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На канале «Украина» стартует четвертый сезон «Женского доктора»

от Telekritika
От Telekritika 649
Главная Новости На канале «Украина» стартует четвертый сезон «Женского доктора»

Премьера состоится 13 января.

13 января на телеканале «Украина» стартует четвертый сезон сериала «Женский доктор», снятого Film.Ua Group, сообщает пресс-служба канала.

В новом сезоне в клинике появятся два новых доктора – Александр Родионов и Наталья Тимченко, между которыми возникнет симпатия. Также в коллектив вернется хорошо знакомый врач Олег Чернов, у которого появятся свои тайны. И конечно в каждой серии врачи будут помогать малышам появляться на свет.

Интересный факт: в новом сезоне «Женского доктора» снялись более 40 младенцев. По словам режиссера Андрея Осмоловского, сериалу повезло с талантливыми малышами.

Главным консультантом на площадке выступил практикующий гинеколог Андрей Головатенко, он присутствовал на съемках всех операций, следил за тем, чтобы каждое движение актеров было верным. Актеры ответственно отнеслись к подготовительному процессу, освоив азы хирургии и акушерства.

В сериале снимались: Дарья Егоркина, Петр Рыков, Тарас Кузьмин, Максим Михайличенко, Олег Иваница, Виталина Библив и др.

Режиссеры-постановщики: Андрей Осмоловский, Анна Яровенко. Оператор-постановщик – Александр Седов. Художник-постановщик – Владимир Лысак. Продюсер – Ирина Костюк. Исполнительный продюсер – Сергей Демидов. Главный автор сценария и креативный продюсер – Юлия Мищенко.

Напомним также, что мультфильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым анимационным фильмом всех времен.

Фото: «Украина»

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