сообщение», которое осуществляют вещатели.

Сравнительная реклама и другие изменения в рекламном законодательстве

В ближайшие годы регуляция рекламного рынка доберется к интернету. В частности, она может затронуть Influencer Marketing – рекламу во влогах. Юрист Arzinger Николай Рехлицкий считает, что потребители должны знать, есть ли договоренности между влогером и рекламодателем, и какие именно товары просто предоставлены влогеру без влияния на контент, а где рекламодатель влияет на контент влогера или случаи, где влогер тестирует товары по собственной инициативе – без договоренностей с рекламодателем. На западе рекламный контент влогеры обычно обозначают хештегом #ad, но он мало что говорит потребителю.

Отдельно на конференции также говорили и о применении новых норм рекламного законодательства. 16 января вступает в силу норма о регулировании языка в рекламе. Рынком выработано 11 пунктов исключения, сообщила Ирина Скрипка, замдиректора по правовым вопросам сейлз-хауса Ocean Media. «Заграничные» слова в названиях брендов переводить на украинский не нужно; язык музыкальных роликов может быть на иностранном, но часть, которая касается рекламной информации в нем, должна быть на украинском; рекламные вывески могут быть на иностранном языке; также на иностранном могут быть наименования моделей, коммерческой продукции, химических элементов, названия технологий (Bluetooth , Wi-Fi), молодежные слова, неологизмы.

О других изменениях в рекламном законодательстве рассказывала руководитель юридического отдела ГП «ССМ» (рекламный холдинг Publicis One) Елена Андриенко.

2 августа вступили в силу нормы о маркировке органических продуктов. Теперь маркировка «эко» должна подтверждаться документально соответствующими сертификатами, в другом случае – это недобросовестная реклама. Второе изменение – 20 декабря вступает в силу норма о том, что нельзя рекламировать продукцию/услугу, на которую нет лицензий/сертификата, внесенных в госреестр. О каком госреестре идет речь, законодатели не прописали.

Сравнительная реклама должна быть хотя бы на половину объектом регуляции Антимонопольного комитета (по факту — только надзорная функция), но ответственность определяется законом о рекламе, где прописан штраф 1700 гривен.

20 сентября была принята норма о регулировании финансовых услуг. Под действие этого закона, кроме финустанов, попадают страховые компании, торговые сети, спорткомплексы. Рекламная площадка должна убедиться, что рекламу финуслуг оплатила финкомпания, иначе это недостоверная реклама. Рекламодатели должны соответствовать ряду норм (в первую очередь — иметь лицензию). Соответственно, будет ли теперь реклама ломбардов и компаний типа Moneyveo — неизвестно. Важная деталь: вся без исключения информация по кредиту/рассрочке теперь должна приводиться в тексте рекламы шрифтом не меньше 50% от основного текста рекламы. Нацбанк и Госкомисия фондового рынка должны принять нормативные документы о критериях по рекламе финуслуг, чего не сделано. Боле того, Нацбанк фактически становится новым регулятором рекламы финуслуг: он получает право требовать документы, объяснения по рекламе; требовать убрать нарушения; признавать рекламу недобросовестной; принимать решения о снятии рекламы. Прописаны также штрафы – пятикратная стоимость рекламы. Но компании-нарушители, обычно, по факту выкручиваются тем, что платят минимальный штраф – 1700 гривен. Оплата штрафа после фиксации нарушения Нацбанком идет через Госпотребслужбу. Оштрафовать за недобросовестную рекламу могут директора финустановы.

Анализ законопроекта о сравнительной рекламе, который Рада приняла 12 ноября, предоставил Николай Рехлицкий. Принят ряд новых изменений, но со стороны рекламодателей интерес пока не проявляется: не все европейские нормы сравнительной рекламы имплементированы в закон. Не вошли нормы о паразитирующей рекламе (особенно когда бренд не дотягивает до конкурирующего бренда); не переведено понятие «верифайбл» (то, что можно подтвердить); отменена норма, которая запрещала рекламу лекарственных препаратов в сравнительной рекламе; есть также смягчения в сравнительной рекламе на фондовом рынке. Сравнительная реклама должна быть хотя бы на половину объектом регуляции Антимонопольного комитета (по факту — только надзорная функция), но ответственность определяется законом о рекламе, где прописан штраф 1700 гривен. Прописано спорное положение, которое запрещает коммуницировать или предоставлять информацию в отношение того, что должно быть предоставлено по закону как преимущество товара. Например, если магазин техники захочет упомянуть то, что его конкурент завозит технику нелегально, он этого сделать не сможет. Закон позволяет использование другой торговой марки в рекламе. При этом ничего не сказано об авторском праве, которое запрещает использование изображения. Партнер «Правовой альянс» Андрей Горбатенко (среди клиентов — фармкомпании) против сравнительной рекламы в фарме из-за сложности доказательной базы и способов интерпретации для потребителя.

Как спутниковое кодирование убьет пиратство

Напоследок участники конференции затронули вопрос борьбы с пиратством. Член правления 1+1 media Вячеслав Миенко сообщил, что пиратство контента группы в интернете побеждено на 95%, осталось всего несколько сайтов, которые никак не реагируют на обращения «Плюсов».

Он убежден, что спутниковое кодирование полностью убьет кардшаринг телеканалов медиагрупп. Система кодировки Verimatrix надежно защищает контент от копирования и распространения, к тому же она имеет безкарточный доступ. О надежности кодировки говорит то, что ею активно пользуются страны Европы и США, еще не было случаев ее взлома.

После кодирования спутникового сигнала медиагруппы смогут отследить провайдеров, которые передают сигнал пиратам, сказал начальник отдела легализации контента дивизиона Digital & Pay StarLightMedia Дмитрий Левин.

Отследить провайдеров, которые сотрудничают с пиратами, можно будет благодаря САМ-модулям для декодирования спутникового сигнала Verimatrix (медиагруппы с августа раздают провайдерам-партнерам эти САМ-модули).

Вместе с тем после кодирования телеканалов на спутнике, телегруппы смогут наказывать пиратов ТВ-услуги более жестче: «Все заявления о пиратстве были поданы нами по 176 статье, а кодировка дает нам возможность перейти на 361 статью. Она позволит ускорить процессы, потому что в ней прописано более жесткое наказание», — резюмировал Дмитрий Левин.

Фото: Александра Йорк

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