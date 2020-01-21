Канал «Украина» снимает новый сериал «Стань моей тенью»

Стартовали съемки 4-серийного фильма «Стань моей тенью» про сестер-близняшек Ольгу и Веру, которые оказались в любовном треугольнике. Об этом сообщает пресс-служба канала «Украина».

В фильме снимаются: Анна Попова, Артемий Егоров, Дмитрий Пчела, Павел Вишняков, Александр Рудько, Дмитрий Чернов, Анна Сердюк, Мария Рябошапка, Светлана Кирпичева, Катерина Рубашкина.

По словам Анны Поповой, которая играет сразу двух сестер, для нее это не первый подобный опыт.

«Я уже играла близнецов, но обычно одну пытаются сделать хорошей, а вторую – плохой. Я же играю двух живых девчонок – бойких, сильных, но так как они оказываются в разных ситуациях и их жизни складываются по-разному, то у каждой есть какие-то свои комплексы и проблемы», – рассказывает актриса.

Актер Артемий Егоров играет роль врача по имени Илья.

«Илья ценой своей карьеры спасает человека. Это мужчина, который не боится брать на себя ответственность, а это в современном мире редкость. Не могу сказать, что я играю себя, но, мне кажется, я не боюсь ответственности. Кстати, зрители ошибочно считают, что сами актеры точно такие же, как и персонажи, которых они воплощают. Но зачастую артист, который играет злодея, в жизни – добрейший человек. А бывает и наоборот», – признается Егоров.

Режиссер-постановщик картины – Андрей Силкин. Оператор-постановщик – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Андрей Танабаш, Элла Бобленюк. Производством 4-серийного фильма по заказу канала «Украина» занимается компания «Фильмстрим». Съемки картины проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, 13 января на телеканале «Украина» стартовал четвертый сезон сериала «Женский доктор», снятого Film.Ua Group.

Фото: «Украина»

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