На канале «Украина» стартует четвертый сезон «Женского доктора»

13 января на телеканале «Украина» стартует четвертый сезон сериала «Женский доктор», снятого Film.Ua Group, сообщает пресс-служба канала.

В новом сезоне в клинике появятся два новых доктора – Александр Родионов и Наталья Тимченко, между которыми возникнет симпатия. Также в коллектив вернется хорошо знакомый врач Олег Чернов, у которого появятся свои тайны. И конечно в каждой серии врачи будут помогать малышам появляться на свет.

Интересный факт: в новом сезоне «Женского доктора» снялись более 40 младенцев. По словам режиссера Андрея Осмоловского, сериалу повезло с талантливыми малышами.

Главным консультантом на площадке выступил практикующий гинеколог Андрей Головатенко, он присутствовал на съемках всех операций, следил за тем, чтобы каждое движение актеров было верным. Актеры ответственно отнеслись к подготовительному процессу, освоив азы хирургии и акушерства.

В сериале снимались: Дарья Егоркина, Петр Рыков, Тарас Кузьмин, Максим Михайличенко, Олег Иваница, Виталина Библив и др.

Режиссеры-постановщики: Андрей Осмоловский, Анна Яровенко. Оператор-постановщик – Александр Седов. Художник-постановщик – Владимир Лысак. Продюсер – Ирина Костюк. Исполнительный продюсер – Сергей Демидов. Главный автор сценария и креативный продюсер – Юлия Мищенко.

Напомним также, что мультфильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым анимационным фильмом всех времен.

Фото: «Украина»

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